Crimson Desert : Solution du Labyrinthe de la Lune d'azur (The Witchwoods)

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 avril 2026 à 17h34
Nous vous partageons la solution du puzzle du Labyrinthe de la Lune d'azur sur Crimson Desert, afin que vous puissiez récupérer les récompenses rapidement et facilement.
Crimson Desert : Solution du Labyrinthe de la Lune d'azur (The Witchwoods)
Durant leur périple au sein du continent de Pywel sur Crimson Desert, les joueurs et les joueuses tomberont régulièrement devant des énigmes ou puzzles, qui ne sont pas forcément très faciles à résoudre. Il y en a, d'ailleurs, un près du repaire de la sorcière à The Witchwoods (Hernand), soit le Labyrinthe de la Lune d'azur.

À lire également

Crimson Desert : Solution du puzzle du Sanctuaire de la tempérance

Crimson Desert : Solution du puzzle du Sanctuaire de la tempérance

Ci-dessous, nous vous dévoilons la solution du puzzle lié au Labyrinthe de la Lune d'azur sur Crimson Desert, afin que vous gagniez du temps dans vos recherches.

Comme résoudre le puzzle du Labyrinthe de la Lune d'azur sur Crimson Desert ?

Où trouver le Labyrinthe de la Lune d'azur sur Crimson Desert ? 

Sur Crimson Desert, le Labyrinthe de la Lune d'azur est situé à côté de la Sorcière, vivant à The Witchwoods, dans la région d'Hernand. En rejoignant l'emplacement de ce PNJ, vous devriez voir un symbole d'énergie mystérieuse sur votre carte ainsi que sur votre mini-carte. 

Pour rejoindre le Labyrinthe de la Lune d'azur, rapprochez-vous plutôt du bâtiment situé au nord-est de la maison de la Sorcière, soit le Ranch de Phoniel (première image ci-dessous). Là-bas, et plus précisément dans la cour, vous devriez apercevoir une petite structure en bois (comme sur la deuxième image ci-dessous). Approchez-vous en pour découvrir une échelle. Empruntez-la pour descendre. Au bout du chemin, vous verrez des pièges : des flammes surgiront à différents endroits depuis les murs, tandis que des piques sont plantées au sol. Passez ces obstacles (nous avons réussi en planant après un saut), puis activez le levier près de la grille pour l'ouvrir.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

La solution du Labyrinthe de la Lune d'azur sur Crimson Desert

Une fois que vous avez ouvert la grille, vous vous retrouvez dans une grande salle avec des dalles de chaque côté. En réalité, la solution de cette énigme était indiquée sur un mur, placée juste avant la grille. Toutefois, cela vous demandait de vous rendre à des endroits bien particuliers de Pywel pour savoir comment résoudre ce puzzle.

crimson-desert-labyrinthe-lune-azur-indices
Ainsi, afin de vous faire gagner du temps, voici la solution du puzzle du Labyrinthe de la Lune d'azur, près de The Witchwoods, de Crimson Desert. Comme vous pourrez le constater, vous devez enfoncer les bonnes dalles/boutons (avec le Coup de paume), sur la partie gauche comme sur la partie droite :
  • Sur la partie droite : Enfoncez le premier, troisième et quatrième bouton.
  • Sur la partie gauche : Enfoncez le deuxième et troisième bouton.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Vous avez, ainsi, réussi à résoudre le puzzle du Labyrinthe de la Lune d'azur sur Crimson Desert. Il ne vous reste plus qu'à avancer pour activer la Stèle de l'abysse et récupérer votre récompense : le Souvenir de la marée, qui vous révélera l'emplacement de plusieurs lieux-dits (une fois que vous l'avez utilisé depuis votre inventaire).

À lire également

Crimson Desert : Solution de l'énigme de la Chambre de la Pierre draconique

Crimson Desert : Solution de l'énigme de la Chambre de la Pierre draconique

Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Crimson Desert sortira bien sur Switch 2, malgré la difficulté du portage
Crimson Desert 08 juillet 2026

Crimson Desert sortira bien sur Switch 2, malgré la difficulté du portage

Pearl Abyss confirme le développement de Crimson Desert sur la Nintendo Switch 2. Lors d'une longue réunion avec ses actionnaires, le studio sud-coréen a détaillé ses ambitions techniques, tout en promettant des refontes majeures.
Crimson Desert déploie une mise à jour majeure avec de nouvelles armures de boss
Crimson Desert 06 juillet 2026

Crimson Desert déploie une mise à jour majeure avec de nouvelles armures de boss

Pearl Abyss vient de déployer une mise à jour majeure pour Crimson Desert. Au programme, des dizaines de nouvelles armures, l'accès aux Abysses pour de nouveaux personnages et des améliorations très attendues par la communauté.
Crimson Desert : MàJ 1.12.00 du 19 juin, les détails du contenu et améliorations
Crimson Desert 19 juin 2026

Crimson Desert : MàJ 1.12.00 du 19 juin, les détails du contenu et améliorations

Retrouvez le patch notes de la mise à jour du 19 juin 2026 de Crimson Desert, qui apporte quelques nouveautés, mais aussi améliorations.

commentaire (0)