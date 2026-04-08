Crimson Desert : Solution du Labyrinthe de la Lune d'azur (The Witchwoods)

Nous vous partageons la solution du puzzle du Labyrinthe de la Lune d'azur sur Crimson Desert, afin que vous puissiez récupérer les récompenses rapidement et facilement.

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Comme résoudre le puzzle du Labyrinthe de la Lune d'azur sur Crimson Desert ?

Où trouver le Labyrinthe de la Lune d'azur sur Crimson Desert ?





La solution du Labyrinthe de la Lune d'azur sur Crimson Desert

Sur la partie droite : Enfoncez le premier, troisième et quatrième bouton.

Sur la partie gauche : Enfoncez le deuxième et troisième bouton.





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Durant leur périple au sein du continent de Pywel sur, les joueurs et les joueuses tomberont régulièrement devant des énigmes ou puzzles, qui ne sont pas forcément très faciles à résoudre. Il y en a, d'ailleurs, un près du repaire de la sorcière à The Witchwoods (Hernand), soit leCi-dessous, nous vous dévoilons, afin que vous gagniez du temps dans vos recherches.Surest situé à côté de la Sorcière, vivant à The Witchwoods, dans la région d'Hernand. En rejoignant l'emplacement de ce PNJ, vous devriez voir un symbole d'énergie mystérieuse sur votre carte ainsi que sur votre mini-carte.Pour rejoindre, rapprochez-vous plutôt du bâtiment situé au nord-est de la maison de la Sorcière, soit le Ranch de Phoniel (première image ci-dessous). Là-bas, et plus précisément dans la cour, vous devriez apercevoir une petite structure en bois (comme sur la deuxième image ci-dessous). Approchez-vous en pour découvrir une échelle. Empruntez-la pour descendre. Au bout du chemin, vous verrez des pièges : des flammes surgiront à différents endroits depuis les murs, tandis que des piques sont plantées au sol. Passez ces obstacles (nous avons réussi en planant après un saut), puis activez le levier près de la grille pour l'ouvrir.Une fois que vous avez ouvert la grille, vous vous retrouvez dans une grande salle avec des dalles de chaque côté. En réalité, la solution de cette énigme était indiquée sur un mur, placée juste avant la grille. Toutefois, cela vous demandait de vous rendre à des endroits bien particuliers de Pywel pour savoir comment résoudre ce puzzle.Ainsi, afin de vous faire gagner du temps, voici. Comme vous pourrez le constater, vous devez enfoncer les bonnes dalles/boutons (avec le Coup de paume), sur la partie gauche comme sur la partie droite :Vous avez, ainsi, réussi à. Il ne vous reste plus qu'à avancer pour activer la Stèle de l'abysse et récupérer votre récompense : le Souvenir de la marée, qui vous révélera l'emplacement de plusieurs lieux-dits (une fois que vous l'avez utilisé depuis votre inventaire).Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.