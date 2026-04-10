Crimson Desert : Solution du puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 avril 2026 à 16h25
Nous vous expliquons comment résoudre le puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées sur Crimson Desert.
Crimson Desert : Solution du puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées
Très régulièrement, les joueurs et les joueuses de Crimson Desert feront face à des énigmes ou des puzzles, qui ne révèlent leurs récompenses qu'après résolution. Toutefois, certains casse-têtes peuvent être un tantinet difficiles à comprendre et/ou à résoudre. Il se pourrait, ainsi, que le puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées vous pose problème.

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Si tel est le cas, sachez que nous vous dévoilons la solution du puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées sur Crimson Desert, afin que vous puissiez gagner du temps.

Comment résoudre le puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées sur Crimson Desert ?

Où trouver le puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées sur Crimson Desert ?

Pour trouver le puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées sur Crimson Desert, vous devez vous rendre dans la région de Déméniss. Au-dessus du nom de la zone, vous pourriez apercevoir deux énergies mystérieuses sur votre carte. Allez à l'endroit indiqué sur l'image ci-dessous pour rejoindre l'entrée des Ruines de la cache des plaines dorées

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Une fois sur place, des ronces vous barreront le chemin. Utilisez Collecte de la lumière avec votre arme (L1+ R1 + L1) pour brûler la végétation. Descendez les escaliers, puis empruntez le chemin sur votre gauche pour rejoindre une salle avec une tyrolienne et des piques au sol. Utilisez la tyrolienne pour traverser la pièce et en rejoindre une nouvelle, où vous pourrez apercevoir un puzzle.

La solution du puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées sur Crimson Desert

Le puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées de Crimson Desert implique plusieurs dalles, qui disposent toutes d'un symbole. Plus tôt, un mur vous donnait des indices pour résoudre cette énigme. Ce puzzle implique d'enfoncer les bonnes dalles en utilisant le Coup de paume (R3) une fois que vous êtes dessus (n'oubliez pas de maintenir L2 pour résister et rester agrippé). Afin de faciliter vos recherches et vous faire gagner du temps, voici la solution du puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées de Crimson Desert :
  • Enfoncer les dalles avec ces symboles : Raisin, Cheval, Oiseau, Grenade, Poisson.
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Vous avez, ainsi, réussi à résoudre le puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées sur Crimson Desert. Comme vous pourrez le constater, vous aurez dès lors accès à une nouvelle stèle de l'abysse et vous récupérerez l'objet Souvenirs de prospérité, qui vous donnera l'emplacement de certains lieux (il faut l'utiliser depuis l'inventaire).

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Rappelons, pour conclure, que Crimson Desert est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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