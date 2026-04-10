Crimson Desert : Solution du puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées

Nous vous expliquons comment résoudre le puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées sur Crimson Desert.

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Comment résoudre le puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées sur Crimson Desert ?

Où trouver le puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées sur Crimson Desert ?

La solution du puzzle des Ruines de la cache des plaines dorées sur Crimson Desert

Enfoncer les dalles avec ces symboles : Raisin, Cheval, Oiseau, Grenade, Poisson.

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Très régulièrement, les joueurs et les joueuses deferont face à des énigmes ou des puzzles, qui ne révèlent leurs récompenses qu'après résolution. Toutefois, certains casse-têtes peuvent être un tantinet difficiles à comprendre et/ou à résoudre. Il se pourrait, ainsi, quevous pose problème.Si tel est le cas, sachez que nous vous dévoilons, afin que vous puissiez gagner du temps.Pour, vous devez vous rendre dans la région de Déméniss. Au-dessus du nom de la zone, vous pourriez apercevoir deux énergies mystérieuses sur votre carte. Allez à l'endroit indiqué sur l'image ci-dessous pour rejoindre l'entrée desUne fois sur place, des ronces vous barreront le chemin. Utilisez Collecte de la lumière avec votre arme (L1+ R1 + L1) pour brûler la végétation. Descendez les escaliers, puis empruntez le chemin sur votre gauche pour rejoindre une salle avec une tyrolienne et des piques au sol. Utilisez la tyrolienne pour traverser la pièce et en rejoindre une nouvelle, où vous pourrez apercevoir un puzzle.implique plusieurs dalles, qui disposent toutes d'un symbole. Plus tôt, un mur vous donnait des indices pour. Ce puzzle implique d'enfoncer les bonnes dalles en utilisant le Coup de paume (R3) une fois que vous êtes dessus (n'oubliez pas de maintenir L2 pour résister et rester agrippé). Afin de faciliter vos recherches et vous faire gagner du temps, voiciVous avez, ainsi, réussi à. Comme vous pourrez le constater, vous aurez dès lors accès à une nouvelle stèle de l'abysse et vous récupérerez l'objet Souvenirs de prospérité, qui vous donnera l'emplacement de certains lieux (il faut l'utiliser depuis l'inventaire).Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.