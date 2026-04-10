Marque des ténèbres Crimson Desert : Où et comment obtenir cet équipement ?

Nous vous indiquons où et comment obtenir l'équipement Marque des ténèbres sur Crimson Desert.

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Où et comment obtenir l'équipement Marque des ténèbres sur Crimson Desert ?

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Sur le jeu d'action-aventure de Pearl Abyss,, la communauté pourra récupérer de très nombreuses pièces d'équipement, afin de se façonner un build aussi intéressant qu'efficace. Certains accessoires, comme les anneaux/bagues, ne sont pas à négliger. D'ailleurs,pourrait vous plaire et vous satisfaire.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquonsAfin de, vous devez, comme vous vous en doutez, vous rendre à un endroit spécifique du continent de Pywel. Pour être plus précis, vous devez aller au Manoir de Marevent (emplacement sur l'image ci-dessous), qui est situé dans la région Déméniss.Attention, quand vous arriverez au Manoir de Marevent, vous vous rendrez compte que l'endroit est occupé par des ennemis. Deux options s'offrent alors à vous : les éliminer ou bien vous infiltrer dans le bâtiment. Dans tous les cas, c'est à l'étage, et dans une pièce sur la gauche, que vous pourrez apercevoir un coffre-fort (n'hésitez pas à vous repérer avec l'icône sur votre mini-carte). L'ouvrir exige de résoudre un petit casse-tête : vous devez remettre en place différents cubes, en les faisant pivoter, afin de reformer l'image d'une baleine. Rassurez-vous, ce n'est pas très compliqué et vous devriez y arriver en peu de temps.Une fois que vous aurez résolu l'énigme du coffre-fort du Manoir de Marevent, vous pourrez en récupérer son contenu (en le volant - un masque est requis). Dès lors, vous obtiendrez, qui est au niveau de raffinage 3. Cette bague est relativement intéressante en raison de son boost en ce qui concerne la régénération de l'endurance. Vous pouvez, bien évidemment, raffinerpour améliorer ses statistiques, en vous rendant auprès d'un forgeron.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.