Crimson Desert : Solution du puzzle du Sanctuaire de la tempérance

Découvrez comment réussir rapidement le puzzle du Sanctuaire de la tempérance dans Crimson Desert, mais aussi les récompenses intéressantes à ne pas louper.
Au cours de votre périple dans Crimson Desert
, la sorcière de la sagesse, Elowen, vous confiera une mission de haute importance : purifier les sanctuaires de Pywel
. Le Sanctuaire de la tempérance
est l'un des premiers défis majeurs que vous rencontrerez. Entre affrontements brutaux contre les fanatiques d'Umbra et mécanismes anciens à réactiver, ce lieu demande autant de poigne que de jugeote. Ce guide vous accompagne pour lever le voile sur ce puzzle et repartir avec des récompenses de premier choix.
Emplacement du Sanctuaire de la tempérance
Le Sanctuaire de la tempérance
se situe au sud-est de la cité d'Hernand. Pour le trouver précisément, dirigez-vous juste au-delà du campement de la Guilde marchande de la Feuille dorée
, une zone bien connue pour avoir abrité votre combat contre le boss Kailok. Si vous explorez la région trop tôt, une voix mystérieuse vous indiquera que vous n'êtes pas prêt, c'est tout à fait normal.
Pour débloquer l'interaction avec le puzzle, vous devez impérativement avoir atteint le Chapitre 5
de l'histoire principale et rencontré Elowen, la Sorcière de la sagesse
. Avant de pouvoir toucher aux mécanismes, vous devrez également libérer la zone. Une barre de progression apparaît sur la gauche de votre écran, éliminez les forces d'Umbra jusqu'à ce qu'elle atteigne 0 %
.
Il est conseillé d'avoir un petit stock de flèches, pour abattre les sorciers volants avant de les achever au corps-à-corps.
Solution du puzzle du Sanctuaire de la tempérance
Une fois la zone sécurisée, la purification repose sur la récupération de deux composants essentiels : le Cœur de réacteur à fusion
et le Réacteur
lui-même. Il faudra se rendre juste derrière le cœur du Sanctuaire et au sous-sol pour les obtenir :
- Le Cœur (Cube) → Descendez l'escalier situé près de l'entrée du sanctuaire. Vous y trouverez un cube massif. Utilisez votre chaudron en fonte du coucou (touche Triangle ou Y) pour le sceller et le transporter facilement.
- Le coffre caché → Juste derrière l'emplacement du cube, des ronces bloquent un passage. Utilisez votre capacité Éclat aveuglant pour les brûler. À l'intérieur se trouve un coffre contenant les Bottes de protection d'Odeck, équipées d'un précieux noyau de régénération de PV.
- Le Réacteur → Remontez à la surface vers la machine principale. Sur la droite, des ronces recouvrent un mur. Brûlez-les pour grimper sur le toit des ruines. Une fois en haut, une autre paroi végétale cache un trou dans le plafond, sautez à l'intérieur pour trouver le Réacteur à fusion et placez-le dans votre chaudron en fonte du coucou.
Activation finale et récompenses
Maintenant que vous avez les deux pièces en votre possession, il est temps de relancer la machine ancienne. Positionnez-vous devant le générateur principal pour finaliser la purification :
Sortez le Réacteur à fusion
de votre inventaire et placez-le sur le pilier de gauche (celui qui est vide). Pour le fixer correctement, grimpez sur le pilier et effectuez une Paume de force aérienne
(un saut suivi de l'attaque de paume). Sortez ensuite le Cœur de réacteur (le cube)
et insérez-le dans l'emplacement carré vide sur la machine centrale. Terminez l'opération par un dernier coup de paume pour colmater l'ensemble. Vous pouvez sinon le faire dans le sens inverse.
Une cinématique se déclenchera alors, marquant la réussite de la quête d'Elowen. En plus de progresser dans l'intrigue des sorcières, vous recevrez deux récompenses majeures, les plans pour la Lance de foudre
et le Lance-boulons oiseau
.
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