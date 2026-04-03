Crimson Desert : Solution du puzzle du Sanctuaire de la tempérance

Découvrez comment réussir rapidement le puzzle du Sanctuaire de la tempérance dans Crimson Desert, mais aussi les récompenses intéressantes à ne pas louper.

Emplacement du Sanctuaire de la tempérance

Solution du puzzle du Sanctuaire de la tempérance

Le Cœur (Cube) → Descendez l'escalier situé près de l'entrée du sanctuaire. Vous y trouverez un cube massif. Utilisez votre chaudron en fonte du coucou (touche Triangle ou Y) pour le sceller et le transporter facilement.

Descendez l'escalier situé près de l'entrée du sanctuaire. Vous y trouverez un cube massif. Utilisez votre (touche Triangle ou Y) pour le sceller et le transporter facilement. Le coffre caché → Juste derrière l'emplacement du cube, des ronces bloquent un passage. Utilisez votre capacité Éclat aveuglant pour les brûler. À l'intérieur se trouve un coffre contenant les Bottes de protection d'Odeck , équipées d'un précieux noyau de régénération de PV.

Juste derrière l'emplacement du cube, des ronces bloquent un passage. Utilisez votre capacité pour les brûler. À l'intérieur se trouve un coffre contenant les , équipées d'un précieux noyau de régénération de PV. Le Réacteur → Remontez à la surface vers la machine principale. Sur la droite, des ronces recouvrent un mur. Brûlez-les pour grimper sur le toit des ruines. Une fois en haut, une autre paroi végétale cache un trou dans le plafond, sautez à l'intérieur pour trouver le Réacteur à fusion et placez-le dans votre chaudron en fonte du coucou.













Activation finale et récompenses





Au cours de votre périple dans, la sorcière de la sagesse, Elowen, vous confiera une mission de haute importance :. Leest l'un des premiers défis majeurs que vous rencontrerez. Entre affrontements brutaux contre les fanatiques d'Umbra et mécanismes anciens à réactiver, ce lieu demande autant de poigne que de jugeote. Ce guide vous accompagne pour lever le voile sur ce puzzle et repartir avec des récompenses de premier choix.Lese situe au sud-est de la cité d'Hernand. Pour le trouver précisément, dirigez-vous juste au-delà du campement de la, une zone bien connue pour avoir abrité votre combat contre le boss Kailok. Si vous explorez la région trop tôt, une voix mystérieuse vous indiquera que vous n'êtes pas prêt, c'est tout à fait normal.Pour débloquer l'interaction avec le puzzle, vous devez impérativement avoir atteint lede l'histoire principale et rencontré. Avant de pouvoir toucher aux mécanismes, vous devrez également libérer la zone. Une barre de progression apparaît sur la gauche de votre écran,Il est conseillé d'avoir un petit stock de flèches, pour abattre les sorciers volants avant de les achever au corps-à-corps.Une fois la zone sécurisée, la purification repose sur la récupération de deux composants essentiels : leet lelui-même. Il faudra se rendre juste derrière le cœur du Sanctuaire et au sous-sol pour les obtenir :Maintenant que vous avez les deux pièces en votre possession, il est temps de relancer la machine ancienne. Positionnez-vous devant le générateur principal pour finaliser la purification :Sortez lede votre inventaire et placez-le sur le pilier de gauche (celui qui est vide). Pour le fixer correctement, grimpez sur le pilier et effectuez une(un saut suivi de l'attaque de paume). Sortez ensuite leet insérez-le dans l'emplacement carré vide sur la machine centrale. Terminez l'opération par un dernier coup de paume pour colmater l'ensemble. Vous pouvez sinon le faire dans le sens inverse.Une cinématique se déclenchera alors, marquant la réussite de la quête d'Elowen. En plus de progresser dans l'intrigue des sorcières, vous recevrez deux récompenses majeures, les plans pour laet le