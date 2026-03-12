Crimson Desert ajoute Denuvo en cachette et provoque la colère des joueurs

À seulement une semaine de sa sortie très attendue, Crimson Desert vient de prendre une décision qui divise la communauté PC. Le développeur Pearl Abyss a discrètement ajouté le logiciel anti-piratage Denuvo, relançant l'éternel débat sur les performances en jeu.
À l'approche de son lancement sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, Crimson Desert
fait monter la pression. Si la bande-annonce de lancement a suscité l'enthousiasme des joueurs
, une modification discrète de la page Steam du titre vient assombrir le tableau pour la communauté PC
.
Une protection ajoutée en catimini
D'après les données repérées sur SteamDB
, le studio Pearl Abyss a mis à jour les informations du jeu à peine une semaine avant sa sortie mondiale. La ligne ajoutée est sans équivoque, le titre intégrera le système anti-piratage Denuvo
, avec une limite d'activation fixée à cinq machines par jour. Cette intégration tardive a immédiatement provoqué de vives réactions sur les forums de discussion Steam et sur Reddit.
L'enjeu pour le développeur sud-coréen est évident. Denuvo reste aujourd'hui la solution la plus populaire pour empêcher le piratage lors de la fenêtre de lancement, une période cruciale pour la rentabilité d'un titre AAA. Des études récentes montrent en effet qu'un jeu piraté dès sa première semaine de commercialisation peut subir une perte de revenus allant jusqu'à 20 %
. Face à l'engouement massif autour de ce successeur spirituel de Black Desert Online
, Pearl Abyss a logiquement choisi de protéger son investissement.
La grogne des joueurs PC
Cependant, la réputation de Denuvo n'est plus à faire auprès des joueurs sur ordinateur
. Le logiciel est régulièrement accusé d'impacter négativement les performances des jeux qu'il protège, causant des baisses de fluidité, des saccades et une surconsommation des ressources processeur. Bien que les développeurs de la solution nient régulièrement ces allégations, de nombreux tests comparatifs ont par le passé démontré un gain de performances notable lorsque la protection était finalement retirée par les studios
.
Face à cette annonce, ou plutôt cette découverte, une partie de la communauté a d'ores et déjà fait part de son mécontentement, certains joueurs affirmant même avoir annulé leur précommande
. La grogne est d'autant plus forte que Crimson Desert fera également l'impasse sur le support des mods à son lancement.
Malgré cette polémique de dernière minute, le titre de Pearl Abyss semble armé pour devenir l'un des plus gros succès de l'année
. Ses graphismes somptueux, son système de combat profond et son monde ouvert aux allures de jeu de rôle massivement multijoueur en solo ont su capter l'attention d'un très large public. Mais reste à voir ce que l'expérience proposera réellement, une fois entre les mains de toutes et tous.
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commentaires (7)
De toute façon ce jeu sent la big arnaque je vais attendre les retours et le choper en promo s'il semble plutôt bien
Je suis intimement persuadé que c'est complètement contre productif, la plupart des joueurs qui crack leurs jeux ne l'acheteront pas de toute manière, puis quand le crack sera sortie ils profitons du jeu avec de meilleures performances que leurs clients 😂
De 1 votre protection denuvo sera cracké en une semaine
De 2 ceux qui l'auront en cracké auront de meilleur performance
Mdr le looser qui a dit console master race, bonhomme, meme avec denuvo, on aura toujours le triple de fps et des graphismes 100 fois meilleurs que sur vos consoles en plastoque de clodo hein ptdr Decidement les losers de consoleux change pas ahahah
Console master race
Preco annulée juste à temps
Liens vers du marché gris.