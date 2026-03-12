Crimson Desert : Jetpack et dragons au menu du trailer de lancement spectaculaire

À quelques jours de sa sortie très attendue, Crimson Desert dévoile une bande-annonce de lancement explosive. Entre combats de boss titanesques, jetpack et chevauchées à dos de dragon, le jeu d'action-aventure de Pearl Abyss promet une épopée d'une envergure inédite sur consoles et PC.
Figurant parmi les jeux les plus attendus de l'année 2026, Crimson Desert fait monter la pression à une semaine de son lancement avec une ultime bande-annonce
. Le jeu d'action-aventure en monde ouvert, qui n'a cessé d'intriguer les joueurs depuis sa première présentation, dévoile enfin ses dernières cartes dans une vidéo frénétique
. Loin de se contenter d'un simple montage cinématique, cette séquence inédite met en lumière des mécaniques de jeu inattendues et des affrontements d'une échelle vertigineuse.
Une exploration verticale et des mécaniques surprenantes
La région de Pywel s'annonce bien plus vaste et complexe que ce que les précédents extraits laissaient deviner. La nouvelle bande-annonce met en évidence des moyens de locomotion particulièrement originaux pour un univers de dark fantasy
. Le protagoniste, Kliff, est notamment aperçu en train d'utiliser un jetpack, lui permettant de fendre les cieux à une vitesse bien supérieure à celle offerte par les ailes de corbeau. Plus impressionnant encore, une séquence illustre le héros s'agrippant à un train en plein vol
, confirmant la dimension profondément verticale et dynamique de l'exploration.
Le jeu promet également des défis mystérieux au cœur de l'Abysse. Les joueurs devront par exemple planer à travers des anneaux ou manipuler d'étranges totems projetant des lasers. Ces éléments de puzzle et d'agilité viennent enrichir la formule classique du monde ouvert, offrant des respirations bienvenues entre deux affrontements sanglants.
Des combats de boss dantesques et un arsenal destructeur
L'action reste le cœur battant de Crimson Desert
. Le trailer ne fait pas dans la dentelle et dévoile des boss gigantesques qui dominent littéralement Kliff par leur taille imposante. Pour terrasser ces menaces colossales, l'arsenal s'enrichit de nouvelles armes dévastatrices
. Les joueurs pourront manier un éventail de guerre japonais à deux mains, capable de générer des bourrasques assez puissantes pour balayer les ennemis hors du champ de bataille.
La magie et les éléments s'invitent également dans la danse. Une claymore de givre sera jouable via le personnage de Damiane, tandis que Kliff pourra enflammer le champ de bataille avec une épée à deux mains nimbée de feu. Le point d'orgue de cette démonstration martiale reste l'utilisation d'une monture dragon, capable de réduire en cendres des structures massives sous un déluge de flammes.
Une épopée narrative au cœur de Pywel
Au-delà de l'action pure, le récit occupe une place centrale
. Vous incarnez Kliff, un guerrier cherchant à réunir les derniers survivants de la faction des Crinières Grises. Leur objectif initial est de récupérer ce qui leur a été volé lors d'une bataille tragique contre les Ours Noirs. Cependant, le scénario promet des enjeux bien plus vastes, impliquant une destinée hors du commun et une menace qui dépasse les simples querelles de clans.
Il reste encore de nombreuses choses à découvrir, puisque Crimson Desert promet une expérience sans pareille, avec des dizaines, voire centaines d'heures d'exploration, de combat et de découverte. Rendez-vous dès le 19 mars, sur PC, PS5 et Xbox Series. Aucune sortie dans le Game Pass
n'est prévue pour le moment.
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