Crimson Desert dispose d'une carte gigantesque, qui surpasse celle de Skyrim et celle de Red Dead Redemption 2

Pearl Abyss a parlé, il y a très peu de temps, de la taille de la carte de Crimson Desert, qui sera plus qu'importante.

Une map très conséquente pour Crimson Desert

Nous avons vu circuler certaines informations avec des chiffres précis concernant la taille de la carte. Je ne pense pas que ces chiffres rendent vraiment justice à la taille réelle du monde en termes d'étendue et d'échelle, mais ce que nous pouvons dire, c'est que ce monde est au moins deux fois plus grand que le monde ouvert, la zone jouable de Skyrim. Il est plus large que la carte de Red Dead Redemption 2.

Des détails sur le monde de Crimson Desert

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Devant arriver au mois de mars 2026 sur plusieurs plateformes,est un jeu d'action-aventure en monde ouvert, qui s'annonce déjà très ambitieux. D'ailleurs,Effectivement, lors du New Game+ Showcase, le directeur des relations publiques de chez Pearl Abyss,. Si ce dernier n'a pas donné de chiffres précis,. D'ailleurs, Pearl Abyss parle d'un monde « incroyablement interactif ».. Ainsi, le titre ne proposera pas de système de romance, mais sera davantage axé sur la progression du protagoniste. D'ailleurs, selon les informations partagées, l'expérience ne sera pas tout à fait la même d'un joueur à un autre, en raison de la taille de la carte et donc du monde. Will Powers déclare : « Le principe directeur du jeu consiste à responsabiliser le joueur et à ne pas le contraindre à faire des choix spécifiques ».Rappelons, en guise de conclusion, quedoit sortir le 19 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.