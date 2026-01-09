Crimson Desert dispose d'une carte gigantesque, qui surpasse celle de Skyrim et celle de Red Dead Redemption 2

Pearl Abyss a parlé, il y a très peu de temps, de la taille de la carte de Crimson Desert, qui sera plus qu'importante.
Devant arriver au mois de mars 2026 sur plusieurs plateformes, Crimson Desert
est un jeu d'action-aventure en monde ouvert, qui s'annonce déjà très ambitieux. D'ailleurs, Pearl Abyss a, récemment, dit quelques mots à propos de la carte de Crimson Desert, qui sera très importante
.
Une map très conséquente pour Crimson Desert
Effectivement, lors du New Game+ Showcase, le directeur des relations publiques de chez Pearl Abyss, Will Powers, a parlé de la map de Crimson Desert
. Si ce dernier n'a pas donné de chiffres précis, Will Powers a comparé la carte de Crimson Desert à celle de Skyrim et celle de Red Dead Redemption 2
:
Nous avons vu circuler certaines informations avec des chiffres précis concernant la taille de la carte. Je ne pense pas que ces chiffres rendent vraiment justice à la taille réelle du monde en termes d'étendue et d'échelle, mais ce que nous pouvons dire, c'est que ce monde est au moins deux fois plus grand que le monde ouvert, la zone jouable de Skyrim. Il est plus large que la carte de Red Dead Redemption 2.
Cette comparaison laisse donc entendre que la carte de Crimson Desert sera plutôt gigantesque
. D'ailleurs, Pearl Abyss parle d'un monde « incroyablement interactif
».
Des détails sur le monde de Crimson Desert
Will Powers a profité de l'occasion pour donner de plus amples détails à propos de Crimson Desert
. Ainsi, le titre ne proposera pas de système de romance, mais sera davantage axé sur la progression du protagoniste. D'ailleurs, selon les informations partagées, l'expérience ne sera pas tout à fait la même d'un joueur à un autre, en raison de la taille de la carte et donc du monde. Will Powers déclare : « Le principe directeur du jeu consiste à responsabiliser le joueur et à ne pas le contraindre à faire des choix spécifiques
».
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
doit sortir le 19 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
commentaire (1)
Ça sent tellement le flop... à trop vanter son jeu va y avoir des déçus, on verra bien mais on les connait les gus de pearl arbyss