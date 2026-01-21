Crimson Desert fait une annonce qui va ravir

Pearl Abyss a, récemment, partagé une excellente nouvelle à propos de Crimson Desert.

Crimson Desert passe Gold

Nous remercions sincèrement nos fans du monde entier de nous avoir accompagnés dans cette aventure riche en émotions. Grâce à votre soutien, nous avons franchi cette étape importante. Nous sommes impatients de vous accueillir sur le continent de Pywel, le 19 mars prochain.

We're thrilled to announce that #CrimsonDesert has gone gold!

On behalf of the team at Pearl Abyss, thank you to our fans around the world for your support and for reaching this milestone with us. Stay tuned for more news, and see you in Pywel on March 19! pic.twitter.com/zUlDWvnUHQ — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) January 21, 2026

Crimson Desert, un jeu très ambitieux

À lire également Crimson Desert dispose d'une carte gigantesque, qui surpasse celle de Skyrim et celle de Red Dead Redemption 2

Comme vous le savez probablement déjà, le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss,, doit arriver au cours du mois de mars 2026. De nombreuses personnes au sein de la communauté attendent de parcourir le continent Pywel avec impatience. D'ailleurs, ces derniers seront ravis d'apprendre queEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de Pearl Abyss ont annoncé une très bonne nouvelle :. Cela signifie queLe studio de développement va très certainement profiter des semaines à venir pour apporter de plus amples améliorations et surtout corriger les problèmes rencontrés. Sur Twitter/X, nous pouvons lire les mots suivants de Pearl Abyss, qui en profite pour remercier sa communauté :Remarquons que les précommandes poursont ouvertes. L'édition Standard du titre de Pearl Abyss est vendue à 69,99 €, tandis que la Deluxe est affichée à 79,99 €.D'après les derniers propos de Pearl Abyss, et plus précisément de Will Powers, qui est le directeur des relations publiques du studio, la carte deest plus importante que celle de Skyrim et que celle de Red Dead Redemption 2 : « [...] c'est que ce monde est au moins deux fois plus grand que le monde ouvert, la zone jouable de Skyrin. Il est plus large que la carte de Red Dead Redemption 2 [...] ». Des mots qui ont démontré toute l'ambition deToutefois, pour vérifier cela manette en main, il va falloir patienter jusqu'au 19 mars 2026. Date à laquellese rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.