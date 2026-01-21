Crimson Desert fait une annonce qui va ravir

Pearl Abyss a, récemment, partagé une excellente nouvelle à propos de Crimson Desert.
Comme vous le savez probablement déjà, le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss, Crimson Desert
, doit arriver au cours du mois de mars 2026. De nombreuses personnes au sein de la communauté attendent de parcourir le continent Pywel avec impatience. D'ailleurs, ces derniers seront ravis d'apprendre que Crimson Desert ne devrait pas être repoussé étant donné qu'il est passé Gold
.
Crimson Desert passe Gold
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de Pearl Abyss ont annoncé une très bonne nouvelle : Crimson Desert est passé Gold
. Cela signifie que le titre ne devrait normalement subir aucun report, et donc bien arriver à la date prévue, soit le 19 mars 2026.
Le studio de développement va très certainement profiter des semaines à venir pour apporter de plus amples améliorations et surtout corriger les problèmes rencontrés. Sur Twitter/X, nous pouvons lire les mots suivants de Pearl Abyss, qui en profite pour remercier sa communauté :
Nous remercions sincèrement nos fans du monde entier de nous avoir accompagnés dans cette aventure riche en émotions. Grâce à votre soutien, nous avons franchi cette étape importante. Nous sommes impatients de vous accueillir sur le continent de Pywel, le 19 mars prochain.
Remarquons que les précommandes pour Crimson Desert
sont ouvertes. L'édition Standard du titre de Pearl Abyss est vendue à 69,99 €, tandis que la Deluxe est affichée à 79,99 €.
Crimson Desert, un jeu très ambitieux
D'après les derniers propos de Pearl Abyss, et plus précisément de Will Powers, qui est le directeur des relations publiques du studio, la carte de Crimson Desert
est plus importante que celle de Skyrim et que celle de Red Dead Redemption 2 : « [...] c'est que ce monde est au moins deux fois plus grand que le monde ouvert, la zone jouable de Skyrin. Il est plus large que la carte de Red Dead Redemption 2
[...] ». Des mots qui ont démontré toute l'ambition de Crimson Desert
.
Toutefois, pour vérifier cela manette en main, il va falloir patienter jusqu'au 19 mars 2026. Date à laquelle Crimson Desert
se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
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