Crimson Desert fait une annonce qui va ravir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 janvier 2026 à 16h37
Pearl Abyss a, récemment, partagé une excellente nouvelle à propos de Crimson Desert.
Crimson Desert fait une annonce qui va ravir
Comme vous le savez probablement déjà, le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss, Crimson Desert, doit arriver au cours du mois de mars 2026. De nombreuses personnes au sein de la communauté attendent de parcourir le continent Pywel avec impatience. D'ailleurs, ces derniers seront ravis d'apprendre que Crimson Desert ne devrait pas être repoussé étant donné qu'il est passé Gold.

Crimson Desert passe Gold

crimson-desert-combat
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de Pearl Abyss ont annoncé une très bonne nouvelle : Crimson Desert est passé Gold. Cela signifie que le titre ne devrait normalement subir aucun report, et donc bien arriver à la date prévue, soit le 19 mars 2026. Le studio de développement va très certainement profiter des semaines à venir pour apporter de plus amples améliorations et surtout corriger les problèmes rencontrés. Sur Twitter/X, nous pouvons lire les mots suivants de Pearl Abyss, qui en profite pour remercier sa communauté : 
Nous remercions sincèrement nos fans du monde entier de nous avoir accompagnés dans cette aventure riche en émotions. Grâce à votre soutien, nous avons franchi cette étape importante. Nous sommes impatients de vous accueillir sur le continent de Pywel, le 19 mars prochain.
Remarquons que les précommandes pour Crimson Desert sont ouvertes. L'édition Standard du titre de Pearl Abyss est vendue à 69,99 €, tandis que la Deluxe est affichée à 79,99 €.


Crimson Desert, un jeu très ambitieux

crimson-desert-environnement
D'après les derniers propos de Pearl Abyss, et plus précisément de Will Powers, qui est le directeur des relations publiques du studio, la carte de Crimson Desert est plus importante que celle de Skyrim et que celle de Red Dead Redemption 2 : « [...] c'est que ce monde est au moins deux fois plus grand que le monde ouvert, la zone jouable de Skyrin. Il est plus large que la carte de Red Dead Redemption 2 [...] ». Des mots qui ont démontré toute l'ambition de Crimson Desert.

À lire également

Crimson Desert dispose d'une carte gigantesque, qui surpasse celle de Skyrim et celle de Red Dead Redemption 2

Crimson Desert dispose d'une carte gigantesque, qui surpasse celle de Skyrim et celle de Red Dead Redemption 2

Toutefois, pour vérifier cela manette en main, il va falloir patienter jusqu'au 19 mars 2026. Date à laquelle Crimson Desert se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Crimson Desert déploie une mise à jour massive avec des centaines de nouveautés pour le commerce
Crimson Desert 03 août 2026

Crimson Desert déploie une mise à jour massive avec des centaines de nouveautés pour le commerce

Pearl Abyss déploie une mise à jour majeure pour Crimson Desert, transformant radicalement son système commercial. Avec l'ajout de plus de cent comptoirs, de nouvelles marchandises et des ajustements économiques pointus, les joueurs vont devoir repenser leurs stratégies pour s'enrichir sur les terres de Pywel.
Ce joueur de Crimson Desert a trouvé la monture la plus improbable du jeu
Crimson Desert 31 juillet 2026

Ce joueur de Crimson Desert a trouvé la monture la plus improbable du jeu

Dans le vaste monde de Crimson Desert, les objets inanimés semblent parfois vivre leur propre vie. Un joueur a récemment partagé une expérience insolite en chevauchant un simple pot en terre cuite s'envolant vers les cieux, dévoilant ainsi les limites mystérieuses du jeu.
Crimson Desert : MàJ 1.15.00 du 24 juillet 2026, patch notes et détails
Crimson Desert 24 juillet 2026

Crimson Desert : MàJ 1.15.00 du 24 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.15.00, déployée le 24 juillet 2026, sur Crimson Desert.

commentaire (0)