Crimson Desert prépare un patch colossal rempli de nouveautés très attendues

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 avril 2026 à 15h37
Pearl Abyss s'apprête à déployer une mise à jour majeure pour Crimson Desert. Ce patch, plus imposant que les précédents, promet d'enrichir l'expérience de jeu avec de nouveaux paramètres de difficulté, une refonte de l'inventaire et des améliorations visuelles notables exigeant davantage d'espace de stockage.
Crimson Desert prépare un patch colossal rempli de nouveautés très attendues
Le studio sud-coréen Pearl Abyss continue de travailler d'arrache-pied pour peaufiner son ambitieux projet. Après avoir récemment dévoilé une feuille de route particulièrement riche en contenus s'étalant jusqu'au mois de juin, les développeurs de Crimson Desert s'apprêtent à franchir une nouvelle étape décisive. La prochaine mise à jour, prévue rapidement, s'annonce en effet massive. Selon les dernières communications officielles, elle ne se contentera pas de simples correctifs de routine ou de petites optimisations, mais introduira de véritables fonctionnalités inédites destinées à transformer et à enrichir l'expérience globale des joueurs.

Une mise à jour colossale pour les disques durs

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Les aventuriers virtuels devront anticiper et faire de la place sur leur espace de stockage. Le studio a d'ores et déjà prévenu sa communauté que ce futur patch sera bien plus volumineux que les précédents correctifs déployés jusqu'à présent. Cette augmentation très significative de la taille du fichier s'explique principalement par des améliorations graphiques majeures, notamment en ce qui concerne la qualité des paysages lointains et la distance d'affichage. Le monde ouvert de Crimson Desert devrait ainsi gagner en profondeur et en réalisme.
Cette volonté de perfectionnisme pousse Pearl Abyss à ne pas précipiter les choses. Actuellement en phase de test intensif en interne, le patch subit les derniers ajustements pour garantir une stabilité optimale et éviter tout bug majeur lors de son déploiement à grande échelle. Ce qui explique probablement l'absence de mise à jour ce week-end, alors que le studio en avait systématiquement proposé depuis la sortie.

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Des options de difficulté et un inventaire repensé

Outre les améliorations strictement visuelles, cette mise à jour apportera des modifications profondes au gameplay et à l'ergonomie générale du titre. L'une des requêtes les plus fréquentes de la communauté concernait l'accessibilité des affrontements. C'est désormais chose faite, puisque le jeu intégrera très prochainement de nouveaux paramètres de difficulté personnalisables.

Cette décision stratégique marque une volonté claire d'ouvrir le titre à un public beaucoup plus large, tout en conservant un défi de taille pour les vétérans en quête de challenge. En parallèle, l'interface utilisateur bénéficiera d'une refonte particulièrement bienvenue. L'inventaire, qui pouvait parfois manquer de clarté lors des longues sessions d'exploration, accueillera des onglets de catégories pour faciliter la navigation, le tri et la gestion des nombreuses ressources récoltées.

Enfin, les contrôles ne sont pas laissés de côté par les créateurs. Les développeurs ajouteront de nouveaux préréglages spécifiques pour le clavier, la souris et la manette, offrant ainsi une personnalisation accrue de la prise en main. Bien que la date de sortie exacte reste encore à confirmer par Pearl Abyss, nous devrions l'accueillir d'ici quelques jours.

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (3)

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Chalkidrys (invité) Le 22/04/2026 à 10:39

Ce jeux est juste incroyable, j'ai fais 1/5 ème du jeu et j'ai déjà près de 100h de jeu.... Le prix est très largement justifié pour le contenue colossal

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cyrmontana (invité) Le 21/04/2026 à 18:06

on va attendre que le tarif baisse un peu et qu'il y ait plus d'updates

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Eclairelique6 (invité) Le 21/04/2026 à 16:28

À quoi sert de faire un patch énorme alors que le jeu est déjà énorme.il ferait mieux de le mettre en français