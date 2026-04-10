Crismon Desert annonce du nouveau contenu, avec des boss rejouables, choix de la difficulté et bien plus

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 avril 2026 à 11h39
Trois semaines après son lancement, Crimson Desert s'apprête à recevoir des mises à jour majeures. Face aux retours de la communauté pointant un monde parfois vide, Pearl Abyss déploiera entre avril et juin des nouveautés très attendues, dont des modes de difficulté et des combats de boss rejouables.
Crismon Desert annonce du nouveau contenu, avec des boss rejouables, choix de la difficulté et bien plus
Les développeurs de chez Pearl Abyss ont pris la parole pour faire le point sur l'avenir de Crimson Desert. Depuis l'ouverture des portes de Pywel il y a trois semaines, le studio a scruté les retours des joueurs avec attention. Si le titre a séduit de nombreux aventuriers, certains défauts ont rapidement émergé sur les réseaux sociaux, notamment une sensation de vide une fois les forteresses libérées et une difficulté parfois mal dosée. L'équipe a donc dévoilé une feuille de route prometteuse s'étalant d'avril à juin, ciblant précisément ces frustrations pour enrichir l'expérience globale.

Des combats repensés pour raviver l'intérêt à haut niveau

Le point d'orgue de cette série de mises à jour concerne l'équilibrage des affrontements et la densité des ennemis. De nombreux joueurs se sont plaints de la rareté des patrouilles ennemies après la libération des différentes zones du jeu. Pour pallier ce problème, Pearl Abyss introduit un système de reconquête. Les forces adverses tenteront désormais de reprendre les bastions que vous avez sécurisés, garantissant ainsi une source constante de batailles épiques pour les guerriers en manque d'action.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Dans la même veine, une fonctionnalité très réclamée fait son apparition, la possibilité de rejouer les combats contre les boss. Les redoutables adversaires qui jalonnent l'aventure pourront être défiés à volonté, permettant aux joueurs de tester de nouvelles stratégies ou d'évaluer leur progression. Enfin, pour rendre le jeu accessible à un plus large public tout en satisfaisant les puristes, des options de difficulté feront leur arrivée. Il sera bientôt possible de basculer entre les modes facile, standard et difficile selon ses envies.

Améliorations de confort et écoute de la communauté

Outre la baston, le studio sud-coréen s'attaque à l'ergonomie et à la gestion de l'inventaire. Le stockage sera divisé en espaces spécialisés, tels qu'une épicerie pour les ingrédients de cuisine, une armoire pour l'équipement, ainsi que des dépôts pour les ressources brutes et les objets de quête. Ces ajustements visent à fluidifier l'artisanat et l'exploration.

Les personnages de Damiane et Oongka ne sont pas en reste, puisqu'ils recevront de nouvelles compétences, répondant ainsi directement aux demandes de la base de fans. L'immersion sera également renforcée grâce à une option permettant de masquer les armes portées dans le dos, évitant ainsi les problèmes d'affichage disgracieux.

Chargement du sondage...

0 votant

Le studio a tenu à rassurer sa communauté avec un message clair :
En nous appuyant sur vos précieux retours, nous préparons avec soin une variété de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités pour vous offrir des défis toujours plus riches et captivants.
Enfin, des améliorations graphiques ciblant les arrière-plans lointains sont prévues, bien que les développeurs préviennent que la taille du patch sera conséquente. L'interface utilisateur et la personnalisation des commandes à la manette comme au clavier subiront aussi une refonte bienvenue. Avec cette feuille de route, Crimson Desert prouve sa volonté de s'inscrire dans la durée en bâtissant son avenir main dans la main avec ses joueurs. Et surtout, les joueurs ont face à eux des développeurs à l'écoute, et très réactifs, ce qu'il faut souligner.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez nos guides Crimson Desert, notamment la solution du Labyrinthe de la Lune d'azur. Enfin, si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :
  • PC 
    • Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 52,69 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Crimson Desert sortira bien sur Switch 2, malgré la difficulté du portage
Crimson Desert 08 juillet 2026

Crimson Desert sortira bien sur Switch 2, malgré la difficulté du portage

Pearl Abyss confirme le développement de Crimson Desert sur la Nintendo Switch 2. Lors d'une longue réunion avec ses actionnaires, le studio sud-coréen a détaillé ses ambitions techniques, tout en promettant des refontes majeures.
Crimson Desert déploie une mise à jour majeure avec de nouvelles armures de boss
Crimson Desert 06 juillet 2026

Crimson Desert déploie une mise à jour majeure avec de nouvelles armures de boss

Pearl Abyss vient de déployer une mise à jour majeure pour Crimson Desert. Au programme, des dizaines de nouvelles armures, l'accès aux Abysses pour de nouveaux personnages et des améliorations très attendues par la communauté.
Crimson Desert : MàJ 1.12.00 du 19 juin, les détails du contenu et améliorations
Crimson Desert 19 juin 2026

Crimson Desert : MàJ 1.12.00 du 19 juin, les détails du contenu et améliorations

Retrouvez le patch notes de la mise à jour du 19 juin 2026 de Crimson Desert, qui apporte quelques nouveautés, mais aussi améliorations.

commentaires (2)

Avatar
Cry-som (invité) Le 10/04/2026 à 19:03

Tout cela wst bien jolie mais le système de sauvgarfw wst poyrri. Exemple tu vole un robot tu te met 3n lieux sûr, tu sauvegarde et quand tu reviens avec le rechargement de ta sauvegarde tu te retrouve nowhere et en plus tu as plus le robot et ne le retrouve pas, ou tu as sauvegardé après un fastudueux escalade de montagne tu sauvegarde et a tu recharge 4n bas a ton retour ou tu dois refaire les puzzle. Cest de la vrai mer...ce système de sauvegarde sur PS5

Avatar
Shaft91 (invité) Le 10/04/2026 à 15:05

Si seulement tout les studios écoutais leur communauté ainsi...