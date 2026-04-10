Crismon Desert annonce du nouveau contenu, avec des boss rejouables, choix de la difficulté et bien plus

Trois semaines après son lancement, Crimson Desert s'apprête à recevoir des mises à jour majeures. Face aux retours de la communauté pointant un monde parfois vide, Pearl Abyss déploiera entre avril et juin des nouveautés très attendues, dont des modes de difficulté et des combats de boss rejouables.
Les développeurs de chez Pearl Abyss ont pris la parole pour faire le point sur l'avenir de Crimson Desert
. Depuis l'ouverture des portes de Pywel il y a trois semaines, le studio a scruté les retours des joueurs avec attention. Si le titre a séduit de nombreux aventuriers, certains défauts ont rapidement émergé sur les réseaux sociaux, notamment une sensation de vide une fois les forteresses libérées et une difficulté parfois mal dosée. L'équipe a donc dévoilé une feuille de route prometteuse s'étalant d'avril à juin, ciblant précisément ces frustrations pour enrichir l'expérience globale
.
Des combats repensés pour raviver l'intérêt à haut niveau
Le point d'orgue de cette série de mises à jour concerne l'équilibrage des affrontements et la densité des ennemis
. De nombreux joueurs se sont plaints de la rareté des patrouilles ennemies après la libération des différentes zones du jeu. Pour pallier ce problème, Pearl Abyss introduit un système de reconquête. Les forces adverses tenteront désormais de reprendre les bastions que vous avez sécurisés, garantissant ainsi une source constante de batailles épiques pour les guerriers en manque d'action
.
Dans la même veine, une fonctionnalité très réclamée fait son apparition, la possibilité de rejouer les combats contre les boss
. Les redoutables adversaires qui jalonnent l'aventure pourront être défiés à volonté, permettant aux joueurs de tester de nouvelles stratégies ou d'évaluer leur progression. Enfin, pour rendre le jeu accessible à un plus large public tout en satisfaisant les puristes, des options de difficulté feront leur arrivée
. Il sera bientôt possible de basculer entre les modes facile, standard et difficile selon ses envies.
Améliorations de confort et écoute de la communauté
Outre la baston, le studio sud-coréen s'attaque à l'ergonomie et à la gestion de l'inventaire
. Le stockage sera divisé en espaces spécialisés, tels qu'une épicerie pour les ingrédients de cuisine, une armoire pour l'équipement, ainsi que des dépôts pour les ressources brutes et les objets de quête. Ces ajustements visent à fluidifier l'artisanat et l'exploration
.
Les personnages de Damiane et Oongka ne sont pas en reste, puisqu'ils recevront de nouvelles compétences, répondant ainsi directement aux demandes de la base de fans. L'immersion sera également renforcée grâce à une option permettant de masquer les armes portées dans le dos
, évitant ainsi les problèmes d'affichage disgracieux.
Le studio a tenu à rassurer sa communauté avec un message clair :
En nous appuyant sur vos précieux retours, nous préparons avec soin une variété de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités pour vous offrir des défis toujours plus riches et captivants.
Enfin, des améliorations graphiques ciblant les arrière-plans lointains sont prévues, bien que les développeurs préviennent que la taille du patch sera conséquente. L'interface utilisateur et la personnalisation des commandes à la manette comme au clavier subiront aussi une refonte bienvenue. Avec cette feuille de route, Crimson Desert prouve sa volonté de s'inscrire dans la durée
en bâtissant son avenir main dans la main avec ses joueurs. Et surtout, les joueurs ont face à eux des développeurs à l'écoute, et très réactifs, ce qu'il faut souligner.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez nos guides Crimson Desert
, notamment la solution du Labyrinthe de la Lune d'azur
. Enfin, si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :
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commentaires (2)
Tout cela wst bien jolie mais le système de sauvgarfw wst poyrri. Exemple tu vole un robot tu te met 3n lieux sûr, tu sauvegarde et quand tu reviens avec le rechargement de ta sauvegarde tu te retrouve nowhere et en plus tu as plus le robot et ne le retrouve pas, ou tu as sauvegardé après un fastudueux escalade de montagne tu sauvegarde et a tu recharge 4n bas a ton retour ou tu dois refaire les puzzle. Cest de la vrai mer...ce système de sauvegarde sur PS5
Si seulement tout les studios écoutais leur communauté ainsi...