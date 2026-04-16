Crimson Desert : Comment obtenir la recette Comprimé de paume raffiné ?

Nous vous expliquons où et comment obtenir la recette Comprimé de paume raffiné sur Crimson Desert.
Pour faciliter l'aventure des joueurs et des joueuses sur Crimson Desert
, les développeurs ont implanté des objets spécifiques, qui permettent de revenir à la vie après un échec/une mort. Il s'agit, pour être plus précis, des Comprimés de paume, qui ressuscitent le personnage jouable avec une certaine quantité de santé. Le Comprimé de paume raffiné
offre, quant à lui, la possibilité de revenir à la vie avec toute sa santé.
D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons où et comment obtenir la recette de Comprimé de paume raffiné sur Crimson Desert
, afin que vous puissiez par la suite fabriquer vous-même cet objet de soin essentiel.
Comment obtenir la recette Comprimé de paume raffiné sur Crimson Desert ?
Pour récupérer la recette/formule alchimique Comprimé de paume raffiné sur Crimson Desert
, il convient d'avoir bien progressé dans l'aventure principale et donc avoir de nombreuses heures de jeu à son actif. En effet, c'est à la fin du chapitre 9, et plus précisément lors de la quête « Affronter son moi intérieur » (dans la section « Six statues pensives et l'esprit maléfique »), que vous pouvez collecter la recette Comprimé de paume raffiné
.
À la fin de cette quête, vous devrez méditer. Ce qui déclenche une petite cinématique. Dès que celle-ci est terminée, approchez-vous du banc face à vous (vous verrez une icône représentant un papier enroulé sur votre mini-carte). Vous pourrez y récupérer la recette Comprimé de paume raffiné
, ainsi que quelques exemplaires de cet objet de soin. N'oubliez pas de lire ladite formule alchimique pour l'apprendre.
Comment fabriquer du Comprimé de paume raffiné sur Crimson Desert ?
Une fois que vous avez la recette Comprimé de paume raffiné sur Crimson Desert
et que vous l'avez lue, vous pouvez fabriquer cet item. Cependant, cela ne sera pas chose aisée, car les ressources demandées sont assez rares. Ainsi, pour fabriquer du Comprimé de paume raffiné sur Crimson Desert
, vous devez interagir avec un chaudron et y ajouter les éléments suivants :
- Ginseng/Longue corne/Vésicule biliaire d'ours
- Il se peut que d'autres ingrédients fassent également l'affaire.
- Feuille de paume
- Vous pouvez en récupérer dans la Montagne des âmes gelées, près de la Grotte de l'Écho des vagues (à l'ouest de Vellua - emplacement sur l'image ci-dessous).
- Calandre psalmiste
- Vous pouvez en obtenir dans la Montagne des âmes gelées, près de la Grotte de l'Écho des vagues (à l'ouest de Vellua - emplacement sur l'image ci-dessous).
- Eau
- Vous pouvez en acheter auprès de différents marchands.
Vous savez, à présent, comment fabriquer des Comprimés de paume raffinés sur Crimson Desert
. Comme dit précédemment, cet objet permet de revenir à la vie avec toute sa santé, en cas de mort. Nous ne pouvons, de ce fait, que vous conseiller d'aller chercher la recette Comprimé de paume raffiné
et d'en crafter plusieurs exemplaires afin de faciliter votre aventure.
En guise de conclusion, rappelons que Crimson Desert
est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
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