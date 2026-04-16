Nous vous expliquons où et comment obtenir la recette Comprimé de paume raffiné sur Crimson Desert.

Comment obtenir la recette Comprimé de paume raffiné sur Crimson Desert ?

Comment fabriquer du Comprimé de paume raffiné sur Crimson Desert ?

Ginseng/Longue corne/Vésicule biliaire d'ours Il se peut que d'autres ingrédients fassent également l'affaire.

Feuille de paume Vous pouvez en récupérer dans la Montagne des âmes gelées, près de la Grotte de l'Écho des vagues (à l'ouest de Vellua - emplacement sur l'image ci-dessous).

Calandre psalmiste Vous pouvez en obtenir dans la Montagne des âmes gelées, près de la Grotte de l'Écho des vagues (à l'ouest de Vellua - emplacement sur l'image ci-dessous).

Eau Vous pouvez en acheter auprès de différents marchands.



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Pour faciliter l'aventure des joueurs et des joueuses sur, les développeurs ont implanté des objets spécifiques, qui permettent de revenir à la vie après un échec/une mort. Il s'agit, pour être plus précis, des Comprimés de paume, qui ressuscitent le personnage jouable avec une certaine quantité de santé. Leoffre, quant à lui, la possibilité de revenir à la vie avec toute sa santé.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons, afin que vous puissiez par la suite fabriquer vous-même cet objet de soin essentiel.Pour, il convient d'avoir bien progressé dans l'aventure principale et donc avoir de nombreuses heures de jeu à son actif. En effet, c'est à la fin du chapitre 9, et plus précisément lors de la quête « Affronter son moi intérieur » (dans la section « Six statues pensives et l'esprit maléfique »), que vous pouvez collecterÀ la fin de cette quête, vous devrez méditer. Ce qui déclenche une petite cinématique. Dès que celle-ci est terminée, approchez-vous du banc face à vous (vous verrez une icône représentant un papier enroulé sur votre mini-carte). Vous pourrez y, ainsi que quelques exemplaires de cet objet de soin. N'oubliez pas de lire ladite formule alchimique pour l'apprendre.Une fois que vous avezet que vous l'avez lue, vous pouvez fabriquer cet item. Cependant, cela ne sera pas chose aisée, car les ressources demandées sont assez rares. Ainsi, pour fabriquer du, vous devez interagir avec un chaudron et y ajouter les éléments suivants :Vous savez, à présent, comment fabriquer des. Comme dit précédemment, cet objet permet de revenir à la vie avec toute sa santé, en cas de mort. Nous ne pouvons, de ce fait, que vous conseiller d'aller chercheret d'en crafter plusieurs exemplaires afin de faciliter votre aventure.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC.