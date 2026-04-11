Crimson Desert : Patch 1.03.00 du 11 avril, détails des nouveautés et changements

Crimson Desert est un action-RPG en monde ouvert développé par Pearl Abyss. Situé sur le continent de Pywel, il suit un groupe de mercenaires dans un univers médiéval-fantastique sombre. Le jeu propose des combats spectaculaires, une exploration libre et une narration ambitieuse, le tout porté par un moteur graphique avancé conçu pour offrir une expérience immersive.