Crimson Desert n'est pas un RPG, les développeurs insistent sur ce point

Attendu au tournant pour ses graphismes époustouflants, Crimson Desert brouille les pistes. Alors que tout semble indiquer un jeu de rôle massif, Pearl Abyss insiste, ce n'est pas un RPG. Une distinction sémantique cruciale pour le studio sud-coréen, qui souhaite éviter les malentendus sur la progression et la création de personnages.
C'est une situation assez paradoxale pour quiconque a posé les yeux sur les premières images de Crimson Desert
. Le jeu affiche un monde ouvert tentaculaire, des combats dynamiques et une gestion d'équipement pointue. Pourtant, si vous posez la question à Pearl Abyss, la réponse est sans appel, il ne faut pas le catégoriser comme un RPG
. Cette précision, loin d'être anecdotique, a été apportée par Will Powers, le directeur marketing du studio, lors d'une intervention récente sur le podcast Dropped Frames
. L'objectif est clair, gérer les attentes des joueurs avant qu'ils ne soient déçus par l'absence de certaines mécaniques traditionnelles
.
Une question de définition et d'attentes
Le terme RPG traîne avec lui un bagage culturel immense, et c'est précisément ce que Pearl Abyss redoute. Dans l'imaginaire collectif, un jeu de rôle implique souvent la création d'un avatar de toutes pièces, une montée en niveau chiffrée et une accumulation de points d'expérience
. Or, Crimson Desert prend une direction radicalement différente. Vous incarnez Kliff, un protagoniste défini, et non un avatar muet que vous auriez sculpté pendant des heures.
Will Powers explique cette nuance importante :
Avec le terme RPG viennent beaucoup de connotations autour d'un créateur de personnage, des spécificités comme les points d'expérience et les systèmes de niveaux. Ces éléments, tels que les joueurs les attendent, sont absents de ce jeu. Cependant, il y a une tonne absolue d'éléments RPG. C'est pourquoi le genre devient une chose vraiment difficile à définir, car chacun a ses propres connotations.
Une progression organique basée sur l'exploration
Si vous pensiez farmer des monstres en boucle pour voir une barre d'XP se remplir comme dans un Elden Ring, vous faites fausse route. La puissance dans Crimson Desert s'acquiert par la curiosité et l'exploration pure
. Le système repose sur la découverte d'artefacts des abysses, de matériaux et de plans disséminés à travers le monde. Ces objets permettent à Kliff et ses compagnons, Damiane et Oongka, de débloquer des nœuds sur leur arbre de compétences.
L'équipement reste « très important
», comme le souligne Will Powers, mais son acquisition est naturelle. Il faut vaincre un boss spécifique, trouver un objet unique dans un lieu caché ou fabriquer soi-même son armure à la base. Cette approche change la dynamique du jeu, l'exploration devient le moteur principal de la puissance, reléguant le combat pur au rang de moyen plutôt que de fin en soi pour progresser
.
Un jeu d'action-aventure en monde ouvert
Pour Pearl Abyss, la définition la plus honnête serait celle d'un jeu d'action-aventure en monde ouvert
, voire d'un « bac à sable d'action
». Bien que le jeu utilise le moteur puissant de Black Desert Online pour permettre la personnalisation des chevaux ou même d'un robot de guerre pilotable, l'histoire reste linéaire. Il n'y a pas de choix de dialogues influençant le scénario, c'est votre style de jeu qui définit votre interaction avec l'univers.
Powers conclut d'ailleurs avec une certaine philosophie sur la classification de leur œuvre, « honnêtement, ce n'est pas à moi de dicter l'expérience de quelqu'un d'autre. Si, en raison de la bonne quantité d'éléments RPG dans le jeu, ils veulent l'appeler un RPG… bien sûr. J'explique juste pourquoi nous ne l'appelons pas ainsi
».
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
arrive le 19 mars 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, et qu'il n'est pas multijoueur ou coopératif
. Notre Partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
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commentaires (3)
Si vous voulez le mmo rpg prenez black desert vous perdrez moin votre temps
Alors d'accord mais faudrait qu'ils retire le tag RPG sur steam alors
Quoi qu'ils en disent, c'est donc bien un RPG. Moins traditionnel dans ses mécanismes, mais un RPG quand même.