Crimson Desert impressionne déjà avec… ses conditions météorologiques ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 février 2026 à 15h30
Dans un jeu vidéo, la météo peut rendre les combats plus techniques, créer de magnifiques décors à contempler ou des atmosphères plus intimidantes. Crimson Desert compte bien jouer sur ce point avec son système de météo « dynamique ».
Crimson Desert impressionne déjà avec… ses conditions météorologiques ?
De ses combats à son absence de microtransactions en passant par ses montures, Crimson Desert se dévoile de plus en plus à quelques semaines de sa sortie. Par le passé, il a déjà été confirmé que les joueurs pourront commettre des délits, faire de l'alchimie, pêcher, cuisiner de bons petits plats ou jouer à des mini-jeux. Mais un détail intrigue les amateurs d'exploration : l'évolution des conditions météorologiques. 

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À Pywel comme ailleurs, le beau temps n'est pas toujours de la partie. Brouillard, pluie ou orage pourront ainsi rythmer vos phases d'exploration, mais également vos cinématiques en jeu ainsi que les combats contre les boss. C'est ce qu'a récemment confirmé Will Powers, directeur marketing de Pearl Abyss America.

La volonté de proposer une expérience réaliste, vivante et interactive jusque dans les changements météo

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Invité du podcast Dropped Frames, Will Powers a expliqué que la météo dans Crimson Desert est « dynamique » et « calculée en fonction des conditions météorologiques et de la température ambiantes ». Concrètement, cela signifie qu'elle peut changer au fil des heures, mais aussi varier en fonction de l'altitude, de la force du vent… L'objectif est de proposer une expérience réaliste pour renforcer l'immersion et l'impression de vivant. 
C'est une fonctionnalité vraiment géniale rendue possible grâce au moteur développé par l'équipe. Tous ces éléments se produisent et sont calculés naturellement en temps réel, ce qui donne l'impression d'un monde interactif.
Les variations météorologiques changent ainsi d'une partie à l'autre en fonction de l'heure à laquelle le joueur explore Pywel, mais aussi de ces calculs en temps réel. D'ailleurs, la météo changeante et parfois capricieuse a pu être expérimentée par celles et ceux ayant testé le jeu lors du Summer Games Fest. 

Une pluie qui s'invitera même pendant vos combats dans Crimson Desert

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Si cela peut fausser la perception des démos, cela peut aussi donner lieu à des expériences totalement différentes pour les joueurs. En effet, la météo dynamique aura un rôle clé dans les affrontements, notamment contre les ennemis les plus redoutables. Will Powers déclare que « Le jour, le ciel est dégagé, tandis que la nuit, sous une pluie battante, l'atmosphère est totalement différente, ce qui peut influencer considérablement la perception du joueur. »

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Pour le moment, il est encore trop tôt pour savoir si cette météo dynamique aura une incidence sur le gameplay ou les capacités de votre personnage. Cependant, Pearl Abyss confirme que Crimson Desert aura bien un cycle jour/nuit complet. Pour le découvrir, il ne nous reste plus qu'à patienter jusqu'au 19 mars 2026, date à laquelle le jeu sera lancé sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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