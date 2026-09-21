Crimson Desert : Pearl Abyss explique pourquoi il n'a choisi l'Unreal Engine

Alors que l'Unreal Engine 5 s'impose comme le standard absolu de l'industrie, le studio Pearl Abyss fait figure d'exception. Pour son ambitieux Crimson Desert, l'équipe sud-coréenne a préféré forger ses propres outils technologiques, un choix audacieux motivé par un besoin vital d'indépendance et de contrôle total.

Alors que la majorité des studios de développement se tournent aujourd'hui vers des solutions clés en main, Pearl Abyss nage à contre-courant. Pour donner vie à Crimson Desert, l'entreprise sud-coréenne a fait le choix fort de s'appuyer sur son propre moteur graphique, délaissant ainsi les sirènes de l'Unreal Engine 5. Lors d'une entrevue accordée au média Mein MMO à l'occasion de la gamescom 2026, l'ingénieur en chef Jin-hwan Kim a détaillé les raisons de cette décision stratégique. Selon lui, il était impensable de confier les fondations de leur nouveau projet à une technologie externe.

Le refus de la dépendance externe

La création d'un jeu vidéo d'une telle envergure nécessite une maîtrise totale de son environnement de travail. Le studio souhaitait éviter à tout prix de se retrouver bloqué par les calendriers de mise à jour d'un moteur commercial. L'ingénieur en chef a tenu à clarifier cette position assumée.

Étant donné que le moteur de Black Desert a été développé en interne, il aurait été inhabituel de passer à un moteur commercial pour le nouveau projet Crimson Desert. Bien que les moteurs commerciaux soient excellents et offrent de nombreuses fonctionnalités pratiques, nous ne voulions pas dépendre d'une technologie externe pour nos compétences fondamentales en matière de développement de jeux.

Ce besoin d'autonomie s'explique également par des contraintes de temps. Attendre qu'un fournisseur externe déploie une fonctionnalité spécifique aurait pu compromettre le calendrier de sortie de Crimson Desert. En gardant la mainmise sur leur outil, les développeurs s'assurent une réactivité optimale face aux défis techniques rencontrés et prouvent leur volonté de maîtriser leur destin.













L'avènement du Blackspace Engine

Si Pearl Abyss possédait déjà une solide expérience avec le moteur utilisé pour son jeu de rôle en ligne Black Desert Online, ce dernier souffrait d'un défaut majeur. Il était beaucoup trop spécialisé et manquait cruellement de flexibilité pour s'adapter à d'autres genres vidéoludiques. C'est ainsi qu'est né le Blackspace Engine, pensé dès sa conception pour être polyvalent.

Le moteur de Black Desert, par exemple, est tellement spécialisé pour Black Desert qu'il est difficile de développer des jeux de genres différents avec lui, et sa flexibilité a diminué. Avec Blackspace, cependant, j'ai pris ces aspects en compte dès le début. L'aspect le plus important dans le développement du Blackspace Engine était la prise en charge transparente de diverses plateformes et la capacité de créer des jeux diversifiés.

Grâce à cette nouvelle architecture, le studio ne s'interdit rien pour l'avenir. Jin-hwan Kim estime d'ailleurs qu'il serait tout à fait possible de concevoir des jeux de tir à la première ou à la troisième personne avec ce nouvel outil maison.

Un choix qui rappelle la stratégie de Capcom

Le choix du moteur graphique intervient très tôt dans le cycle de production et détermine souvent la réussite d'un projet. Si des mastodontes comme CD Projekt RED ont fini par abandonner leur technologie propriétaire pour embrasser l'Unreal Engine en vue du prochain The Witcher, d'autres acteurs majeurs persistent et signent dans la voie de l'indépendance. L'exemple le plus frappant reste celui de Capcom.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Depuis 2017, l'éditeur japonais utilise son fameux RE Engine, conçu initialement pour succéder au MT Framework qui commençait à accuser le poids des années après avoir fait les beaux jours de la génération PlayStation 3 et Xbox 360. Aujourd'hui, cette technologie brille par sa polyvalence exceptionnelle, permettant à Capcom de développer aussi bien des expériences horrifiques intenses que des jeux d'exploration ou de combat, avec une aisance déconcertante.

À lire également Non, le RE Engine n'a jamais voulu dire Resident Evil Engine

Pearl Abyss espère manifestement reproduire ce modèle de réussite avec son Blackspace Engine, en se forgeant un avenir où la créativité ne sera jamais bridée par des limitations techniques imposées par des tiers.

Crimson Desert est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous vous proposons également quelques guides pour vous aider dans votre progression. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :