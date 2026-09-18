Crimson Desert : MàJ 2.03.00 du 18 septembre 2026, patch notes et détails

Crimson Desert : MàJ 2.02.00 du 11 septembre 2026, patch notes et détails
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 2.02.00, déployée le 11 septembre 2026, de Crimson Desert.
En ce vendredi 18 septembre 2026, Crimson Desert se dote d'une toute nouvelle mise à jour, qui est désormais disponible sur toutes les plateformes de jeu. Ce nouveau patch, soit 2.03.00, apporte diverses corrections quant à plusieurs aspects du titre, ainsi que de légères modifications.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.03.00, déployée le 18 septembre 2026, de Crimson Desert.
Patch notes de la mise à jour 2.03.00 de Crimson Desert
Améliorations principales
Contenus
- Lors du lancement d'une nouvelle partie en important une sauvegarde existante, l'argent dépassant 1 000 pièces est désormais attribué sous la forme de bourses d'argent cumulables.
- Ajout de la fonctionnalité de « Mouvement précis » dans le Mode photo, permettant d'ajuster finement les déplacements de la caméra.
- Correction de l'erreur où le cheval adverse se déplaçait à une vitesse excessive lors d'une Course de chevaux.
- Correction de l'erreur où certaines missions nécessitant un délai d'attente étaient immédiatement disponibles.
- Correction de l'erreur où une mission de combat envoyée se retrouvait annulée après avoir sauvegardé puis chargé la partie.
- L'affiche murale « Témoignage du bûcheron » continuera désormais d'apparaître tant qu'elle n'a pas été lue.
- Correction de l'erreur où le PNJ guide apparaissait à un autre endroit lors d'une nouvelle tentative de la quête « Les secrets cachés dans les ténèbres ».
Contrôles
- Correction de l'erreur où le déroulement du QTE survenant après avoir été attrapé par un ours variait en fonction de la touche pressée.
- Modification des touches et boutons assignés pour afficher le détail des compétences dans les menus de l'Écurie et de gestion des familiers.
- Correction de l'erreur où il était impossible de contrôler le personnage durant la progression de la quête « Enquêter sur la voix mystérieuse ».
- Correction de l'erreur où le joueur restait figé en utilisant certains objets fonctionnels en étant sur une monture.
Combat / Action
- Il est désormais possible de sauter pendant une course sur l'eau.
- Il est désormais possible de glisser pendant une course sur l'eau lorsque les Bottes Marche-brume sont équipées.
- Correction de l'erreur où, dans certaines situations, un ennemi repoussé lors d'un combat ne chutait pas d'une falaise.
- Correction de l'erreur où des dégâts de chute excessifs étaient subis en descendant d'un A.T.A.G. en plein vol.
IU
- Correction de l'erreur où certains textes de l'interface tremblaient lors du défilement.
- Correction de l'erreur où certains textes de l'interface s'affichaient de manière anormale.
Graphismes / Paramètres
- Mise à jour du SDK NVIDIA Streamline vers la version 2.14.1, intégrant le tout dernier modèle Transformer pour le DLSS Ray Reconstruction.
Localisation
- Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.
Autres corrections
- Atténuation du bruit visuel prononcé qui apparaissait sur les armures en intérieur.
- Correction de l'erreur où l'apparence du cheval s'affichait de façon anormale après avoir équipé une barde spécifique.
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