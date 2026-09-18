Crimson Desert : MàJ 2.03.00 du 18 septembre 2026, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 septembre 2026 à 10h13
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 2.03.00, déployée le 18 septembre 2026, de Crimson Desert.
Crimson Desert : MàJ 2.03.00 du 18 septembre 2026, patch notes et détails

En ce vendredi 18 septembre 2026, Crimson Desert se dote d'une toute nouvelle mise à jour, qui est désormais disponible sur toutes les plateformes de jeu. Ce nouveau patch, soit 2.03.00, apporte diverses corrections quant à plusieurs aspects du titre, ainsi que de légères modifications.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.03.00, déployée le 18 septembre 2026, de Crimson Desert.

Patch notes de la mise à jour 2.03.00 de Crimson Desert

Améliorations principales

Contenus

  • Lors du lancement d'une nouvelle partie en important une sauvegarde existante, l'argent dépassant 1 000 pièces est désormais attribué sous la forme de bourses d'argent cumulables.
  • Ajout de la fonctionnalité de « Mouvement précis » dans le Mode photo, permettant d'ajuster finement les déplacements de la caméra.
  • Correction de l'erreur où le cheval adverse se déplaçait à une vitesse excessive lors d'une Course de chevaux.
  • Correction de l'erreur où certaines missions nécessitant un délai d'attente étaient immédiatement disponibles.
  • Correction de l'erreur où une mission de combat envoyée se retrouvait annulée après avoir sauvegardé puis chargé la partie.
  • L'affiche murale « Témoignage du bûcheron » continuera désormais d'apparaître tant qu'elle n'a pas été lue.
  • Correction de l'erreur où le PNJ guide apparaissait à un autre endroit lors d'une nouvelle tentative de la quête « Les secrets cachés dans les ténèbres ».

 Contrôles

  • Correction de l'erreur où le déroulement du QTE survenant après avoir été attrapé par un ours variait en fonction de la touche pressée.
  • Modification des touches et boutons assignés pour afficher le détail des compétences dans les menus de l'Écurie et de gestion des familiers.
  • Correction de l'erreur où il était impossible de contrôler le personnage durant la progression de la quête « Enquêter sur la voix mystérieuse ».
  • Correction de l'erreur où le joueur restait figé en utilisant certains objets fonctionnels en étant sur une monture. 

Combat / Action

  • Il est désormais possible de sauter pendant une course sur l'eau.
  • Il est désormais possible de glisser pendant une course sur l'eau lorsque les Bottes Marche-brume sont équipées.
  • Correction de l'erreur où, dans certaines situations, un ennemi repoussé lors d'un combat ne chutait pas d'une falaise.
  • Correction de l'erreur où des dégâts de chute excessifs étaient subis en descendant d'un A.T.A.G. en plein vol. 

IU

  • Correction de l'erreur où certains textes de l'interface tremblaient lors du défilement.
  • Correction de l'erreur où certains textes de l'interface s'affichaient de manière anormale. 

Graphismes / Paramètres

  • Mise à jour du SDK NVIDIA Streamline vers la version 2.14.1, intégrant le tout dernier modèle Transformer pour le DLSS Ray Reconstruction.

Localisation

  • Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Autres corrections

  • Atténuation du bruit visuel prononcé qui apparaissait sur les armures en intérieur.
  • Correction de l'erreur où l'apparence du cheval s'affichait de façon anormale après avoir équipé une barde spécifique.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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