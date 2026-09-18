Crimson Desert : MàJ 2.03.00 du 18 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 2.03.00, déployée le 18 septembre 2026, de Crimson Desert.

En ce vendredi 18 septembre 2026, Crimson Desert se dote d'une toute nouvelle mise à jour, qui est désormais disponible sur toutes les plateformes de jeu. Ce nouveau patch, soit 2.03.00, apporte diverses corrections quant à plusieurs aspects du titre, ainsi que de légères modifications.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.03.00, déployée le 18 septembre 2026, de Crimson Desert.