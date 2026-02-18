Certains joueurs et joueuses se demandent si Crimson Desert est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Crimson Desert est-il multijoueur et/ou coopératif ?













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PC Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 50,19 € au lieu de 80 €, soit 37 % de réduction.

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Développé ainsi qu'édité par Pearl Abyss,est un jeu d'action-aventure en monde ouvert, qui doit débarquer au cours du mois de mars 2026 sur diverses plateformes. Le titre est très attendu par la communauté, fans ou non du genre. Ainsi, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent. Si vous vous posez cette question, sachez que nous y répondons dans ce qui suit.Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative :. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le jeu d'action-aventure de Pearl Abyss est une expérience 100 %, qui pourra être découverte dès le 19 mars 2026.Soulignons le fait que cette information est notamment visible sur la page Steam du titre. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart situé sur la droite, nous pouvons, effectivement, lire la mention « Solo », juste au-dessus de « Succès Steam » et « Steam Cloud ». Dans les tags populaires de la communauté, qui sont placés en dessous de la description générale du titre, nous retrouvons aussi les mots « Jeu solo », après « Action » et « Monde ouvert ».L'ensemble de ces détails confirme, donc, que. Explorer le continent Pywel, soit le monde ouvert du titre de Pearl Abyss, ne sera donc possible qu'en solo.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 19 mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Notre Partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :