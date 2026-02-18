Crimson Desert est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 février 2026 à 17h27
Certains joueurs et joueuses se demandent si Crimson Desert est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Crimson Desert est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Développé ainsi qu'édité par Pearl Abyss, Crimson Desert est un jeu d'action-aventure en monde ouvert, qui doit débarquer au cours du mois de mars 2026 sur diverses plateformes. Le titre est très attendu par la communauté, fans ou non du genre. Ainsi, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent si Crimson Desert est multijoueur et/ou coopératif. Si vous vous posez cette question, sachez que nous y répondons dans ce qui suit.

Crimson Desert est-il multijoueur et/ou coopératif ?

crimson-desert-environnement
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative : Crimson Desert ne dispose pas de dimension multijoueur et ne propose pas de coopération. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le jeu d'action-aventure de Pearl Abyss est une expérience 100 %, qui pourra être découverte dès le 19 mars 2026.

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Soulignons le fait que cette information est notamment visible sur la page Steam du titre. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart situé sur la droite, nous pouvons, effectivement, lire la mention « Solo », juste au-dessus de « Succès Steam » et « Steam Cloud ». Dans les tags populaires de la communauté, qui sont placés en dessous de la description générale du titre, nous retrouvons aussi les mots « Jeu solo », après « Action » et « Monde ouvert ».

crimson-desert-solo-information-steam

L'ensemble de ces détails confirme, donc, que Crimson Desert n'est pas un jeu multijoueur et n'est pas un jeu coopératif. Explorer le continent Pywel, soit le monde ouvert du titre de Pearl Abyss, ne sera donc possible qu'en solo.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert arrive le 19 mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Notre Partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Viking (invité) Le 21/03/2026 à 13:04

Honnêtement on en a marre d'avoir des bon jeu comme crimson dessert mais sans mode coop sa devient chiant jouer tout seul ces bien mais a un moment sa devient vite ennuyant.