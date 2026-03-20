Crimson Desert : MàJ de lancement 1.00.02, découvrez le patch notes

Pearl Abyss a déployé une mise à jour pour le lancement de Crimson Desert, correspondant à la version 1.00.02. Voici le patch notes.
Dans la foulée de la sortie de Crimson Desert
, dans la soirée du 19 mars, le studio en charge de son développement, Pearl Abyss, a déployé une petite mise à jour
, d'abord sur Steam, puis ensuite sur les autres plateformes, dans le but de corriger certains soucis. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.00.02 de Crimson Desert en français
ci-dessous.
Patch notes 1.00.02 de Crimson Desert, mise à jour de lancement
Quêtes
- Une quête tutoriel a été ajoutée au début du Chapitre 3 pour aider les joueurs à en apprendre davantage sur les équipements abyssaux
- Correction d'un problème empêchant certaines quêtes de progresser correctement.
Contenu
- Amélioration de l'ergonomie de certains systèmes et contenus, dont le mode Logement.
- Correction de problèmes liés à des contenus ne fonctionnant pas comme prévu.
- Ajustement de la difficulté des QTE lors d'une capture par les ennemis, avec une augmentation progressive en fonction du nombre de captures.
- Suppression des dégâts à mort instantanée de l'ours et ajustement de ses dégâts globaux.
- Correction d'un problème où, dans certaines situations, le nombre de camarades possédés s'affichait comme inférieur à la réalité, ou certains camarades n'apparaissaient pas dans la liste.
- Les cinématiques récemment visionnées peuvent désormais être avancées plus rapidement.
Compétences
- Amélioration de l'ergonomie de la fonctionnalité d'apprentissage de compétences « Observer et apprendre »
- Amélioration du menu Compétences pour séparer les noms et descriptions de compétences par type d'arme. Les descriptions et vidéos de certaines compétences ont également été mises à jour.
- Ajout d'un coup de grâce à la Déluge de coups de Kliff.
- Ajout d'un combo aux compétence Perforation et Uppercut de la grande épée de Damiane.
- Ajout d'un combo à la compétence Perforation des armes jumelles de d'Oongka.
Combats de boss
- Amélioration du combat contre Tenebrum au chapitre 4 : il n'est désormais plus nécessaire de rejouer le puzzle après avoir perdu la vie au cours du combat.
- Ajustement de l'équilibre des combats de certains boss, dont le Diable des roseaux.
- Correction d'un problème permettant aux boss d'attaquer le joueur pendant que celui-ci est en cours de réanimation.
- Correction de problèmes de déplacement anormal et de progression de combat pour certains boss.
- Amélioration du comportement au combat et des animations des monstres de type Marcheur.
PNJ et dialogues de PNJ
- Diverses améliorations et corrections ont été apportées aux animations, mouvements, synchronisation labiale, clipping visuel, effets visuels et doublage des PNJ et des animaux.
- Amélioration des dialogues, voix et réactions de certains PNJ pour un rendu plus naturel et mieux adapté à leurs situations.
- Correction d'un problème de décalage entre les dialogues vocaux et les sous-titres lors des salutations de PNJ.
- Correction de problèmes liés à des interactions anormales avec certains PNJ et animaux.
Localisation
- Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration de la qualité de localisation dans toutes les langues.
Interface
- Correction de problèmes liés à l'interface, notamment l'affichage de certains textes, les fonctionnalités, les effets sonores, etc.
Performance
- Diverses optimisations de performance et de stabilité ont été apportées sur PC et console, ainsi que des corrections de plantages.
Disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series, Crimson Desert ne sortira ni dans le Game Pass
à la sortie, ni sur PS4 et Xbox One
. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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