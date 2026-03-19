Crimson Desert : Les Twitch Drops de lancement, comment les obtenir ?

Nous vous indiquons comment récupérer des récompenses, liées aux Twitch Drops, prévues pour le lancement de Crimson Desert.
Comme pour un grand nombre de jeux, Pearl Abyss a prévu une campagne de Twitch Drops
pour le lancement de Crimson Desert
, ce 19 mars. Cela donne, de ce fait, la possibilité aux joueurs et aux joueuses de récupérer gratuitement quelques récompenses
, qui prennent ici la forme d'éléments cosmétiques ou de consommables en jeu. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment obtenir les récompenses/Twitch Drops du lancement de Crimson Desert
.
Comment obtenir les Twitch Drops de lancement de Crimson Desert ?
La procédure à suivre pour pouvoir participer aux Twitch Drops de lancement de Crimson Desert
est assez simple et fonctionne comme tous les autres événements du genre. Afin que cela soit clair et pour que vous ne perdiez pas trop de temps, voici les différentes étapes à suivre :
Les récompenses des Twitch Drops de lancement de Crimson Desert
En ce qui concerne les récompenses prévues pour cette campagne Twitch Drops
liée au lancement du jeu en monde ouvert, voici ce que vous allez pouvoir gagner en regardant un stream sur Crimson Desert
, qui se déroule en deux temps.
La première vague, du 19 au 25 mars :
- Visionner un stream de Crimson Desert pendant 60 minutes :
- Récompense → Viande braisée x10 et Lanterne d'éclaireur bleu
- Visionner un stream de Crimson Desert pendant 2 heures :
- Récompense → Boucle d'oreille/Anneau/Collier d'éclaireur bleu
- Visionner un stream de Crimson Desert pendant 3 heures :
- Récompense → Bouclier d'éclaireur bleu
- Visionner un stream de Crimson Desert pendant 300 minutes (5 heures) :
- Récompense → Cape/Armure/Couvre-chef d'éclaireur bleu
La deuxième vague aura lieu du 26 mars au 1er avril :
- Visionner un stream de Crimson Desert pendant 60 minutes :
- Récompense → Étriers d'éclaireur bleu
- Visionner un stream de Crimson Desert pendant 2 heures :
- Récompense → Chamfron d'éclaireur bleu
- Visionner un stream de Crimson Desert pendant 3 heures :
- Récompense → Selle d'éclaireur bleu
Cela vous laisse le temps de regarder un créateur de contenu sur Twitch, en train de jouer à Crimson Desert, avec les drops activés
. Comme toujours, vous pouvez suivre votre progression, pour savoir combien de temps il vous reste avant d'atteindre tel ou tel palier, via la page d'inventaire des Drops
. Une fois la récompense obtenue, il suffit d'aller la réclamer.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Sachez que vous pouvez l'obtenir à moindres frais grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 41,19 € au lieu de 70 €, soit 41 % de réduction.
- Édition Deluxe → 49,69 € au lieu de 80 €, soit 38 % de réduction.
- Xbox
- Édition Standard → 52,69 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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