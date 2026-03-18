Une partie des joueurs se demande si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour Crimson Desert. Nous vous partageons la réponse.

Crimson Desert sort-il sur PS4 et Xbox One ?













PC Édition Standard → 41,19 € au lieu de 70 €, soit 41 % de réduction. Édition Deluxe → 49,69 € au lieu de 80 €, soit 38 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 52,69 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Développé ainsi qu'édité par le studio sud-coréen Pearl Abyss,débarque en ce mois de mars 2026 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, dès lors,Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est, malheureusement, négative :. À travers les différentes communications, notamment les trailers et publications sur le compte Twitter/X de la franchise, Pearl Abyss a, effectivement, spécifié quene sera disponible que sur PC, PS5 et Xbox Series lors de sa sortie, le 19 mars 2026.Cela n'est en rien exceptionnel et tout à fait compréhensif, pour deux raisons. La première, la plus simple, l'ancienne génération, à savoir, est en fin de vie depuis quelques années, et la seule raison pour laquelle certains jeux sortent encore sur ces plateformes et le fait que des soucis de stocks aient eu lieu pour la génération actuelle. Mais cela fait quelque temps que ce souci est résolu. La seconde, la plus logique, est que cette génération est moins puissante et demande plus d'efforts d'optimisation, ou de sacrifices, de la part des équipes, réduisant la qualité de l'expérience. Et comme, les développeurs ont très vite décidé d'en faire un jeu de cette génération uniquement.En bref,. En guise de conclusion, rappelons qu'il arrive ce 19 mars 2026. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :