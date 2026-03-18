Crimson Desert sort-il sur PS4 et Xbox One ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 mars 2026 à 12h14
Une partie des joueurs se demande si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour Crimson Desert. Nous vous partageons la réponse.
Crimson Desert sort-il sur PS4 et Xbox One ?
Développé ainsi qu'édité par le studio sud-coréen Pearl Abyss, Crimson Desert débarque en ce mois de mars 2026 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, dès lors, si Crimson Desert arrive sur la précédente génération de consoles, à savoir sur PS4 et Xbox One.

Crimson Desert sort-il sur PS4 et Xbox One ?

Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est, malheureusement, négative : Crimson Desert ne se sortira pas sur PS4 et Xbox One. À travers les différentes communications, notamment les trailers et publications sur le compte Twitter/X de la franchise, Pearl Abyss a, effectivement, spécifié que Crimson Desert ne sera disponible que sur PC, PS5 et Xbox Series lors de sa sortie, le 19 mars 2026.

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Cela n'est en rien exceptionnel et tout à fait compréhensif, pour deux raisons. La première, la plus simple, l'ancienne génération, à savoir la PS4 et la Xbox One, est en fin de vie depuis quelques années, et la seule raison pour laquelle certains jeux sortent encore sur ces plateformes et le fait que des soucis de stocks aient eu lieu pour la génération actuelle. Mais cela fait quelque temps que ce souci est résolu. La seconde, la plus logique, est que cette génération est moins puissante et demande plus d'efforts d'optimisation, ou de sacrifices, de la part des équipes, réduisant la qualité de l'expérience. Et comme Crimson Desert est très ambitieux, les développeurs ont très vite décidé d'en faire un jeu de cette génération uniquement.

Miniature vidéo

En bref, Crimson Desert ne sera jouable que sur PC, PS5 et Xbox Series à la sortie. En guise de conclusion, rappelons qu'il arrive ce 19 mars 2026. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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