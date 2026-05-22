Crimson Desert : MàJ 1.08.00 du 22 mai, les détails

Retrouvez le patch notes de la mise à jour du 22 mai pour Crimson Desert, laquelle continue d'améliorer l'expérience, tout en ajoutant quelques fonctionnalités.

Pearl Abyss continue d'améliorer Crimson Desert. Une nouvelle mise à jour est disponible ce 22 mai, laquelle introduit de nouvelles fonctionnalités, comme un emplacement dédiés aux outils, ou la possibilité de faire un étang dans son camp. Nous retrouvons d'autres améliorations, ce qui est toujours plaisant. Rappelons que le studio a également confirmé que des DLC devraient être publiés.

Vous retrouverez le patch notes complet de la mise à jour 1.08.00 de Crimson Desert ci-dessous.

Patch 1.08.00 Crimson Desert Nouveautés Un emplacement d'équipement pour les Outils a été ajouté. Certains équipements auparavant placés dans l'emplacement d'Arme secondaire peuvent désormais être équipés dans l'emplacement d'Outil. Équipements compatibles : Hache de bûcheron, Maillet, Pelle, Balai, Faux, Pioche, Foreuse/Tronçonneuse, Éventail. L'emplacement d'Outil se trouve sous l'emplacement d'Arme secondaire dans les raccourcis d'équipement. Les anciens emplacements pour les Masques et Diadièmes ont été déplacés vers l'onglet Armure. Lors de l'utilisation de la compétence "Échange rapide", l'équipement est remplacé par celui précédemment équipé dans cet emplacement.

L'Étang, une nouvelle infrastructure, a été ajouté à la Colline hurlante et au Camp de Pailune. L'Étang peut être construit via les missions de construction d'étang de la Colline hurlante et du Camp de Pailune. Vous pouvez directement relâcher les poissons dans l'Étang depuis votre Inventaire ou les enregistrer en accédant au mode de gestion de l'Étang. En enregistrant plusieurs poissons d'une même espèce, leur population augmentera progressivement à un rythme qui varie selon l'espèce. Une fois en mode de gestion, vous pouvez appuyer sur "Changer de perspective" pour observer les poissons enregistrés. Si le nombre de poissons enregistrés dépasse la capacité de l'Étang, certains poissons risquent de mourir. Toutefois, les Poissons légendaires ne sont pas affectés par la limite de population de l'Étang ou la durée de vie d'autres espèces, et y restent de manière permanente. Un seul Poisson légendaire par espèce peut être enregistré à la fois. Désormais, vous ne pouvez plus vendre, utiliser ou jeter des Poissons légendaires. Ceux que vous avez déjà vendus, utilisés ou jetés vous ont été rendus dans votre Inventaire.

Environ 20 espèces de Familiers et un "Bébé wyverne" adoptable ont été ajoutés. Via une future mise à jour, vous pourrez faire grandir votre "Bébé wyverne" et en faire une monture, alors restez à l'écoute !

Vous pouvez désormais monter temporairement sur une Wyverne sauvage après l'avoir étourdie.

[Kliff] Kliff peut désormais utiliser le Mousquet et le Fusil à pompe.

[Damiane/Oongka] Des compétences équivalentes à "Frappe aérienne du Corbeau" sont désormais disponibles.

Vous pouvez désormais faire taire les hors-la-loi capturés.

Des recettes de fabrication ont été ajoutées, permettant de créer des branches de niveau supérieur à partir de branches d'arbre spéciales et de branches raffinées au niveau 10. Améliorations principales Contenus Une fonctionnalité permettant de procéder directement au Raffinage avec la méthode sélectionnée, sans passer par l'étape de sélection des matériaux, a été ajoutée.

Les missions de "Fabrication de tableaux en masse" et de "Fabrication de tableaux avancée" ont été ajoutées.

Du bois et de la pierre peuvent être désormais obtenus comme récompense en accomplissant les missions d'abattage et d'extraction.

La taille des objets à l'intérieur des capsules de la Machine à pince a été ajustée pour faciliter la vérification des récompenses.

L'objet "Branche d'arbre" obtenu lors de l'abattage a été modifié en une "Branche d'arbre rugueuse" utilisable et cumulable.

L'équipement abyssal "Déluge de flèches" a été amélioré pour qu'il s'applique non seulement aux flèches, mais aussi aux balles et aux obus.

Vous pouvez désormais adopter un chat pendant que vous le portez.

Les personnages s'asseyent désormais de manière plus naturelle sur les chaises installées via le mode Décoration.

[Clavier/Souris] Vous pouvez désormais prévisualiser un style chez le Barbier en le survolant avec le curseur de la souris.

Des re-blocus surviennent désormais également dans les Camps de bandits et les Ruines.

L'ergonomie des énigmes de l'Abysse "Vérité asséchée" a été améliorée.

Les plats sur plaque et les plats sautés ont été séparés en catégories poisson, viande et légumes.

Vous pouvez désormais attraper des poissons avec une Nasse.

La qualité de certaines tenues a été améliorée.

Dans le cadre des améliorations en cours, certains éléments visuels 2D ont été remplacés pour correspondre à la direction artistique du jeu.

[Kliff] L'apparence de certains Couvre-chefs a été améliorée.

La silhouette de l'Armure de plates de Belkandor a été améliorée pour qu'elle s'accorde plus naturellement avec diverses capes. Contrôles [Clavier/Souris] Ajout d'un raccourci (P) permettant d'ouvrir et de fermer directement le menu du Mode photo.

[Clavier/Souris] Amélioration apportée afin qu'il soit possible d'assigner une touche secondaire à toutes les commandes.

Amélioration apportée afin qu'il soit possible de configurer librement les raccourcis pour l'Inventaire, la Carte, les compétences, le Journal d'aventure, le Mode photo et le Menu.

Amélioration apportée afin que la configuration d'inversion des axes X et Y de la caméra via les Paramètres s'applique également lors de l'utilisation du Mode photo.

Amélioration apportée aux mouvements de caméra pour les rendre plus naturels lors de la visée à dos d'Étoile noire.

Modification apportée pour que l'interaction "Caresser" avec les Familiers ne soit disponible qu'en mode visée.

Amélioration apportée pour que l'action d'interaction soit annulée si une compétence d'esquive est utilisée pendant l'action "Caresser" sur un cheval ou un Familier.

Amélioration apportée afin qu'il soit possible d'utiliser la compétence "Reflet de lumière" à dos d'Étoile noire.

Amélioration apportée afin que la caméra se fixe vers l'avant après le chargement lors d'actions telles que "Fuir" d'un Abysse, "Se reposer", "Rassembler".

Amélioration de la maniabilité d'Étoile noire et de sa perspective de caméra. Combat / Action [Damiane] Amélioration des effets de tir supplémentaire du Canon à deux mains.

[Damiane] Amélioration de l'enchaînement des compétences après une "Esquive rapide" à mains nues.

Amélioration apportée afin qu'il soit possible de générer des icônes de Repère sur la Carte en fonction de l'espace actuel où le personnage se trouve (Surface ou Abysse). Les Repères créés à la Surface ne s'affichent qu'à la Surface. Les Repères créés dans l'Abysse ne s'affichent que dans l'Abysse.

Ajout d'une fonction de Repère de traque sur la Carte qui s'affiche en permanence sur la mini-carte.

Ajout d'une fonction de filtre d'armes dans l'onglet Chercher du menu Compétences.

Amélioration de l'IU pour faciliter la vérification des connaissances acquises et des quêtes terminées.

Amélioration de la visibilité des objets non vendables lors du tri par prix dans l'Inventaire.

[Clavier/Souris] Amélioration apportée afin qu'il soit possible de jeter ou d'inspecter un objet dans l'Inventaire via un clic droit de la souris. Graphismes / Paramètres Ajout de l'option "Ray Tracing (Ombres du soleil et de la lune)" dans Paramètres - Graphismes.

Amélioration de la charge GPU dans les résolutions supérieures à la 4K.

Amélioration apportée afin qu'un indicateur de placement se génère même lors du positionnement d'un objet sur l'eau.

Correction de l'erreur où les informations d'IPS ne s'affichaient pas correctement lors de l'activation de NVIDIA DLSS Frame Generation ou d'Intel XeSS Frame Generation.

Correction de l'erreur où la végétation éloignée scintillait parfois.

Correction de l'erreur où des taches apparaissaient lorsque la qualité de l'éclairage était réglée sur moyenne ou inférieure, ou lorsque le Ray tracing ("Ray tracing amélioré" sur console) était désactivé.

Amélioration des tremblements qui survenaient lors du displacement.

Correction de l'erreur où un effet de brume arc-en-ciel apparaissait parfois sur le sol.

Correction de l'erreur où des images résiduelles apparaissaient autour des matériaux en verre.

[Mac] Activation par défaut de Metal 4 sur les appareils équipés de macOS 26.5 ou version ultérieure.

[Intel] Correction de l'erreur d'affichage anormal lors de l'utilisation de "Intel XeSS 3.0" et "Intel XeSS Frame Generation" sur la gamme de produits Intel Arc A-series. Localisation Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues. Autres corrections Correction de l'erreur où le temps de chargement était anormalement long (connexion au jeu, Revanche, etc) avec les personnages Oongka et Damiane dans certaines situations.

Correction de l'erreur où il était impossible de changer de monture de carriole au Bureau de gestion des carrioles.

Correction de l'erreur où la description de certaines recettes de cuisine ne correspondait pas à la quantité réelle de points restaurés.

Correction de l'erreur où les cristaux de Mercure ne se généraient pas lors de l'utilisation d'"Entaille circulaire" amélioré avec l'élément de Glace dans les zones contenant du Mercure.

Correction de l'erreur où, suite à la réinitialisation de certaines quêtes, la progression devenait impossible car la porte ne s'ouvrait pas après le retour sur le lieu de la quête.

Correction de l'erreur où les objets ne réagissaient pas lorsque la Lanterne les éclairait sous un certain angle.

Modification du terme "Chacal borgne" en "Chacal solitaire".

Correction de l'erreur où l'effet de souffle d'Étoile noire restait trop longtemps au sol.

Correction de l'erreur où il était impossible de vendre le dernier bétail au Marchand de bétail.

Correction de l'erreur où les camarades ne suivaient pas le personnage lors de la montée à bord d'une carriole.

Correction de l'erreur où il était possible de vendre des montures spéciales.

Correction de l'erreur où les connaissances des objets de certaines boutiques s'obtenaient même après avoir quitté la boutique.

Correction de l'erreur où il était impossible d'acquérir la connaissance "Lac du Croissant".

Correction de l'erreur où l'apparence de certains animaux s'affichait de manière peu naturelle.

Correction de l'erreur où l'apparence du Suricate s'affichait incorrectement.

[Damiane/Oongka] Correction de l'erreur où Damiane et Oongka ne pouvaient pas monter sur un cheval du même type que celui de Kliff.

[Damiane] Correction de l'erreur où la position du rengainement de certaines Rapières était anormale.

[Damiane] Correction de l'erreur où le nombre de réussites pour le défi "Bouclier de la détermination VI" ne s'accumulait pas lors de l'utilisation de l'attaque de Bouclier "Charge".

Correction de l'erreur où l'obtention de certains objets dans le monde était parfois considérée comme une activité criminelle.

Correction de l'erreur où la Lanterne restait collée à la main lors de l'utilisation de la compétence "Reflet de lumière" à mains nues.

Correction de l'erreur où le défi "Le destin pour cible II" ne pouvait pas être accompli lors de l'utilisation de Flèches de ravitaillement continu.

Correction de l'erreur où la pince de la Machine à pince se déplaçait parfois de manière instable.

Correction de l'erreur où il était impossible d'interagir avec les Ornithorynques.

Correction de l'erreur où le dispositif de téléportation de la "Base de recherches aéronautiques de Marni" ne fonctionnait pas correctement.

Correction de l'erreur où le joueur était guidé vers un mauvais emplacement lors de la quête "Pierre mouvante".

Correction de l'erreur où certains PNJ réapparaissaient à dos de montures déjà mortes.

Correction de l'erreur où la Boutique de meubles affichaient ses articles de dos.

Correction de l'erreur où la période de rafraîchissement des objets indiquée dans l'aide du Négoce royal ne correspondait pas à la réalité.

[Damiane] Correction de l'erreur où la perspective de la caméra se déplaçait dans une direction imprévue lors de l'utilisation de la compétence "Éclat tranchant" tout en courant avec une Épée à deux mains équipée.

[Damiane] Correction de l'erreur où la compétence "Saisie aérienne" ne se déclenchait pas correctement dans certaines situations.

[Damiane/Oongka] Correction de l'erreur où l'élément de compétence sélectionné était réinitialisé lors du chargement d'une sauvegarde après la sélection de l'élément.

Correction de l'erreur où il était impossible de viser les ennemis proches après avoir éclairé avec la Lanterne ou utilisé "Force axiomatique" tout en étant suspendu à un mur.

Correction de l'erreur où une action spécifique se répétait anormalement en maintenant la touche Courir avec l'Arc dégainé dans certaines situations.

Correction de l'erreur où la compétence Maîtrise de "Coup de pied circulaire" ne se déclenchait pas en continu à mains nues.

Correction de l'erreur où, durant un combat de Boss, les commandes devenaient temporairement inutilisables lors d'une résurrection avec un Comprimé de paume ou un Comprimé de paume raffiné après être mort en dehors de la zone de combat.

Correction de l'erreur où l'animation de conjuration de la compétence "Renforcement élémentaire : Coup de paume" s'interrompait avec certains Couvre-chefs équipés.

Correction de l'erreur où les Familiers se désinvoquaient après la progression de certaines quêtes, y compris les combats de Boss.

Correction de l'erreur où les effets de la compétence "Charge" ne s'appliquaient pas correctement avec une Épée équipée.

Correction de l'erreur où l'Endurance était consommée lors de l'utilisation de la compétence "Échange rapide" avec une Épée à deux mains sans avoir assez d'Esprit.

[Clavier/Souris] Correction de l'erreur où la compétence "Prendre en otage" ne s'enchaînait pas correctement après l'utilisation de la compétence "Perforation".

Correction de l'erreur où le guide des touches en bas à droite s'affichait parfois en version Clavier/Souris lors de l'utilisation d'une manette.

[Damiane/Oongka] Correction de l'erreur où le guide des touches pour "Marquer la cible" ne s'affichait pas pendant un "Tir en mouvement".

Correction de l'erreur où l'infobulle de comparaison ne s'affichait pas dans la Sellerie.

Correction de l'erreur où il était impossible d'examiner certaines quêtes dans l'interface de Récit.

Correction de l'erreur où la quête examinée ne se sélectionnait pas après avoir utilisé la fonction Examiner dans l'interface de Récit.

Correction de l'erreur où le bouton "Relâcher" s'activait pour des montures qu'il est impossible de relâcher.

Correction de l'erreur où les touches indiquées dans l'aide de la Machine à pince ne correspondaient pas aux touches réelles.

Correction de l'erreur où les objets tels que le Fortifiant pour chevaux et le Stimulant pour chevaux ne s'affichaient pas dans la liste Cuisine - Élixir.

Correction de l'erreur où l'icône de meuble ne s'affichait pas sur certains meubles.

Correction de l'erreur où l'interface ne fonctionnait pas lors de la modification de Préréglage de personnalisation clavier/souris dans certaines situations.

Amélioration apportée afin que la Confiance gagnée lorsque vous offrez du Mercure à l'Aigle mécanique monte de 15 points au lieu de 5.

Amélioration de la description de l'Équipement abyssal "Absorption d'énergie".

Augmentation du nombre d'objets en vente dans la Boutique de contribution, et amélioration pour que les objets soient réapprovisionnés tous les jours.

Amélioration afin que les objets de type Contrat de ravitaillement soient désormais réapprovisionnés dans la Boutique.

Correction de l'erreur où 4 Manuels de fabrication ne s'affichaient pas dans la liste de vente de la Boutique dans certaines situations.

Correction de l'erreur où il était possible de vendre des marchandises non empaquetées dans la Boutique du Ranch.

Correction de l'erreur où la formule de combinaison des Équipements abyssaux Rupture, Incision et Pénétration s'affichait au mauvais endroit.

Correction de l'erreur où le nom de l'objet à remettre dans la quête "Le cadeau d'une épouse" était affiché de manière incorrecte.

Correction de l'erreur où l'apparence de l'Éventail devenait peu naturelle lorsqu'il était lancé.

Correction de l'erreur où la collision physique était excessive lors de "Lancer de bouclier".

Crimson Desert est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous vous proposons également quelques guides, comme comment obtenir le Coucou des falaises. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :