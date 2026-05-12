Crimson Desert confirme l'arrivée d'au moins un DLC

Avec des revenus records atteignant les 180 millions de dollars, Pearl Abyss célèbre le lancement historique de Crimson Desert. Face à ce succès monumental, le studio sud-coréen ne compte pas s'arrêter là et évoque déjà l'arrivée de contenus additionnels pour enrichir son jeu de rôle en monde ouvert.

Le lancement de Crimson Desert marque un tournant majeur pour Pearl Abyss. Le studio sud-coréen vient de publier ses derniers résultats financiers, et les chiffres donnent le vertige. Avec un chiffre d'affaires trimestriel record avoisinant les 180 millions de dollars générés uniquement par son nouveau jeu de rôle en monde ouvert, l'entreprise confirme son statut de géant de l'industrie. À titre de comparaison, Black Desert Online n'a rapporté « que » 40 millions de dollars sur la même période. Une performance exceptionnelle portée par une sortie mondiale sur consoles et PC en mars, avec de belles critiques où les ventes à l'international ont représenté près de 94 % des revenus totaux.

Des DLC déjà en préparation pour Crimson Desert

Face à cet engouement mondial, les développeurs voient logiquement les choses en grand pour l'avenir. Dans sa lettre aux investisseurs, Pearl Abyss a clairement affiché ses ambitions concernant le suivi à long terme de Crimson Desert. Le studio ne se contentera plus de simples correctifs, mais envisage une véritable extension de l'univers.

Crimson Desert continuera de se concentrer sur l'amélioration de la satisfaction des utilisateurs et sur la stimulation de nouvelles ventes grâce à des mises à jour continues, tout en étendant sa présence sur le marché par une extension des plateformes. De plus, nous explorons actuellement diverses manières d'amener le jeu au niveau supérieur, y compris des DLC. Nous partagerons les détails une fois que les plans concrets seront établis.

Ces déclarations confirment que des contenus additionnels massifs sont en cours de réflexion, voire déjà en développement. Les joueurs, qui passent en moyenne vingt heures par semaine sur le jeu, pourraient ainsi voir la durée de vie de leur aventure s'allonger de manière significative, si les DLC sont de la même trempe que le jeu de base. Une autre phrase, mentionnant l'arrivée sur d'autres plateformes, pourrait laisser penser que Pearl Abyss travaille sur un portage sur Nintendo Switch 2.













Un avenir radieux pour le mastodonte de Pearl Abyss

L'engouement autour du titre ne semble pas près de s'essouffler. La communauté de joueurs a déjà accumulé des centaines d'heures d'exploration depuis le lancement, prouvant la solidité et l'attractivité du monde ouvert conçu par les équipes sud-coréennes. Pearl Abyss affiche d'ailleurs une confiance inébranlable pour la suite de l'année, visant un objectif de huit à 10 millions de copies vendues d'ici la fin de l'exercice fiscal.

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L'arrivée de ces futurs DLC s'inscrira donc dans une stratégie globale visant à maintenir l'engagement de la communauté tout en attirant un nouveau public. Si aucun détail n'a été communiqué concernant le contenu de ce ou ces DLC, la promesse d'amener l'expérience au niveau supérieur suffit déjà à susciter de fortes attentes. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'aux prochaines annonces officielles pour découvrir comment l'univers de Crimson Desert compte s'étendre et continuer de dominer le paysage vidéoludique.

Crimson Desert est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :