Crimson Desert : Coucou des falaises, comment obtenir cette monture ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 mai 2026 à 14h22
Nous vous expliquons, pas à pas, comment obtenir la monture Coucou des falaises sur Crimson Desert.
Crimson Desert : Coucou des falaises, comment obtenir cette monture ?

Depuis le lancement de Crimson Desert, Pearl Abyss n'a cessé de déployer des mises à jour, ajoutant des nouveautés. Ainsi, les joueurs et les joueuses de Crimson Desert ont désormais accès à davantage de montures. Toutefois, certaines d'entre elles doivent être débloquées, et ce, d'une certaine manière. C'est le cas, par exemple, de la monture Coucou des falaises de Crimson Desert.

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D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment obtenir la monture Coucou des falaises sur Crimson Desert.

Comment obtenir la monture Coucou des falaises sur Crimson Desert

Trouver un œuf de Coucou sur Crimson Desert

Afin d'obtenir la monture Coucou des falaises sur Crimson Desert, il faut tout d'abord trouver un œuf de Coucou et le faire éclore. Pour trouver l'œuf en question, vous devez vous rendre au Camp de Forgesang, qui est dans la zone Steel Mountains (au sud d'Hernand). En fonction de votre progression, l'endroit est peut-être gardé et peuplé de nombreux ennemis. 

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Dans tous les cas, dans le Camp de Forgesang, vous pourrez apercevoir une tour en bois, avec un mur pouvant pivoter au sommet (vous verrez l'icône d'un œuf et d'un livre sur votre boussole). La tour en question, qui est située dans une arène où vous trouverez le boss Bradie Gu, dispose d'un logo en rouge (comme sur la première image ci-dessous). Montez en haut de la tour, et placez-vous sur le petit rectangle constitué de rondins de bois (deuxième image ci-dessous).

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Agrippez-vous en enfonçant la touche L2, puis effectuez un coup de paume (R3) pour faire pivoter ce pan de mur. À l'intérieur, vous pourrez collecter différents items, dont un œuf de Coucou. Rangez-le dans votre inventaire.

Faire éclore un œuf de Coucou sur Crimson Desert pour débloquer la monture

Maintenant que vous avez un œuf de Coucou dans votre inventaire, il ne vous reste plus qu'à le faire éclore. Pour cela, rendez-vous au nord de Demeniss, et plus précisément à l'ouest de Kingshield Mountains (emplacement sur l'image ci-dessous).

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Là-bas, vous pourrez apercevoir un petit nid d'oiseau au pied d'un arbre. Ouvrez votre inventaire, cliquez sur « Utiliser » une fois que vous êtes sur l'œuf de Coucou et placez-le dans le nid. Il ne vous reste plus qu'à attendre quelques minutes en jeu, et ce, jusqu'à ce que vous puissiez faire éclore l'œuf. Si tel est le cas, appuyez sur la touche adéquate. Vous avez, ainsi, réussi à débloquer la monture Coucou des falaises sur Crimson Desert. Vous pouvez dorénavant l'invoquer quand vous voulez pour explorer le continent de Pywel.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Fred (invité) Le 07/06/2026 à 18:43

Quelle nourriture faut-il lui donner pour grandir ?