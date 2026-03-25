Crimson Desert : Machine d'exploitation minière de Marni, comment vaincre ce boss ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 mars 2026 à 14h54
Nous vous expliquons comment battre le boss Machine d'exploitation minière de Marni sur Crimson Desert.
Crimson Desert : Machine d'exploitation minière de Marni, comment vaincre ce boss ?
Tout au long de leur aventure sur Crimson Desert, les joueurs et les joueuses devront affronter des boss, que ce soit durant des quêtes principales ou bien secondaires. D'ailleurs, l'une d'entre elles exige de se rendre à la Carrière de Karin et de vaincre le boss Machine d'exploitation minière de Marni, qui peut être un tantinet difficile.

Ainsi, ci-dessous, nous vous indiquons comment battre le boss Machine d'exploitation minière de Marni sur Crimson Desert, en vous expliquant son pattern et les mouvements à effectuer.

Comment vaincre le boss Machine d'exploitation minière de Marni sur Crimson Desert ?

Où trouver le boss Machine d'exploitation minière de Marni sur Crimson Desert ?

Étant au cœur d'une des missions de la Maison Roberts, le boss Machine d'exploitation minière de Marni de Crimson Desert se trouve non loin de la Carrière de Karin. En réalité, l'ennemi majeur n'est pas dans la Carrière, mais plutôt à l'ouest (emplacement ci-dessous). Quand vous arriverez à l'endroit indiqué, vous verrez de grandes portes en bois fermées. Escaladez pour passer dans l'arène, ce qui débutera l'affrontement contre le boss Machine d'exploitation minière de Marni.

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Battre le boss Machine d'exploitation minière de Marni sur Crimson Desert

Évidemment, et comme toujours, avant de débuter le combat contre le boss Machine d'exploitation minière de Marni de Crimson Desert, veillez à avoir de la nourriture dans votre inventaire et du Concentré de palme, pour revenir à la vie en cas de mort. Mais, voici quelques informations concernant le boss Machine d'exploitation minière de Marni de Crimson Desert, qui devraient vous aider à en venir à bout
  • Le boss Machine d'exploitation minière de Marni va plonger ses deux foreuses dans le sol et avancer rapidement vers vous.
    • Essayez d'esquiver cette attaque, ou parez-la si possible.
  • À certains moments, le boss Machine d'exploitation minière de Marni se contente de vous attaquer avec l'une ou deux de ses foreuses.
    • Faites comme pour la précédente attaque, esquivez ou bien parez.
  • L'attaque la plus pénible du boss Machine d'exploitation minière de Marni est quand il se déplace dans le sol, puis émerge avec ses deux foreuses levées. 
    • Le boss répétera plus souvent cette attaque, et ce, plus rapidement, lorsque sa vie sera bien entamée.
    • Sur le sol, vous pouvez voir quelques mouvements de terre qui vous indiquent le passage du boss. Il est préférable de courir pour les éviter et d'esquiver lorsque le boss surgit de terre.
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Évidemment, dès que vous le pouvez, attaquez-le pour réduire sa barre de santé. En réalité, le boss Machine d'exploitation minière de Marni de Crimson Desert n'est pas si compliqué à vaincre, surtout si vous êtes bien équipé et que vous avez du soin. Pour autant, faites tout de même attention à son attaque depuis le sol, qui inflige pas mal de dégâts. Une fois que vous aurez vaincu le boss Machine d'exploitation minière de Marni, vous pourrez continuer votre mission.

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Pour conclure, rappelons que Crimson Desert est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

Avatar Clémence
Clémence Le 25/03/2026 à 18:01

Oh belle astuce, bien joué ! :)

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Helper (invité) Le 25/03/2026 à 15:41

Quand le bos s'apprête à plonger dans le sol, il faut l'aveugler avec l'épée. Ça le stun sur place et on peut l'attaquer