Crimson Desert détaille la vie dans Pywel et les nombreuses activités proposées

Pearl Abyss a, récemment, partagé une nouvelle vidéo pour Crimson Desert, qui présente notamment les différentes activités et la vie à Pywel.

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Un camp améliorable sur Crimson Desert

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Pywel, un monde vivant sur Crimson Desert

Find out what life between the quests and battles in Pywel is like with our final #CrimsonDesert Features Overview.



Watch the full video: https://t.co/WKafMSg39d

Pre-order Now: https://t.co/4pLs9BCMo2 pic.twitter.com/99TGw9aaza — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) February 12, 2026

Des détails sur les activités de Crimson Desert













Après avoir présenté les combats et la progression de, Pearl Abyss termine son tour d'horizon des fonctionnalités disponibles sur ledit jeu d'action-aventure en monde ouvert avecDans cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus de 8 minutes,. Ainsi,, en échange de ressources récoltées au gré de leur périple. D'ailleurs, à cet endroit, la communauté pourraPar ailleurs, nous devrons gérer sa population, puisque certains membres des Crinières Grises pourront être envoyés en mission, afin de récupérer des matériaux et des fonds, tandis que d'autres pourront se rendre dans des forteresses ennemies pour réduire ses forces.En quittant leur camp sur. À ces endroits, il sera possible d'acheter des provisions ou encore des équipements auprès de vendeurs. Entre différentes emplettes, les joueurs et les joueuses auront la possibilité d'effectuer des requêtes pour les habitants, mais aussi jouer à des mini-jeux. Cependant, ces derniers devront faire attention à respecter la loi : un méfait peut rendre les gardes hostiles, voire même mener en prison.Comme dit précédemment,. Cette activité n'est pas négligeable, tant la « nourriture peut restaurer ou renforcer temporairement vos points de vie, votre esprit et votre endurance, vous donnant l'avantage en exploration comme en combat ». Or, pour cela,, afin d'avoir les ingrédients demandés.. Pearl Abyss a, en outre, introduit un système qui permettra de changer l'apparence de son personnage, et ce, en cours de partie. Les armures peuvent, quant à elles, être teintées de différentes couleurs.Dans tous les cas, l'aventures'annonce vraiment complète et surtout très ambitieuse. Toutefois, pour vérifier tout son contenu manette en main, il va falloir attendre encore plusieurs jours puisquearrive le 19 mars 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.