Crimson Desert détaille la vie dans Pywel et les nombreuses activités proposées

Pearl Abyss a, récemment, partagé une nouvelle vidéo pour Crimson Desert, qui présente notamment les différentes activités et la vie à Pywel.
Après avoir présenté les combats et la progression de Crimson Desert
, Pearl Abyss termine son tour d'horizon des fonctionnalités disponibles sur ledit jeu d'action-aventure en monde ouvert avec une nouvelle vidéo parlant, cette fois-ci, de la vie à Pywel
.
Un camp améliorable sur Crimson Desert
Dans cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus de 8 minutes, Pearl Abyss en dit un peu plus sur le camp des Crinières Grises, disponible sur Crimson Desert
. Ainsi, les développeurs expliquent que les joueurs et les joueuses pourront agrandir ledit camp
, en échange de ressources récoltées au gré de leur périple. D'ailleurs, à cet endroit, la communauté pourra cuisiner différents plats, faire des achats auprès de marchands, cultiver des ressources ou encore s'occuper de son ranch
.
Par ailleurs, nous devrons gérer sa population, puisque certains membres des Crinières Grises pourront être envoyés en mission, afin de récupérer des matériaux et des fonds, tandis que d'autres pourront se rendre dans des forteresses ennemies pour réduire ses forces.
Pywel, un monde vivant sur Crimson Desert
En quittant leur camp sur Crimson Desert
, les joueurs et les joueuses pourront dès lors visiter divers villages, bourgs ou encore villes
. À ces endroits, il sera possible d'acheter des provisions ou encore des équipements auprès de vendeurs. Entre différentes emplettes, les joueurs et les joueuses auront la possibilité d'effectuer des requêtes pour les habitants, mais aussi jouer à des mini-jeux. Cependant, ces derniers devront faire attention à respecter la loi : un méfait peut rendre les gardes hostiles, voire même mener en prison.
Des détails sur les activités de Crimson Desert
Comme dit précédemment, Crimson Desert offre à la communauté la possibilité de cuisiner des repas
. Cette activité n'est pas négligeable, tant la « nourriture peut restaurer ou renforcer temporairement vos points de vie, votre esprit et votre endurance, vous donnant l'avantage en exploration comme en combat
». Or, pour cela, il faudra allouer du temps à la pêche ou encore à la chasse
, afin d'avoir les ingrédients demandés. L'alchimie, qui requiert des insectes et des plantes, est également de la partie sur Crimson Desert
. Pearl Abyss a, en outre, introduit un système qui permettra de changer l'apparence de son personnage, et ce, en cours de partie. Les armures peuvent, quant à elles, être teintées de différentes couleurs.
Dans tous les cas, l'aventure Crimson Desert
s'annonce vraiment complète et surtout très ambitieuse. Toutefois, pour vérifier tout son contenu manette en main, il va falloir attendre encore plusieurs jours puisque Crimson Desert
arrive le 19 mars 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.
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