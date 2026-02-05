Crimson Desert : Les combats, la progression et les fonctionnalités présentés en vidéo

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 février 2026 à 14h30
Pearl Abyss a, récemment, dévoilé une nouvelle et longue vidéo revenant sur les combats, les fonctionnalités et la progression de Crimson Desert.
Crimson Desert : Les combats, la progression et les fonctionnalités présentés en vidéo
Après avoir montré son monde ouvert et dévoilé son personnage principal, Crimson Desert refait parler de lui, en ce jour. Préparant l'arrivée de son jeu d'action-aventure ambitieux, Pearl Abyss a partagé une nouvelle vidéo présentant le système de combat, la progression et les fonctionnalités de Crimson Desert.

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Dans cette nouvelle vidéo de Crimson Desert, les développeurs de Pearl Abyss sont, en effet, revenus sur les combats. Ainsi, sur le titre, les joueurs et les joueuses auront accès à une grande variété d'armes, qui possèdent toutes leurs propres caractéristiques et avantages. Par ailleurs, il sera possible d'appliquer des effets élémentaires aux équipements, afin de geler les ennemis ou bien étourdir les adversaires, par exemple.

Évidemment, la communauté pourra effectuer différents mouvements, comme des glissades, des esquives ou encore des contres, durant les affrontements. D'ailleurs, réaliser une esquive ou une parade au bon moment permet de contre-attaquer rapidement et efficacement. Dans tous les cas, les joueurs et les joueuses devront tout de même analyser les situations et faire preuve de timing pour sortir vainqueurs. Pearl Abyss déclare ceci : « Le résultat est un combat à la fois percutant et explosif, offrant une liberté d'action sans limite ».

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La progression de Crimson Desert détaillée

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Dans la même vidéo, ledit studio de développement parle du système de progression de Crimson Desert. Au tout début de l'aventure, les joueurs et les joueuses auront, naturellement, accès à très peu de capacités, qu'ils devront débloquer par la suite afin de devenir un véritable guerrier. C'est via les fragments de l'Abysse, obtenus de diverses manières (quêtes, combats, exploration, etc.), que nous pourrons améliorer les statistiques de base du personnage jouable ou encore débloquer de nouvelles compétences

En outre, les joueurs et les joueuses devront faire attention à leurs équipements sur Crimson Desert, qui peuvent être améliorés en échange de ressources spécifiques, pouvant être obtenues via l'extraction minière, la chasse et des combats contre des boss. Les équipements pourront, par ailleurs, bénéficier d'effets spéciaux. Pearl Abyss précise également que certaines armures, notamment celles récupérées à la suite d'une victoire sur un ennemi majeur, peuvent posséder une compétence « signature » ou des bonus uniques.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert arrive le 19 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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