Crimson Desert : Les combats, la progression et les fonctionnalités présentés en vidéo

Pearl Abyss a, récemment, dévoilé une nouvelle et longue vidéo revenant sur les combats, les fonctionnalités et la progression de Crimson Desert.

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Crimson Desert explique son système de combat en profondeur

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La progression de Crimson Desert détaillée

Après avoir montré son monde ouvert et dévoilé son personnage principal,refait parler de lui, en ce jour. Préparant l'arrivée de son jeu d'action-aventure ambitieux, Pearl Abyss a partagé. Ainsi, sur le titre,, qui possèdent toutes leurs propres caractéristiques et avantages. Par ailleurs, il sera possible d'appliquer des effets élémentaires aux équipements, afin de geler les ennemis ou bien étourdir les adversaires, par exemple.Évidemment, la communauté pourra effectuer différents mouvements, comme des glissades, des esquives ou encore des contres, durant les affrontements. D'ailleurs, réaliser une esquive ou une parade au bon moment permet de contre-attaquer rapidement et efficacement. Dans tous les cas, les joueurs et les joueuses devront tout de même analyser les situations et faire preuve de timing pour sortir vainqueurs. Pearl Abyss déclare ceci : « Le résultat est un combat à la fois percutant et explosif, offrant une liberté d'action sans limite ».Dans la même vidéo,. Au tout début de l'aventure, les joueurs et les joueuses auront, naturellement, accès à très peu de capacités, qu'ils devront débloquer par la suite afin de devenir un véritable guerrier.En outre,, qui peuvent être améliorés en échange de ressources spécifiques, pouvant être obtenues via l'extraction minière, la chasse et des combats contre des boss. Les équipements pourront, par ailleurs, bénéficier d'effets spéciaux. Pearl Abyss précise également que certaines armures, notamment celles récupérées à la suite d'une victoire sur un ennemi majeur, peuvent posséder une compétence « signature » ou des bonus uniques.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 19 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.