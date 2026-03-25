Crimson Desert : Faut-il jouer au clavier-souris ou à la manette ?

Manette ou combo clavier-souris ? Le débat existe sur Crimson Desert tant le gameplay de Pearl Abyss s'avère complexe. Découvrez quelle configuration choisir pour optimiser votre confort et gagner en précision lors des combats.
L'expérience vécue sur Crimson Desert
change radicalement selon le périphérique utilisé. Si le titre recommande nativement l'usage d'une manette pour l'immersion, la réalité du terrain est plus nuancée. Les commandes du jeu constituent d'ailleurs l'un des principaux points de friction au sein de la communauté. Si vous trouvez la maniabilité rigide ou confuse, changer de méthode de saisie pourrait bien être la solution miracle pour transformer votre aventure
.
Est-ce meilleur au clavier et à la souris ?
Quiconque a déjà posé les mains sur le titre sait à quel point les contrôles de Crimson Desert peuvent sembler encombrants
. De nombreuses actions exigent des pressions simultanées sur plusieurs touches, rendant le gameplay parfois contre-intuitif, voire agaçant. Le passage au clavier-souris peut pallier ce problème en offrant un accès direct à un plus grand nombre de touches, bien que les contrôles ne soient pas forcément les plus ergonomiques
.
L'atout majeur de cette configuration réside dans la personnalisation. À l'heure actuelle, le jeu ne permet pas de réattribuer les touches sur manette (ce sera prochainement le cas). Sur PC, vous pouvez en revanche l'adapter à votre guise. Nous vous conseillons par exemple de lier l'esquive (par défaut sur Alt Gauche) aux boutons latéraux de votre souris (M4/M5)
pour un gain de réactivité immédiat.
Un apprentissage exigeant à la manette
Bien sûr, le choix final reste une question de préférence personnelle. Selon nos tests, la manette rend l'exploration plus agréables et les combats restent très correctes
. Le seul réel problème, au-delà de ne pas pouvoir personnaliser ses touches pour le moment, concerne la navigation dans les menus
.
Il est très difficile, pour ne pas dire désagréable parfois, de se balader dans les menus que ce soit pour ouvrir sa carte, gérer son inventaire ou sélectionner une mission, à la manette. Nous vous conseillons donc sur PC de vous adapter en fonction de vos actions. Le combo le plus intéressant semble être de jouer à la manette les phases de gameplay et de basculer sur la souris pour la navigation
.
Dans tous les cas, ce choix reste personnel, et nous vous invitons à tester ce que vous préférez, pour vivre la meilleure expérience possible sur Crimson Desert
. De plus, Pearl Abyss a déjà manifesté son intention d'améliorer l'ergonomie globale du titre.
Rappelons que Crimson Desert
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert
, comme celui qui vous explique comment avoir des clés, pour ouvrir les portes fermées
.
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