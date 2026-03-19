Crimson Desert est disponible

Crimson Desert est enfin disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss promet une épopée inoubliable sur le continent de Pywel.
L'attente touche à sa fin pour les amateurs de jeux d'action-aventure puisque Crimson Desert est enfin disponible, après des années d'attente et une longue dernière journée pour toutes celles et ceux qui l'attendaient avec impatience. Ce titre ambitieux est désormais accessible en version physique et numérique, invitant les joueurs à plonger dans un univers aussi vaste que dangereux.
Une épopée brutale sur le continent de Pywel
Dans cette nouvelle aventure, les joueurs prennent le contrôle de Kliff, un guerrier aguerri appartenant à la faction des Crinières Grises
. Originaires de la région nord de Pailune, ces combattants sont historiquement attachés à la paix et à l'unité. Toutefois, le récit débute de manière tragique au lendemain d'une attaque dévastatrice qui vient briser cet équilibre précaire. La mission de Kliff est claire, il doit réunir les survivants de son clan et reconquérir sa terre natale
. Mais au fil de son périple, le héros découvrira qu'une menace d'une ampleur bien supérieure plane sur l'ensemble du continent de Pywel.
Le jeu s'appuie sur le BlackSpace Engine, un moteur graphique développé en interne par Pearl Abyss. Cette technologie propriétaire permet d'afficher un monde ouvert fluide, sans temps de chargement apparents, et riche en détails saisissants. Les explorateurs pourront traverser des étendues sauvages immenses, visiter des villes grouillantes de vie, explorer des ruines antiques et rencontrer des cultures très variées. L'objectif affiché par le studio est de proposer un univers véritablement organique et vivant.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test de Crimson Desert
. Vous retrouverez également nos guides sur le portail dédié au jeu
.
Les deux belles éditions physiques
Rappelons également que Crimson Desert arrive avec deux belles éditions physiques, la Deluxe et la Collector. Concernant la première, nous retrouverons les éléments suivants :
- SteelBook exclusif de l'Édition Deluxe & Crimson Desert
- Set en plaques de Grotevant (Bonus exclusif PS5)
- Set en plaques de Kairos
- Bouclier de Balgran
- Set équin Exclaire
- Lettre des développeurs
- Broche de Crinière Grise
- 3 photocards de personnages
- 3 patchs
- Carte de Pywel
Pour ce qui est de la version Collectir, nous retrouvons ce contenu :
- SteelBook exclusif de l'Édition Collector & Crimson Desert (Jeu de base)
- Set en plaques de Grotevant (Bonus exclusif PS5)
- Set en plaques de Kairos
- Bouclier de Balgran
- Set équin Exclaire
- Arc Âme tourmentée / Lance Derictus / Épée à deux mains de Sielos
- Lanterne du Voile
- Set équin d'Hypérion
- Diorama exclusif
- Carte en tissu de Pywel
- Lettre des développeurs
- Broche de Crinière Grise
- 3 photocards de personnages
- 3 patchs
Vous retrouverez toutes les modalités d'achats directement sur le site officiel
. Vous pouvez également les retrouver dans les enseignes la FNAC.
Disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series, Crimson Desert ne sortira ni dans le Game Pass
à la sortie, ni sur PS4 et Xbox One
. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 41,19 € au lieu de 70 €, soit 41 % de réduction.
- Édition Deluxe → 49,69 € au lieu de 80 €, soit 38 % de réduction.
- Xbox
- Édition Standard → 52,69 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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