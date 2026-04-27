Crimson Desert est devenue la fierté de la Corée du Sud, selon son Premier ministre

Le succès retentissant de Crimson Desert dépasse les frontières de l'industrie vidéoludique. Avec des ventes records en un temps record, le titre de Pearl Abyss s'attire les faveurs du Premier ministre sud-coréen, qui y voit un tournant majeur pour le rayonnement culturel et technologique du pays à l'international.

Le triomphe commercial de Crimson Desert ne passe pas inaperçu, et encore moins au sommet de l'État sud-coréen. En franchissant le cap impressionnant des cinq millions d'exemplaires vendus en seulement 26 jours, le jeu d'action en monde ouvert développé par Pearl Abyss s'est imposé comme le titre console le plus rapidement vendu de l'histoire du pays. Une performance historique qui a fait réagir jusqu'au Premier ministre en personne.

Un succès commercial aux allures de phénomène d'État

Le 24 avril dernier, le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour saluer publiquement les équipes de Pearl Abyss. Loin d'être une simple formalité de communication, cette déclaration souligne l'importance stratégique que revêt désormais l'industrie vidéoludique pour le pays. Le jeu maintient d'ailleurs une base solide de fidèles, avec plus de 81 000 personnes connectées en simultané à l'heure actuelle, après avoir atteint un pic vertigineux de 276 000 joueurs le jour de son lancement mondial. Une rétention exceptionnelle qui valide les choix de conception du studio.













Dans son message officiel, l'homme d'État a qualifié ce cap symbolique de véritable tournant décisif pour l'industrie nationale. Il estime avec conviction que cette réussite éclatante prouve la capacité des studios locaux à s'exporter massivement et à s'imposer durablement sur de multiples plateformes, notamment sur le marché très concurrentiel des consoles de salon qui a longtemps été dominé par les productions occidentales et japonaises.

Un nouveau chapitre s'ouvre pour le contenu culturel coréen, et le gouvernement prendra toutes ses responsabilités en apportant un soutien indéfectible pour garantir le succès futur de cette industrie considérée comme un véritable pilier.

출시 26일 만에 써 내려간 한국 콘솔 게임 사상 최단기 500만 장 판매.



세계 무대에서 대한민국 게임 산업의 위상을 드높인 《붉은사막》의 쾌거를 진심으로 축하드립니다.



처음부터 끝까지 자신들의 기술로 만들어낸 살아있는 게임 세계, 실사와 같은 그래픽, 적극적인 소통으로 전세계 유저들의… — 김민석 (@ms2030) April 24, 2026

L'indépendance technologique et culturelle saluée

Ce qui retient particulièrement l'attention du gouvernement dans ce succès retentissant, c'est la méthode de développement exigeante employée par Pearl Abyss. Le Premier ministre a expressément félicité le studio pour l'utilisation et la maîtrise de sa propre technologie interne, le fameux moteur graphique BlackSpace Engine, plutôt que de s'appuyer sur une solution tierce développée par une entreprise occidentale. Cette indépendance technologique forte est perçue au sommet de l'État comme une victoire majeure pour le savoir-faire national et l'innovation sud-coréenne.

Au-delà de la simple prouesse technique, c'est aussi le rayonnement culturel du pays qui est célébré à travers cette œuvre. L'intégration subtile d'éléments traditionnels, tels que la gastronomie locale ou la pratique martiale du taekwondo au sein même de l'univers du jeu, participe activement à l'exportation du soft power sud-coréen. Le jeu vidéo devient ainsi un vecteur de culture à part entière, soutenu et encouragé par les pouvoirs publics.

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Le cas fascinant de Crimson Desert s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large et extrêmement positive pour la Corée du Sud. Ces dernières années, plusieurs productions locales ont réussi à conquérir le public international avec des titres ambitieux à gros budget. Nous pensons par exemple à Lies of P, qui a marqué un virage réussi vers les jeux d'action exigeants, ou encore à Stellar Blade, dont le succès mondial a même valu à son créateur de recevoir une prestigieuse médaille d'honneur de la part du gouvernement.



Pendant ce temps, les équipes de Pearl Abyss continuent d'affiner leur joyau brut. Depuis son lancement officiel, le jeu a bénéficié de nombreuses mises à jour salvatrices apportant des améliorations de confort de jeu et des ajustements bienvenus, avec la dernière en date qui permet, entre autres, de modifier la difficulté. Une réactivité exemplaire qui prouve que le studio compte bien faire durer ce nouveau chapitre de l'histoire vidéoludique coréenne le plus longtemps possible.

En guise de conclusion, rappelons que Crimson Desert est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert, comme celui qui vous explique comment débloquer la monture légendaire Croc d'argent mais aussi avoir l'arme Lame courbée d'albâtre.

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