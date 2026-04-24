Crimson Desert : Comment changer de mode de difficulté ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment modifier le mode de difficulté sur Crimson Desert.

Depuis la mise à jour du 23 avril 2026, les joueurs et les joueuses de Crimson Desert peuvent opter pour un mode de difficulté, afin de rendre leur expérience plus facile ou bien plus difficile. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment en changer.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment changer de mode de difficulté sur Crimson Desert, tout en vous apportant des informations complémentaires à ce sujet afin de vous aider à choisir celui qui vous conviendra le plus.

Comment changer de mode de difficulté sur Crimson Desert ?

Modifier le mode de difficulté sur Crimson Desert n'est, en réalité, pas très compliqué. D'ailleurs, la manipulation ne devrait vous prendre qu'une poignée de secondes. Mais, sans plus tarder, voici la marche à suivre pour changer de mode de difficulté sur Crimson Desert :

Lancez Crimson Desert sur la plateforme de votre choix

Chargez votre partie, depuis le menu principal

Une fois que vous êtes à Pywel, ouvrez le menu en jeu Touche Options, par exemple, sur PS5

Allez dans « Divers »

Sélectionnez « Paramètres »

Cliquez sur l'onglet « Jouer »

Intéressez-vous à « Difficulté du jeu » (première ligne)

Vous pouvez dès lors changer la difficulté en utilisant la flèche de gauche/droite Vous avez accès aux modes : Facile, Standard, Difficile



Vous savez, à présent, comment changer la difficulté sur Crimson Desert. Et si vous ne savez pas laquelle choisir, sachez que nous vous partageons des détails complémentaires dans ce qui suit.

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Quelle difficulté choisir sur Crimson Desert ?

Comme indiqué en jeu, le mode de difficulté Standard de Crimson Desert correspond à l'expérience proposée avant l'arrivée du patch du 23 avril 2026. D'ailleurs, le studio recommande ce mode « aux joueurs qui jouent à Crimson Desert pour la première fois, ou pour ceux qui souhaitent y jouer dans la difficulté voulue par les développeurs ».

En revanche, si vous désirez davantage de challenge sur Crimson Desert, le mode Difficile semble tout indiqué. Pour autant, sachez que vous recevrez plus de dégâts, tandis que les ennemis seront plus ardus à battre en raison de leur vie, leur agressivité et leur vitesse d'attaque accrues. De plus, la fenêtre pour les parades et les esquives est réduite. Certains boss peuvent également avoir « des patterns d'attaques supplémentaires ».





Si vous souhaitez une expérience plus tranquille, nous vous conseillons la difficulté Facile. Vous aurez beaucoup moins de mal durant les combats, puisque « les dégâts reçus par le joueur, et la vie, l'agressivité ainsi que la vitesse d'attaque des monstres » sont diminuées. En outre, il est plus aisé d'effectuer des parades et des esquives, tandis que les boss effectueront « des contre-attaques et des tentatives d'échappement moins souvent ».

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.