Crimson Desert n'est pas prêt d'arrêter les mises à jour gratuites

Pearl Abyss compte bien soutenir Crimson Desert sur le long terme. Le studio a confirmé que les mises à jour gratuites continueront tant que les joueurs répondront présent, une stratégie généreuse héritée de son expérience multijoueur qui bouleverse totalement le marché du jeu d'aventure en solo.

Le studio sud-coréen soutient activement Crimson Desert depuis son lancement, avec de nombreuses mises à jour qui ont ajouté fonctionnalités et contenus, et il ne compte pas s'arrêter de sitôt. Lors d'une récente entrevue accordée à Dexerto, le directeur des relations publiques et du marketing du studio, Will Powers, a expliqué que l'entreprise perçoit ces ajouts réguliers comme un excellent moyen de promouvoir le titre. Il a d'ailleurs assuré que ce flux de nouveautés ne s'arrêtera pas tant qu'il y aura de la demande de la part de la communauté.

Un modèle économique qui bouscule les codes

Will Powers a souligné que l'expertise de Pearl Abyss dans le domaine des jeux de rôle en ligne massivement multijoueur joue un rôle crucial dans cette stratégie. Ce genre exige souvent un suivi rigoureux et des ajouts de contenu massifs après la sortie initiale. En appliquant cette méthode à une aventure jouable en solitaire, le studio rencontre un succès similaire. Cette réussite s'explique notamment par le fait que les amateurs d'expériences narratives individuelles ne sont pas habitués à recevoir un tel niveau de suivi pour les titres auxquels ils consacrent leur temps et surtout aussi rapidement.

C'est un modèle auquel les joueurs ne sont pas habitués, celui d'un jeu premium offrant du contenu gratuit et régulier après son lancement.

Le directeur a ensuite précisé que maintenir une base de joueurs active et figurer constamment en tête des classements sur Steam constitue l'une des meilleures méthodes de promotion. Offrir un support continu récompense la communauté tout en fonctionnant comme une campagne publicitaire gratuite. Au lieu de dépenser des fortunes en communication, le studio préfère investir directement dans la création de contenu supplémentaire.













Ces ajouts réguliers permettent également à Crimson Desert de rester au cœur de l'actualité vidéoludique. Pour Pearl Abyss, c'est aussi une façon de remercier directement les passionnés. Will Powers a rappelé que sans Black Desert Online, Crimson Desert n'existerait pas, et que l'objectif principal de l'entreprise reste de prendre soin de ses fans.

Un DLC confirmé

En ce qui concerne l'avenir, le studio a confirmé qu'une extension majeure était en préparation. Ce futur contenu téléchargeable devrait être radicalement différent de ce que l'équipe a pu proposer par le passé. Bien que les détails précis restent encore sous silence, les développeurs ont qualifié cet ajout de contribution significative à votre périple.

Parallèlement, Pearl Abyss prévoit de s'attaquer à l'une des principales critiques formulées par la communauté : la narration. L'équipe de développement a déclaré avoir examiné attentivement les retours concernant l'histoire. Afin de renforcer la fluidité du récit de Kliff et de le rendre plus captivant, les créateurs travaillent actuellement à affiner et à améliorer la cohérence des scènes clés.

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Dans tous les cas, Crimson Desert est loin d'avoir fini son voyage, et la réactivité des développeurs depuis sa sortie, mi-mars, permet au jeu de prétendre à une place parmi les meilleures expériences de l'année 2026.