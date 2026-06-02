Crimson Desert dévoile une feuille de route jusqu'à septembre, et un DLC

Pearl Abyss dévoile une feuille de route estivale ambitieuse pour Crimson Desert. De juin à septembre, les joueurs profiteront d'une refonte de l'histoire, de l'ajout du cross-save et d'améliorations de gameplay. Le studio confirme également le développement d'un DLC pour prolonger l'aventure en Pywel.

Le suivi de Crimson Desert ne montre aucun signe de ralentissement. Après avoir intégré diverses fonctionnalités réclamées par la communauté, Pearl Abyss passe à la vitesse supérieure. Dans une récente communication officielle adressée aux joueurs, les développeurs ont dévoilé une feuille de route riche en nouveautés gratuites, prévues entre juin et septembre. L'objectif est de peaufiner l'expérience globale tout en préparant le terrain pour des ajouts majeurs qui redéfiniront le voyage en Pywel.

Une refonte narrative très attendue par la communauté

L'un des points de friction majeurs soulevés par les joueurs depuis la sortie du titre concerne la narration. Le studio a pris acte de ces critiques et promet des ajustements significatifs pour les mois à venir. L'histoire du protagoniste Kliff va ainsi bénéficier d'une révision en profondeur, visant à améliorer la fluidité et la cohérence des scènes clés de l'aventure.

Nous espérons que ces ajustements offriront également quelque chose de nouveau à ceux qui ont déjà exploré Pywel.

Cette démarche prouve la volonté de Pearl Abyss de ne pas se reposer sur ses acquis et de corriger les faiblesses structurelles de son monde ouvert. Celles et ceux ayant déjà passé des dizaines d'heures sur le jeu, tout comme les nouveaux venus, devraient ainsi redécouvrir un récit bien plus immersif et engageant.













L'arrivée du cross-save et de nouveaux défis martiaux

L'autre annonce phare de cette feuille de route est l'arrivée imminente de la sauvegarde partagée. Les joueurs pourront enfin synchroniser leurs comptes pour conserver leur progression entre les versions PC, PlayStation et Xbox. Une fonctionnalité devenue absolument indispensable aujourd'hui, qui facilitera grandement la vie de la communauté adepte du multiplateforme.

Sur le terrain, l'action n'est pas en reste. Un contenu inédit spécifiquement axé sur le combat fera bientôt son apparition, permettant aux aventuriers de tester leurs véritables limites. Parallèlement, l'équilibrage des différents personnages jouables sera revu. Damiane et Oongka bénéficieront d'améliorations globales de leur jouabilité afin que le trio de protagonistes puisse briller de manière totalement équitable lors des affrontements. Cela a d'ailleurs déjà commencé dans la dernière mise à jour.

Le système de Re-blocus va lui aussi subir une transformation notable. Les développeurs intègrent actuellement une toute nouvelle phase pour rendre la transition plus naturelle lors des sièges, tout en offrant des méthodes de défense inédites pour protéger les bases face aux invasions. Les récompenses de libération seront d'ailleurs revues à la hausse pour valoriser pleinement les efforts des joueurs. Enfin, les activités annexes telles que le commerce et l'agriculture profiteront de multiples améliorations de confort de jeu afin d'éliminer les frustrations.

Le DLC confirmé

Dans son message, Pearl Abyss confirme qu'un DLC est bel et bien au programme. S'il avait déjà été évoqué, cette extension n'avait jamais été une certitude. C'est maintenant chose faite, puisque la société a précisé « travailler d'arrache-pied sur un futur DLC pour Crimson Desert » et mettre « tout en œuvre pour qu'il enrichisse votre aventure et lui donne plus de sens ». Plus d'informations seront communiquées prochainement à ce sujet.

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