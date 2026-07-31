Ce joueur de Crimson Desert a trouvé la monture la plus improbable du jeu

Dans le vaste monde de Crimson Desert, les objets inanimés semblent parfois vivre leur propre vie. Un joueur a récemment partagé une expérience insolite en chevauchant un simple pot en terre cuite s'envolant vers les cieux, dévoilant ainsi les limites mystérieuses du jeu.

Le monde ouvert de Crimson Desert promet une liberté d'action totale, mais il semblerait que cette liberté s'applique également aux objets inanimés qui peuplent son univers. Alors que les joueurs explorent la région de Pywel en incarnant le protagoniste Kliff, certains découvrent des phénomènes physiques pour le moins inattendus. C'est exactement ce qui est arrivé à un utilisateur de Reddit, qui a décidé de documenter une rencontre des plus singulières.

Un vol inattendu vers les cieux de Pywel

Tout a commencé de manière très ordinaire. Sur le forum dédié au jeu, l'utilisateur qui utilise le pseudonyme Smooth-Oper4tor a publié une vidéo d'une minute montrant une scène surréaliste. En pleine exploration, son personnage s'arrête net en remarquant un objet étrange qui s'élève lentement dans les airs. Il ne s'agit ni d'un dragon majestueux ni d'un oiseau de proie, mais d'un simple pot en terre cuite qui semble avoir décidé de défier les lois de la gravité.

Loin de l'ignorer, le joueur a utilisé la Force Axiom, une mécanique clé de Crimson Desert, pour s'agripper à cet objet vagabond. Le reste de la séquence montre Kliff s'élevant doucement vers les nuages, porté par ce compagnon de voyage improvisé. Une situation cocasse qui illustre bien les imprévus fascinants que peuvent offrir les moteurs physiques des jeux en monde ouvert modernes.

Le bout du monde et ses mystères

Pour montrer l'intégralité de ce périple vertical, la vidéo a été accélérée cinquante, puis cent fois, traversant plusieurs cycles de jour et de nuit en jeu. Le pot et son passager finissent par percer l'épaisse couche nuageuse pour atteindre une altitude vertigineuse, avant de s'immobiliser totalement. C'est à ce moment précis que les limites techniques se manifestent.

Une notification apparaît alors à l'écran, affichant un message clair accompagné d'un compte à rebours. « Impossible de pénétrer dans cette région ».

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Alors que le chronomètre se rapproche de zéro, un brouillard rouge et menaçant commence à tourbillonner autour du personnage, réduisant la visibilité jusqu'à ce que l'écran devienne complètement noir. Cette mise en scène dramatique sert de frontière invisible, empêchant les aventuriers trop curieux de sortir des limites de la carte prévue par les développeurs.

Que se passe-t-il une fois englouti par ces ténèbres écarlates ? La réponse est plutôt rassurante. Lorsque l'image revient, Kliff se retrouve sain et sauf sur un Nexus des Abysses, prêt à reprendre sa quête principale comme si cette escapade stratosphérique n'avait jamais eu lieu.













Cette découverte amusante prouve que l'espace au-dessus de Pywel ne cache pas de zones secrètes ou de boss cachés, mais offre simplement une vue pittoresque avant de renvoyer le joueur à la réalité. Une méthode élégante de la part du studio pour gérer les sorties de carte, tout en laissant la porte ouverte aux expérimentations les plus folles de la communauté.

Crimson Desert est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous vous proposons également quelques guides pour vous aider dans votre progression. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :