Crimson Desert : MàJ 1.10.00 du 5 juin, les détails du contenu et améliorations

Retrouvez le patch notes de la mise à jour du 5 juin pour Crimson Desert, laquelle continue d'améliorer l'expérience, tout en ajoutant quelques fonctionnalités.

Nouvelle mise à jour pour Crimson Desert, qui ne s'arrête décidément jamais. Outre les différentes améliorations et corrections de problèmes, nous retrouvons encore une fois du contenu, pour approfondir l'expérience. Un mini jeu, une monture et bien d'autres choses sont ajoutées. Notez que les développeurs ont partagé une nouvelle feuille de route, pour les trois prochains mois, tout en confirmant un DLC.

À lire également Crimson Desert dévoile une feuille de route jusqu'à septembre, et un DLC

Vous retrouverez le patch notes complet de la mise à jour 1.10.00 de Crimson Desert ci-dessous.

Patch 1.10.00 Crimson Desert Nouveautés Amélioration du contenu de Re-blocus. Amélioration du déroulement avant et après le blocus en ajoutant les étapes de "Combat" et de "Reconstruction". Pour les bases principales, vous pouvez faire une demande de protection via le Gestionnaire de contribution (anciennement Gestionnaire de la boutique de contribution) de chaque zone et réfréner le re-blocus. En cas de libération des bases, des récompenses telles que des points de contribution, des fonds de camp et des objets de commerce vous seront attribuées.

Ajout du nouveau mini-jeu "Flipper" dans la taverne près de l'institut de Délésyie. Ajout du "Bureau d'échange de pièces de Marni", permettant d'échanger les pièces obtenues via le Flipper contre divers objets. Objets pouvant être obtenus : Boîte de matériaux de fortune, Artefact abyssal, 2 types de boîtes d'artefact abyssal, 1 type de couvre-chef, 13 types de meubles, 3 types de recettes d'équipement.

Ajout du nouveau mini-jeu "Roule-Orbe" à la Grande Porte d'Urdavah. Objets pouvant être obtenus : Boîte de matériaux de fortune, Artefact abyssal, 2 types de boîtes d'artefact abyssal, 3 types de tapis de la Pomme dorée, 3 types de lumières.

Ajout de la nouvelle monture "Wyverne". Ajout du nouveau familier "Bébé coucou". En donnant de la nourriture au bébé coucou et au bébé wyverne et en atteignant un certain niveau de croissance, il est possible de les enregistrer comme montures spéciales via l'action "Améliorer".

Ajout du nouvel équipement de monture "Selle de Wyverne".

Ajout des nouveaux équipements de familier "Coquille d'œuf de bébé coucou" et "Casque d'aviateur de bébé wyverne". Contenus Il est désormais possible d'extraire l'équipement abyssal même depuis des objets verrouillés.

Il est désormais possible d'obtenir des ressources en utilisant l'outil "Faux agricole".

Ajout de la catégorie "Tapis" dans l'onglet des catégories de décoration.

Ajout de tapis dans les articles à vendre de certaines teintureries.

Ajout d'un arbre à chat à la Ferme de Ronronville située sur le Domaine d'Azérian.

Amélioration de l'animation lors du nourrissage de certains animaux sauvages après les avoir attrapés. Modification de la description du Talisman de vaillance. Familiers concernés : Chiens, Bébés wyvernes. Nous prévoyons d'ajouter le Talisman de vaillance pour l'Aigle de fer et le Phénix lors d'un prochain patch.

Ajout d'une carte au Journal de recherche sur les constellations, permettant de localiser directement leur emplacement.

Modification de la posture pour porter certains familiers. Contrôles [Manette] Correction apportée afin que l'interaction (Y/△) ne s'active pas par un appui long lors de l'utilisation des paramètres de personnalisation "Standard".

[Manette] Modification apportée afin de permettre la personnalisation des boutons liés aux commandes de la Force axiomatique.

[Clavier/Souris] Correction de l'erreur où les valeurs de personnalisation n'étaient pas sauvegardées correctement lors de l'attribution d'une touche secondaire. Combat / Action Ajout d'une compétence d'attaque depuis la terre ferme pour Étoile noire.

Tout changement d'emplacement d'élément équipé, d'emplacement de flèche, de balle ou de petit obus pendant un combat contre un boss est désormais conservé, même en cas de mort ou de nouvelle tentative.

[Damiane] Ajustement des dégâts des compétences à mains nues.

Les flèches normales sont désormais utilisées en priorité lors de l'épuisement des flèches de ravitaillement continu. Modifications / Améliorations de l'IU Modification des onglets du menu des Missions de déploiement des filtres par région en filtres par mission.

Ajout des entrées de codex "Couleurs de teinture" et "Petits outils" dans le menu Journal - Codex - Objets de valeur.

Correction de l'erreur où certains éléments du guide des touches affiché en bas à droite n'apparaissaient pas dans certaines situations.

Ajout d'une IU de Croissance dans l'inventaire permettant de vérifier la croissance des familiers et des chevaux.

Amélioration de l'IU du Mode photo. Localisation Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues. Divers Correction de l'erreur où la progression n'avait pas lieu correctement et revenait à l'état précédent après une victoire lors d'une revanche.

Correction de l'erreur où certains boss s'infligeaient des dégâts à eux-mêmes pendant leurs attaques.

Correction de l'erreur où l'animation d'attaque était annulée lors de l'utilisation de Force axiomatique ou de Coup de paume pendant une attaque en étant sur une monture.

Correction de l'erreur où un double saut s'exécutait parfois même en n'appuyant qu'une seule fois sur la commande de la compétence Piétinement.

Correction de l'erreur où la compétence Piétinement ne pouvait pas être utilisée en tant que Riposte.

Correction de l'erreur où l'attaque du personnage n'était pas appliquée correctement lors de l'utilisation des compétences Frappe fantomatique de Kliff et Jugement dernier de Damiane.

Correction de l'erreur où Coup de paume : Transférer ne pouvait pas être utilisé correctement pendant la quête "Le temple de Jijeong en ruines - Réparer la deuxième statue pensive".

Amélioration apportée afin que les compétences et objets à tête chercheuse ne visent pas des objets non désirés lors de leur utilisation.

Correction de l'erreur où un objet disparaissait sans pouvoir être obtenu lorsqu'un familier le ramassait avec l'inventaire plein.

Correction de l'erreur où des poissons légendaires supplémentaires étaient distribués lors du chargement de la partie après les avoir placés dans un étang.

Modification apportée afin qu'il soit impossible d'utiliser des poissons légendaires depuis les raccourcis.

Correction de l'erreur où certaines connaissances ne pouvaient pas être obtenues dans certaines situations.

Correction de l'erreur où la carte ne pouvait pas être fermée dans certaines situations.

Correction de l'erreur où le jeu plantait parfois dans le menu de teinture dans certaines situations.

Amélioration de la disposition du terrain et des objets sur les voies de passage pour permettre aux carrioles de se déplacer plus fluidement dans certaines régions.

Correction de l'erreur où le personnage ne pouvait pas être contrôlé lorsqu'il était sur une monture dans certaines situations.

Correction de l'erreur où il était impossible de changer de cheval via l'écurie sur certaines sauvegardes.

Correction de l'erreur où l'IU de contribution s'affichait parfois lors d'une reconnexion.

Correction de l'erreur où l'effet de Coup de paume : Concentration restait affiché de manière continue dans certaines situations.

Correction de l'erreur qui faisait rentrer le cheval lors du renvoi d'un camarade alors que vous étiez monté à cheval.

Correction de l'erreur où les quêtes "Avis de recherche" ne progressaient pas correctement dans certaines situations.

Correction de l'erreur où les dialogues se chevauchaient lors du combat contre Sire Poisson-chat.

Ajout d'une animation lors du rangement et du retrait de poissons vivants dans l'inventaire.

Correction apportée afin qu'il soit également possible de relâcher les familiers actuellement invoqués.

Correction de l'erreur où les oiseaux enregistrés en tant que familiers soulevaient parfois des éléments de mécanique de jeu.

Amélioration apportée afin que l'apparence de certains personnages et tenues paraisse plus naturelle.

Correction apportée afin que les lumières de l'enseigne du cirque brillent même à distance.

Correction de l'erreur où il était impossible d'esquiver en examinant pendant la quête de faction "Les bandits chevaucheurs de loups".

Correction de l'erreur où le PNJ lié à la quête "Livraison rapide, frontières sûres" n'apparaissait pas.

Correction de l'erreur où la carriole disparaissait si le coupable de la quête "La récolte de la cupidité" venait à mourir et que la quête était réessayée.

Correction de l'erreur où certains objets coulaient anormalement sous le terrain.

Correction de l'erreur où Kliff ne pouvait pas être appelé à nouveau lorsque le temps d'attente était écoulé s'il mourait pendant qu'il suivait le personnage.

Correction de l'erreur où la caméra ne suivait pas la cible verrouillée en mode Concentration.

Correction de l'erreur où des effets visuels peu naturels apparaissaient lorsque le personnage heurtait certains meubles.

Correction de l'erreur où certains motifs de tatouage ne s'affichaient pas correctement.

Correction de l'erreur où la notification de certaines connaissances inexistantes s'affichait anormalement dans le Codex.

Correction de l'erreur où la pluie tombait également à l'intérieur des bâtiments.

Correction de l'erreur où le rendu de certaines régions était instable lorsque le sol était mouillé par la pluie.

Amélioration apportée afin que l'effet de sol mouillé par la pluie soit plus net.

Correction partielle de l'erreur où la forme de l'équipement précédent restait temporairement visible lors du changement d'équipement dans la boutique.

Correction de l'erreur où le noyau d'alimentation ne fonctionnait parfois pas après téléportation dans l'abysse "Flotte des archives".

Correction de l'erreur où les barrières placées dans l'abysse "Flotte des archives" se désactivaient en s'en approchant.

Correction de l'erreur où certains textes se chevauchaient lors de l'accès à l'écran Acheter de l'indulgence avec un moniteur 5K.

Correction de l'erreur où deux ingrédients d'alchimie étaient consommés au lieu d'un lors de leur utilisation en difficulté Difficile.

Modification des noms de la Boutique de contribution et du Marchand de contribution en, respectivement, Bureau de contribution et Gestionnaire de contribution.

[Clavier/Souris] Amélioration apportée afin de passer immédiatement en mode de visée au début des tournois de tir à l'arc et de tir.

[Damiane] Amélioration de l'animation d'accroupissement. (Supprimé : 05/06/2026)

[Damiane] Ajout d'une animation exclusive pour l'Éventail de la sorcière orientale. (Supprimé : 05/06/2026)

[Damiane] Ajout d'animations de rotation sur place et de roulade lors de l'équipement du Mousquet.

[Damiane] Correction de l'erreur où l'espadon s'affichait anormalement en cas d'abandon lors d'une revanche.

[Damiane] Correction de l'erreur où le bouclier restait parfois affiché anormalement lors de l'utilisation de la compétence Lancer de bouclier.

[Oongka] Amélioration des effets de la compétence Désolation.

Crimson Desert est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous vous proposons également quelques guides, comme comment obtenir le Coucou des falaises. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :