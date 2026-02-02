Crimson Desert encore très secret sur la durée de sa campagne, mais elle s'annonce captivante

L'un des grands mystères entourant Crimson Desert est la durée nécessaire pour terminer l'histoire principale. Will Powers, le directeur de la communication, a fait une déclaration aussi déroutante qu'intimidante à ce sujet.
L'attente est presque terminée pour celles et ceux qui guettent l'arrivée de Crimson Desert
. Prévu pour le 19 mars 2026, le titre de Pearl Abyss a dévoilé une partie de son contenu et de son gameplay via plusieurs vidéos. Mais une question brûle les lèvres des plus curieux : en combien de temps sera-t-il possible de venir à bout de la campagne principale ?
La campagne de Crimson Desert difficile à estimer, mais seulement une petite partie du contenu total
Interrogé sur ce point par Destin Legarie
, Will Powers a surpris les internautes en ne donnant pas de réponse précise à l'heure actuelle. Après avoir avoué ne pas aimer cette question, il explique que donner même une estimation est difficile, mais surtout intimidant pour certains joueurs
.
Certains terminent la campagne principale en un rien de temps, mais donner un chiffre précis est difficile. Si j'annonce un chiffre élevé, les parents qui ont peu de temps libre risquent de se décourager ou d'être intimidés par le jeu. À l'inverse, les étudiants qui ont plus de temps libre pourraient trouver ce même chiffre trop faible. Quel que soit le chiffre que je donne, j'ai l'impression que c'est une question perdue d'avance.
Même s'il ne donne pas de chiffres, Will Powers insiste sur le fait que Crimson Desert est un jeu immense qui offre une grande flexibilité aux joueurs.
Si certains concentreront leurs efforts sur la trame principale, celles et ceux qui préfèrent les quêtes annexes et les activités secondaires comme la pêche, le minage ou l'amélioration de leur équipement pourront en profiter à leur rythme.
« Nous ne voulons jamais qu'un joueur ait l'impression de devoir simplement « devenir bon » pour progresser »
Un autre détail partagé par Will Powers est que Crimson Desert n'imposera pas aux joueurs de comprendre des mécaniques spécifiques pour avancer dans la trame principale
. Que ce soit parce qu'il est habitué à ce type de gameplay ou parce qu'il passe beaucoup de temps sur le titre, n'importe quel joueur pourra venir à bout de l'histoire principale. Mais le directeur de la communication a fait un aveu qui devrait enchanter certains.
Il déclare que « même après avoir terminé l'histoire, je me suis rendu compte que j'avais manqué des zones entières parce que j'étais trop concentré sur le chemin principal. Il y a une quantité impressionnante de contenu à explorer, notamment des options de personnalisation poussées et des systèmes dans lesquels s'investir
». Cela s'annonce très prometteur et très chronophage.
Mais pour le découvrir, il faut maintenant patienter jusqu'au 19 mars, date à laquelle Crimson Desert sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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