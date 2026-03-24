Nous vous indiquons comment teindre les vêtements, les armures et autres pièces d'équipements sur Crimson Desert.
Proposant un bon nombre de systèmes ainsi que mécaniques, Crimson Desert
donne aux joueurs et aux joueuses de teindre les pièces d'équipements
, afin que chacun puisse personnaliser l'apparence des personnages jouables. D'ailleurs, si vous désirez modifier la couleur des objets portés, sachez que nous vous expliquons comment teindre les vêtements, les armures et pièces d'équipements sur Crimson Desert
.
Comment teindre les équipements sur Crimson Desert ?
Rendre visite à un teinturier
Pour teindre les pièces d'équipements (vêtements, armures, etc.) sur Crimson Desert
, il convient de rendre visite à un teinturier. Si vous débutez votre aventure sur le titre, sachez que vous pouvez trouver ce PNJ, Théoric, au sud de la ville d'Hernand, près d'un cours d'eau (emplacement sur l'image ci-dessous). Il vous suffit, dès lors, de lui parler pour teindre vos équipements
.
À présent, vous pouvez sélectionner la pièce d'équipement dont vous souhaitez modifier la couleur
. En fonction, vous devrez, par la suite, choisir quelle zone de l'équipement vous désirez teindre
. Comme vous pourrez le constater, certains vêtements et certaines armures disposent de plusieurs zones pouvant accueillir une teinture. Cela vous permet de personnaliser le tout à votre guise. N'oubliez, d'ailleurs, pas de valider votre choix et de payer la somme due, une fois que la teinture sélectionnée vous convient. Comme vous le remarquerez, vous pouvez également teindre diverses armes
ainsi que les éléments portés par votre cheval.
Comment obtenir de nouvelles teintures ?
Sur Crimson Desert, il existe deux façons d'obtenir de nouvelles teintures
. La première consiste à en acheter auprès des marchands adéquats
. Il vous faudra, dès lors, vous délaisser de quelques pièces d'argent et de bronze. Par exemple, le teinturier au sud d'Hernand vend une teinture rouge foncé (vous devez l'utiliser depuis votre inventaire pour l'apprendre).
La deuxième solution pour avoir plus de teintures est de les fabriquer soi-même
. D'ailleurs, durant la quête de faction « Égayez les esprits » avec Naira, vous apprendrez comment faire. Il vous faut divers ingrédients (insectes, plantes/fleurs, etc.) ainsi qu'un chaudron pour crafter de nouvelles teintures.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous avez besoin de plus d'aide, vous pouvez retrouver nos autres guides Crimson Desert
.
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