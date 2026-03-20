Crimson Desert : Comment obtenir des points de compétence (Artéfact Abyssal) ?

Il est important de développer son personnage à travers ses compétences dans Crimson Desert. C'est pourquoi nous vous expliquons comment obtenir des Artéfacts Abyssaux.
Dans Crimson Desert
, la progression de votre personnage ne suit pas le schéma classique des RPG où chaque niveau franchi vous octroie automatiquement des points. Ici, renforcer Kliff demande de l'exploration
, de l'observation et une bonne dose de jugeote. Si vous voulez survivre face aux boss redoutables du continent de Pywel, vous devrez activement partir à la recherche des Artéfacts Abyssaux
. Voici comment en récupérer un maximum, pour améliorer rapidement les compétences de votre personnage.
Que sont les Artéfacts Abyssaux ?
Les points de compétence sont matérialisés sous forme d'objets appelés Artéfact Abyssal
. Cette ressource s'accumule dans votre inventaire jusqu'à ce que vous décidiez de les consommer dans l'onglet « Compétences » du menu principal pour débloquer de nouvelles capacités ou augmenter votre santé et votre endurance.
Bien qu'il soit possible de les revendre contre une coquette somme d'argent, nous vous déconseillons fortement de le faire. La puissance de vos capacités de combat est bien plus précieuse que quelques pièces d'or.
Comment avoir ces Artéfacts pour débloquer des compétences ?
Il existe plusieurs méthodes pour débloquer ces fameux Artéfacts. Si la plupart s'obtiennent en suivant l'histoire ou des quêtes
, vous pouvez en obtenir d'autres, notamment en résolvant les énigmes environnementales.
C'est la méthode la plus gratifiante pour accumuler rapidement des points. Le monde de Pywel regorge de puzzles contextuels, et chaque énigme résolue vous offre généralement un Artéfact Abyssal (ce qui signifie un point de compétence), mais aussi un nouveau point de voyage rapide en règle générale.
De plus, en explorant le monde, vous ramasserez souvent des Artéfacts Abyssaux Scellés
. Dès que vous en obtenez un, un défi spécifique est ajouté à votre journal
. L'artéfact ne pourra être utilisé comme point de compétence que lorsque vous aurez rempli l'objectif associé. Ces défis varient énormément et vous demandera de tuer des ennemis sans prendre de dégâts, de glisser sur une distance donnée ou encore réaliser des combos.
En bref, les points de compétences se débloquent en jouant naturellement via les quêtes dans Crimson Desert
, en utilisant les Aréfacts Abyssaux. Mais vous pouvez maximiser leur gain avec l'exploration, via les énigmes ou les Artéfacts Abyssaux Scellés.
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ou encore les voyages rapides pour se déplacer rapidement pour gagner du temps
.
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