Crimson Desert : Comment augmenter la taille de votre inventaire ?

Très vite, vous posséderez un inventaire relativement encombré dans Crimson Desert. Voici comment faire pour l'augmenter et débloquer les slots supplémentaires, grisés en début d'aventure.
Dans l'immense monde de Pywel, vous serez rapidement tenté de ramasser tout ce que vous trouvez : ressources, nourriture, objets ou équipements. Cependant, avec seulement 23 emplacements au départ, votre sac à dos sera plein en un clin d'œil. Pour éviter de devoir abandonner des trésors précieux, il est essentiel d'étendre votre capacité de stockage dès le début de l'aventure
. Nous vous expliquons donc comment augmenter son inventaire dans Crimson Desert
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Agrandir son inventaire dans Crimson Desert
Contrairement à d'autres RPG, il n'existe pas de coffre de stockage personnel dans Crimson Desert
. Tout repose sur la capacité que Kliff porte sur lui. Pour l'augmenter, vous disposez de trois leviers durant votre aventure, via des quêtes, via l'histoire et via les marchands. Pour faire simple, voici les détails pour augmenter l'inventaire :
- Acheter des sacs chez les marchands → C'est la méthode la plus rapide. La plupart des vendeurs proposent des « Petits sacs » dès le début du jeu. Pour environ 50 pièces de cuivre, vous gagnez un emplacement immédiat. Ne négligez pas ces petits achats lors de vos passages en ville, surtout en début de partie.
- Remplir des requêtes pour les villageois → En ville, cherchez les panneaux de primes ou les PNJ avec une icône violette. Ces missions secondaires (ramasser du bois, ramoner une cheminée, etc.) vous récompensent souvent avec des emplacements supplémentaires pour votre inventaire.
- Progresser dans l'histoire principale : Les quêtes de scénario et les combats contre les boss majeurs sont les sources les plus généreuses. Elles permettent d'obtenir des « Grands sacs » qui ajoutent 5 emplacements d'un coup.
Capacité maximale et évolution
Si le début de partie est marqué par une gestion millimétrée, ce problème s'estompe au fil de votre progression. En complétant naturellement les activités du jeu, vous passerez de vos 23 slots initiaux à plus de 200 emplacements à la fin de la campagne, ce qui vous laissera une belle liberté dans le ramassage des diverses ressources de Crimson Desert
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Mais en attendant d'avoir un inventaire relativement grand, voici quelques réflexes à adopter pour gérer au mieux votre espace de stockage
et ne pas être pris au dépourvu.
Une fois qu'une recette a été étudiée, elle ne sert plus à rien. Vendez-la immédiatement. Vendez aussi les objets que vous n'utilisez pas (sauf les objets artisanaux qui peuvent être utiles plus tard). Pour ce qui est des consommables, pensez à cuisiner souvent pour pouvoir les combiner et gagner la aussi un peu d'espace. Vendez ceux qui sont le moins intéressants, pour ne garder que ceux qui vous soignent le mieux, que ce soit au niveau des PV ou de l'esprit. Enfin, n'oubliez pas de ramasser les armes de vos ennemis et de vendre l'équipement qui ne vous intéresse pas.
Voici tout ce qu'il fallait savoir au sujet de l'augmentation de la taille de l'inventaire dans Crimson Desert
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commentaire (1)
Ça reste une bonne galère quand même , faire un jeu ou tu peux ramasser des milliers d'items sans inclure un coffre , me ralentie énormément dans ma progression , me frustre car j'aime bien farmer et être au top avant d'affronter des boss .
Prendre les joueurs en otages pour des emplacements il faut être sacrément con .....