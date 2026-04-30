Crimson Desert : Comment changer le nom de son familier et de son cheval ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment changer le nom de votre familier et de votre cheval sur Crimson Desert.

Comme vous le savez probablement déjà, sur Crimson Desert, il est tout à fait possible d'avoir un familier (chat ou chien, par exemple), qui peut vous être utile durant vos pérégrinations au sein du continent de Pywel, en plus de moutures (chevaux et animaux légendaires). Depuis la mise à jour 1.04.00, qui a été déployée au mois d'avril 2026, la communauté peut modifier le nom de son familier et de son cheval sur Crimson Desert. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

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Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment changer le nom de vos familiers et de vos chevaux sur Crimson Desert.

Comment changer le nom des familiers sur Crimson Desert ?

Modifier le nom de son familier sur Crimson Desert est, en réalité, très simple. La manipulation pour profiter de cette fonctionnalité ne devrait, d'ailleurs, vous prendre qu'une poignée de secondes. Mais, voici la marche à suivre pour changer le nom de son familier sur Crimson Desert :

Lancez Crimson Desert sur votre plateforme de jeu

Chargez votre partie

Une fois que vous êtes à Pywel, ouvrez le menu en jeu

Rendez-vous dans l'onglet « Inventaire »

Sélectionnez, ensuite, l'onglet « Familier »

Choisissez le familier dont vous voulez changer le nom

Appuyez sur la touche permettant de modifier le nom du familier Touche L3 sur PS5, par exemple

Effacez le précédent nom, et entrez-en un nouveau à l'aide du clavier virtuel apparaissant à l'écran (15 caractères maximum)

Validez, finalement, votre choix

Vous savez, à présent, comment changer le nom des familiers sur Crimson Desert. Soulignons le fait que vous pouvez le modifier à tout moment, et autant de fois que souhaité. Il se peut que vous désiriez faire de même avec vos chevaux.

Comment modifier le nom de ses chevaux sur Crimson Desert ?

Si vous souhaitez changer le nom de votre cheval sur Crimson Desert, vous devez, pour cela, vous rendre à une écurie. Par la suite, effectuez la manipulation suivante :

Une fois que vous êtes à une écurie, parlez au PNJ

Optez pour « Gérer les chevaux »

Sélectionnez le cheval dont vous désirez changer le nom et appuyez sur la touche adéquate Touche L3 sur PS5, là encore

Effacez le précédent nom, et entrez celui de votre choix (15 caractères maximum)

Validez, pour finir, votre choix





Vous pouvez, dès lors, modifier le nom de vos chevaux sur Crimson Desert, et ce, à tout moment. À chaque fois, vous devrez, tout de même, aller dans une écurie. La mise à jour qui a apporté la fonctionnalité permettant de changer le nom de son familier et de son cheval sur Crimson Desert a également ajouté des modes de difficulté. D'ailleurs, nous vous en parlons dans un guide dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.