Nous vous expliquons, pas à pas, comment changer de personnage jouable sur Crimson Desert.
Le jeu d'action-aventure de Pearl Abyss, Crimson Desert
, ne se contente pas de proposer un seul personnage jouable. En plus de Kliff, les joueurs et les joueuses peuvent, effectivement, contrôler deux autres héros : Damiane et Oongka. Mais, il se peut que vous ne sachiez pas comment en changer pour les essayer. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment changer de personnage jouable sur Crimson Desert
.
Comment changer de personnage jouable sur Crimson Desert ?
Comme vous vous en doutez, avant de pouvoir changer de personnage jouable sur Crimson Desert
, vous devez tout d'abord débloquer Damiane et Oongka. Bien que nous ne vous dévoilerons pas de précisions à ce sujet afin de vous laisser la surprise entière, soulignons tout de même que l'un d'entre eux sera rapidement disponible, afin que vous puissiez l'incarner et essayer son style de jeu. Changer de personnage jouable sur Crimson Desert
est plutôt facile en réalité. Pour cela, il vous suffit de maintenir la flèche du haut de votre manette, ce qui ouvrira une roue. Vous pourrez, dès lors, bouger votre joystick vers le personnage jouable que vous souhaitez incarner, puis valider votre choix à l'aide de la touche Croix ou A. Une très courte cinématique sera jouée sur votre écran, avant de vous laisser aux commandes du protagoniste désiré.
Remarquons que l'inventaire semble majoritairement partagé entre les différents héros de Crimson Desert
(à l'exception de quelques items, notamment les pièces d'équipement).
Pourquoi changer de personne jouable sur Crimson Desert ?
Il peut être relativement intéressant de changer de protagoniste sur Crimson Desert
, étant donné que chacun d'entre eux possède un style de jeu particulier. Si Kliff est le personnage le plus équilibré de la bande, Oongka fait davantage office de Tank, tandis que Damiana propose un style de combat rapide et tactique. Cependant, il se peut que vous ne puissiez pas modifier le personnage incarné
durant certaines séquences, mais cela devrait être possible durant les phases d'exploration et au cours de diverses missions spécifiques.
Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous apportons davantage d'informations concernant les héros de Crimson Desert dans un guide dédié.
Pour conclure, rappelons que Crimson Desert
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert
, comme le fonctionnement du voyage rapide
.
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