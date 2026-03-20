Crimson Desert : Guide des personnages et styles de jeu

Voici tout ce qu'il faut savoir au sujet des trois protagoniste de Crimson Desert, à savoir Kliff Macduff, Oongka et Damiane.

Kliff Macduff, le leader des mercenaires

Style de jeu → Kliff est le personnage le plus équilibré.

→ Kliff est le personnage le plus équilibré. Armement → Il utilise principalement le combo épée à une main et bouclier pour des enchaînements rapides et des parades efficaces. Il peut aussi basculer sur des épées à deux mains ou des lances pour des coups plus lourds. Il possède aussi un arc.

Il utilise principalement le combo épée à une main et bouclier pour des enchaînements rapides et des parades efficaces. Il peut aussi basculer sur des épées à deux mains ou des lances pour des coups plus lourds. Il possède aussi un arc. Capacités uniques → Kliff possède un arbre de compétences évolutif. Sa particularité est de pouvoir apprendre de nouvelles techniques (combat, pêche, survie) simplement en observant les PNJ et les ennemis à travers le monde.

Oongka, la force brute des Greymanes

Style de jeu → Oongka remplit le rôle de Tank au sein du groupe.

Oongka remplit le rôle de Tank au sein du groupe. Armement : Il manie de gigantesques haches de bataille capables de briser les lignes ennemies en un seul coup.

Il manie de gigantesques haches de bataille capables de briser les lignes ennemies en un seul coup. Capacités uniques : S'il partage avec Kliff le goût pour les projections au sol (suplex, slams), Oongka est bien plus efficace dans le corps-à-corps brutal et la gestion des foules grâce à sa stature imposante.

Damiane, l'agilité et précision mortelle

Style de jeu → Damiane privilégie la vitesse et la tactique à la force brute.

→ Damiane privilégie la vitesse et la tactique à la force brute. Armement → Elle utilise des pistolets pour éliminer ses cibles à distance et un sabre pour le combat rapproché.

Elle utilise des pistolets pour éliminer ses cibles à distance et un sabre pour le combat rapproché. Capacités uniques → Très agile, elle est capable de sauter par-dessus ses adversaires pour porter des coups critiques. Bien que moins résistante que Kliff ou Oongka, sa précision et sa mobilité en font une menace redoutable sur le champ de bataille.

Comment fonctionne le changement de personnage ?

Attendu comme l'un des jeux d'action en monde ouvert les plus ambitieux de 2026,. Si l'histoire de Pearl Abyss s'étale sur plus de 100 heures, elle ne repose pas sur un seul héros, mais sur un trio de personnages aux personnalités et aux styles de combat radicalement différents, qui seront tous utiles à un moment de votre aventure.et le cœur émotionnel de l'intrigue. Leader de la faction des Crinières Grises, il voit sa vie basculer après l'assaut tragique des Ours Noirs. Sa quête consiste à retrouver les membres survivants de sa famille, son clan et à reconstruire leur foyer.Oongka est un guerrier colossal à l'apparence d'ogre, membre nomade des Crinières Grises. Derrière son aspect intimidant et sa voix grave (doublé par Stewart Scudamore), se cache un allié d'une loyauté indéfectible envers Kliff.Seule femme du trio principal,. Son passé reste mystérieux, si ce n'est qu'elle a fui sa terre natale de Demeniss. Elle est doublée par Rebecca Hanssen (connue pour ses rôles dans Stellar Blade et Baldur's Gate 3).Il est important de noter que la trame principale de Crimson Desert est centrée sur Kliff. Cependant, lors de vos phases d'exploration en monde ouvert et dans certaines missions spécifiques,Mais dans la majeure partie du jeu, vous incarnerez Kliff, que vous pourrez renforcer grâce à son arbre de compétences, permettant notamment d'être plus puissant au combat.