Crimson Desert : Guide des personnages et styles de jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 mars 2026 à 08h00
Voici tout ce qu'il faut savoir au sujet des trois protagoniste de Crimson Desert, à savoir Kliff Macduff, Oongka et Damiane.
Crimson Desert : Guide des personnages et styles de jeu
Attendu comme l'un des jeux d'action en monde ouvert les plus ambitieux de 2026, Crimson Desert propose une épopée centrée sur la rédemption et le tribalisme. Si l'histoire de Pearl Abyss s'étale sur plus de 100 heures, elle ne repose pas sur un seul héros, mais sur un trio de personnages aux personnalités et aux styles de combat radicalement différents, qui seront tous utiles à un moment de votre aventure. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les visages qui mèneront la charge sur le continent de Pywel.

Kliff Macduff, le leader des mercenaires

Kliff est le protagoniste principal et le cœur émotionnel de l'intrigue. Leader de la faction des Crinières Grises, il voit sa vie basculer après l'assaut tragique des Ours Noirs. Sa quête consiste à retrouver les membres survivants de sa famille, son clan et à reconstruire leur foyer. 
  • Style de jeu → Kliff est le personnage le plus équilibré.
  • Armement → Il utilise principalement le combo épée à une main et bouclier pour des enchaînements rapides et des parades efficaces. Il peut aussi basculer sur des épées à deux mains ou des lances pour des coups plus lourds. Il possède aussi un arc.
  • Capacités uniques → Kliff possède un arbre de compétences évolutif. Sa particularité est de pouvoir apprendre de nouvelles techniques (combat, pêche, survie) simplement en observant les PNJ et les ennemis à travers le monde.
kliff-personnage

Oongka, la force brute des Greymanes

Oongka est un guerrier colossal à l'apparence d'ogre, membre nomade des Crinières Grises. Derrière son aspect intimidant et sa voix grave (doublé par Stewart Scudamore), se cache un allié d'une loyauté indéfectible envers Kliff. 
  • Style de jeu → Oongka remplit le rôle de Tank au sein du groupe.
  • Armement : Il manie de gigantesques haches de bataille capables de briser les lignes ennemies en un seul coup.
  • Capacités uniques : S'il partage avec Kliff le goût pour les projections au sol (suplex, slams), Oongka est bien plus efficace dans le corps-à-corps brutal et la gestion des foules grâce à sa stature imposante.
Miniature vidéo

Damiane, l'agilité et précision mortelle

Seule femme du trio principal, Damiane est une guerrière affirmée qui rejoint les Crinières Grises au bout de quelques heures dans l'aventure. Son passé reste mystérieux, si ce n'est qu'elle a fui sa terre natale de Demeniss. Elle est doublée par Rebecca Hanssen (connue pour ses rôles dans Stellar Blade et Baldur's Gate 3). 
  • Style de jeu → Damiane privilégie la vitesse et la tactique à la force brute.
  • Armement → Elle utilise des pistolets pour éliminer ses cibles à distance et un sabre pour le combat rapproché.
  • Capacités uniques → Très agile, elle est capable de sauter par-dessus ses adversaires pour porter des coups critiques. Bien que moins résistante que Kliff ou Oongka, sa précision et sa mobilité en font une menace redoutable sur le champ de bataille.
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Comment fonctionne le changement de personnage ?

Il est important de noter que la trame principale de Crimson Desert est centrée sur Kliff. Cependant, lors de vos phases d'exploration en monde ouvert et dans certaines missions spécifiques, vous aurez la possibilité de basculer vers Oongka ou Damiane pour varier les plaisirs et adapter votre stratégie aux menaces de Pywel.

Mais dans la majeure partie du jeu, vous incarnerez Kliff, que vous pourrez renforcer grâce à son arbre de compétences, permettant notamment d'être plus puissant au combat.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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