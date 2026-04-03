Crimson Desert : Damiane et Oongka, comment débloquer ces personnages jouables ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 avril 2026 à 11h23
Nous vous indiquons comment débloquer les personnages jouables supplémentaires, à savoir Damiane et Oongka, sur Crimson Desert.
Crimson Desert : Damiane et Oongka, comment débloquer ces personnages jouables ?
Comme vous le savez probablement déjà, Crimson Desert ne propose pas qu'un seul personnage jouable, soit Kliff. Au cours de leur aventure au sein du continent de Pywel, les joueurs et les joueuses peuvent, effectivement, incarner Damiane et Oongka. Toutefois, ces derniers ne sont pas disponibles dès la première heure de jeu et deviennent jouables au bout d'un certain temps. D'ailleurs, il se peut que vous vous interrogiez à ce sujet.

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Ainsi, nous vous expliquons comment débloquer les personnages jouables Damiane et Oongka sur Crimson Desert, afin de pouvoir les incarner et profiter de leur style de jeu.

Comment débloquer les personnages jouables Damiane et Oongka sur Crimson Desert ?

Comment débloquer le personnage Damiane sur Crimson Desert ?

Damiane est le premier personnage jouable à débloquer sur Crimson Desert. D'ailleurs, après une poignée d'heures de jeu, vous pourrez la jouer. Pour être plus précis, c'est au début du chapitre 3, au moment où vous accédez au Camp des Crinières Grises (Colline hurlante), que vous réussirez à débloquer Damiane sur Crimson Desert. Comme vous l'aurez compris, cela se fait automatiquement et nécessite seulement de progresser dans l'histoire principale.

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Comment débloquer le personnage Oongka sur Crimson Desert ?

Débloquer le personnage jouable Oongka sur Crimson Desert nécessite, toutefois, plus d'heures de jeu à son actif. Il faut terminer le chapitre 7 du titre de Pearl Abyss pour incarner Oongka. En fonction de votre progression et du temps alloué à la complétion de quêtes secondaires ou à l'exploration, cela pourrait, ainsi, vous demander beaucoup de temps. Dans tous les cas, et comme pour Damiane, débloquer Oongka se fait automatiquement à la conclusion dudit chapitre (nous ne vous en dirons pas plus pour vous garder la surprise).

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Comment changer de personnage jouable sur Crimson Desert ?

Dès que vous êtes parvenu à débloquer Damiane et Oongka, vous pouvez les jouer. Changer de personnage est, d'ailleurs, relativement facile. Cependant, si vous ne savez pas comment faire, sachez que nous vous indiquons la marche à suivre dans un guide dédié.

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Crimson Desert : Comment changer de personnage jouable ?

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Remarquons, à ce sujet, qu'à certains moments, Damiane et Oongka pourraient ne pas être jouables, car lesdits personnages sont impliqués dans une autre quête/mission. Ceci est tout à fait normal, et le titre vous précisera cela si c'est bien le cas.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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