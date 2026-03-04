Crimson Desert est-il une suite ou un préquel de Black Desert Online ?

Vous vous demandez quel est le lien entre Black Desert Online et Crimson Desert, développés tous deux par Pearl Abyss et qui se déroulent dans le même univers ? Nous vous expliquons tout.
Depuis l'annonce de Crimson Desert
, une question agite la communauté, quel est le lien exact entre ce titre ambitieux et son illustre aîné, Black Desert Online
? Alors que ce dernier est devenu un pilier incontournable du genre MMO avec des millions de joueurs actifs depuis sa sortie, les attentes sont immenses
. Voici la réponse claire pour ceux qui cherchent à comprendre la chronologie et l'univers du jeu.
Crimson Desert, une suite ou un prequel ?
Pour couper court aux spéculations rapidement, non, Crimson Desert n'est ni une suite directe, ni un préquel de Black Desert Online.
Initialement, lors des premières phases de développement, Pearl Abyss avait envisagé le projet comme une préquelle narrative. Cependant, au fil de la production, la vision du studio a radicalement évolué.
L'ambition de créer un titre plus autonome et innovant a conduit les développeurs à abandonner toute notion de lien chronologique
contraignant avec l'histoire de Black Desert Online.
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Une nouvelle identité, un nouveau monde
Si les deux jeux partagent le même ADN créatif, Crimson Desert se définit davantage comme un successeur spirituel
. Les différences sont majeures, tant sur le fond que sur la forme :
- Univers géographique : Alors que Black Desert Online s'étend sur plusieurs régions distinctes, Crimson Desert prend place dans le continent inédit de Pywel.
- Narration : Vous découvrirez de nouveaux personnages et un récit totalement indépendant.
- Expérience de jeu : Le titre se distingue par une approche mettant l'accent sur une campagne solo narrative forte, là où son prédécesseur était un pur MMO.
Cette décision créative est une excellente nouvelle pour les nouveaux venus étant donné que vous n'avez absolument pas besoin d'avoir arpenté les terres de Black Desert Online pour profiter pleinement de l'expérience. Crimson Desert se suffit à lui-même et propose une porte d'entrée idéale
, tout en offrant aux vétérans de la licence un univers frais et revigorant. En somme, il s'agit d'une œuvre à part entière qui honore l'héritage de Pearl Abyss tout en traçant son propre chemin.
Rendez-vous le 19 mars pour la sortie de Crimson Desert sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver les configurations PC
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