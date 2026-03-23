Crimson Desert : Activer le vieux générateur et réparer l'atelier de l'Antre ardente

Certaines quêtes sont compliquées dans Crimson Desert, y compris dans l'histoire principale. Le début du Chapitre 4 pourrait être difficile à réussir, notamment pour activer le vieux générateur.
Une fois que vous avez établi votre campement chez les Crinières Grises et terminé le chapitre 3 en agrandissant le camp
de Crimson Desert
, il est temps de poursuivre l'aventure. Cela commence par la première quête du chapitre 4, Le prix de la connaissance, qui vous charge d'enquêter sur une explosion à l'atelier de l'Antre ardente
. Cette énigme n'est pas simple et comporte beaucoup de mécanismes délicats. Ce guide vous aidera à gagner du temps et à progresser dans l'histoire principale.
Comment activer le vieux générateur ?
C'est le premier puzzle et il est complexe
. Face au générateur, vous avez une manivelle et la possibilité de déplacer la tour en poussant sur les bras saillants. Il y a quatre couches au total sur le générateur, et vous devez faire correspondre le même symbole triangulaire sur les quatre couches pour créer une colonne parfaite.
L'astuce réside dans l'interrupteur à la base qui permet d'ajuster quelle couche de la tour vous activez. Par exemple, placez l'interrupteur au milieu et vous verrez la couche centrale vibrer. Cela signifie que lorsque vous pousserez la manivelle, seule cette couche bougera. Il faudra donc jouer avec l'interrupteur pour aligner les quatre symboles allumés, en déplaçant les couches par le biais des barres qui dépassent.
Commencez par la couche inférieure, alignez le symbole avec celui qui est fixe à la base, puis changez de couche avec l'interrupteur et répétez l'opération jusqu'au sommet. Un signal sonore confirmera l'activation.
Comment réparer le four déconnecté
Une fois le générateur en ligne, vous devrez réparer le four déconnecté
(marqueur à l'est). Suivez le tuyau le long du sol jusqu'à ce que vous atteigniez le côté opposé du four. Ici, vous pouvez reconnecter le tuyau à son socle. Revenez à l'avant et faites pivoter le four à l'aide du bras jaune jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le four s'allumera alors. Il s'agit probablement de l'étape la plus simple et rapide.
Réparer le four démonté
Pour le deuxième four (marqueur sud), vous devrez utiliser la Force axiomatique pour ramasser les pièces individuelles et les assembler correctement
. Le jeu vous aide un peu, puisque les pièces pivotent automatiquement pour correspondre à la forme générale du four quand vous les placez au-dessus.
Il n'y a que deux pièces nécessaires, la pièce en forme de « donut » près du mur au nord-ouest, et celle avec une grille située à l'est. Une fois une pièce posée, montez dessus, sautez en l'air et utilisez le Coup de Paume Force en regardant vers le bas pour sceller les morceaux ensemble. C'est beaucoup plus facile si vous avez déjà débloqué la compétence de double saut
. Une fois assemblé, poussez la manivelle jaune à la base pour l'activer.
Mettre du combustible dans le four
Ce dernier puzzle (marqueur final) est plus direct. Vous devez utiliser la Force axiomatique pour ramasser les sphères bleues lumineuses et les insérer dans les ouvertures à la base du four
. Deux boules sont bien cachées, l'une est à l'intérieur de l'œil d'une statue d'oiseau de l'autre côté du bassin, et l'autre se trouve dans une petite grotte juste sous la structure principale du four, mais des indicateurs sont présents sur la mini-carte. Une fois le combustible inséré, tournez la manivelle jusqu'à ce que le feu soit complet.
Une fois toutes les étapes terminées, retournez voir Grimnir près du générateur
. Il utilisera les fours pour fabriquer votre tout premier chaudron en fonte du coucou. Cet objet unique est extrêmement puissant, il vous permet de stocker des objets que vous transportez avec la Force axiomatique. Vous en aurez besoin pour résoudre de nombreuses autres énigmes, notamment pour débloquer le point de voyage rapide
proche du camp des Crinières Grise.
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