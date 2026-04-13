Armure de Helfryn Crimson Desert : Où et comment obtenir le set complet ?

Nous vous expliquons où et comment trouver le set complet de l'Armure de Helfryn sur Crimson Desert.

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Où et comment obtenir le set complet Armure de Helfryn sur Crimson Desert ?

Bottes en cuir de Helfryn

Armure en cuir de Helfryn

Gants en cuir de Helfryn

Cape en cuir de Helfryn

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Trouver les bottes en cuir de Helfryn sur Crimson Desert

Trouver l'armure en cuir de Helfryn sur Crimson Desert

Trouver les gants en cuir de Helfryn sur Crimson Desert

Trouver la cape en cuir de Helfryn sur Crimson Desert

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Durant leur périple aux côtés de Kliff sur, la communauté peut mettre la main sur divers sets d'armure, qui peuvent être relativement intéressants en raison de leurs statistiques et bonus. L'en fait partie. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas où la dénicher.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquonsComme à l'accoutumée, afin de, vous devez vous mettre en quête de plusieurs pièces d'équipement. Pour être plus précis, c'est dans la ville de Déméniss (dans la région éponyme) que vous pourrez collecter le set complet. À ce sujet, soulignons que les équipements de Helfryn à dénicher sont les suivants :L'peut être relativement intéressante, étant donné que plusieurs équipements abyssaux offrent des bonus non négligeables, tandis que les statistiques de base des différentes pièces sont plutôt correctes. Mais, sans plus tarder, voiciComme dit précédemment, pour dénicher, vous devez vous rendre dans la ville de Déméniss. Toutefois, n'entrez pas dans l'infrastructure. À la place, une fois que vous faites face à l'entrée principale, longez les hauts murs de la ville par la droite. À l'emplacement indiqué ci-dessous, vous pourrez apercevoir un trou barricadé par plusieurs planches de bois. Brisez les planches, entrez et ouvrez le coffre au trésor pourPour, vous devez vous intéresser au clocher (l'icône représentant une cloche apparaîtra sur votre mini-carte, une fois à proximité). Grimpez sur la tour, et plus précisément la face donnant au sud (comme sur l'image ci-dessous). À un moment, vous pourrez apercevoir de toutes petites alcôves. En dessous, vous verrez deux petits piliers. Poussez le mur entre ces deux piliers pour rejoindre une salle secrète. Ouvrez le coffre afin dePour, rejoignez la partie nord de la ville de Déméniss. Sur l'une des tours de garde, vous pourrez apercevoir de la végétation/des plantes grimpantes. Grimpez jusqu'à être près de ces plantes pour voir une partie du mur encerclé de pierres. Résistez (L2) et effectuez un Coup de paume (R3) pour faire pivoter cette section du mur. Cherchez le coffre afin deNon loin de là où vous êtes, vous pourrez(emplacement sur l'image ci-dessous). Cherchez une maison en pierre avec une petite fenêtre. Rejoignez la fenêtre et ouvrez-la. À l'intérieur, vous pourrezen ouvrant le coffre, placé au fond de la pièce.Vous avez réussi à. Comme dit précédemment, le titre de Pearl Abyss propose bien d'autres armures aussi efficaces que pertinentes, dont celle de Flamme calcinée, dont nous vous parlons dans un guide dédié.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.