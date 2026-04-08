Armure de Flamme calcinée Crimson Desert : Où et comment obtenir le set complet ?

Nous vous indiquons où et comment trouver le set complet de l'Armure de Flamme calcinée sur Crimson Desert.

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Où et comment obtenir le set complet Armure de Flamme calcinée sur Crimson Desert ?

Gants de plates de Flamme calcinée

Cape de plates de Flamme calcinée

Bottes en cuir de Flamme calcinée

Heaume de plates de Flamme calcinée

Armure de plates de Flamardent

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Trouver l'armure de plates de Flamardent sur Crimson Desert

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Tout au long de leur aventure sur, les joueurs et les joueuses peuvent mettre la main sur de nombreuses armures, qui sont plus ou moins intéressantes. L'une d'entre elles est nomméeet offre une bonne résistance au feu.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquonsComme toujours, pour, vous devez rassembler différentes pièces d'équipement, qui sont disséminées aux quatre coins du continent de Pywel. Pour être plus précis, c'est dans la région de Déméniss que vous pourrez l'obtenir. Soulignons, à ce propos, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir progressé dans l'histoire principale pour récupérer l'Armure de Flamme calcinée, qui est composée des éléments suivants :Comme dit précédemment,est relativement intéressant, notamment en raison de sa résistance au feu. Mais, sans plus tarder, voiciPour, vous devez vous rendre au Comptoir doré (emplacement sur l'image ci-dessous), dans la région de Déméniss. Là-bas, entre les deux grands bâtiments en bois, vous pourrez voir des personnages discuter ainsi qu'une palissade en bois derrière eux (deuxième image ci-dessous). Approchez-vous en et accroupissez-vous pour faire pivoter cette palissade. Continuez votre chemin pour ouvrir le coffre, renfermantAfin de, vous devez, cette fois-ci, rejoindre la Ferme de Pierrepuits, qui est à Déméniss (emplacement sur la première image ci-dessous). Une fois que vous y êtes, cherchez un bâtiment tout en longueur (deuxième image ci-dessous). Entrez à l'intérieur en passant par la porte en bois, présente à l'extérieur et à l'étage. Vous trouverez un coffre contenantsont entreposées dans un coffre, qui est caché dans une petite grotte. Pour les obtenir, il vous suffit de vous rendre à l'endroit indiqué sur la première image ci-dessous et utilisez l'attaque Perforation (R1 + Triangle) afin de passer la cascade. Au bout du chemin, vous trouverez un coffre avec la pièce d'équipement en question.Afin d', vous allez, là encore, devoir passer à travers une cascade, située à Déméniss (emplacement sur l'image ci-dessous). Comme toujours, cela nécessite d'utiliser l'attaque Perforation avant de rejoindre la petite grotte dissimulée derrière la chute d'eau. Celle-ci est nommée Grotte du crépuscule.vous attendent dans un coffre.est très proche de la grotte avec les gants. Pour les récupérer, sortez de la grotte où vous avez trouvé les gants. Normalement, en face de vous ou derrière vous, vous devriez apercevoir un grand trou dans la roche. Nagez jusqu'à cet endroit, empruntez le chemin de droite pour atteindre une salle. Là, vous devrez affronter un boss, qui n'est en réalité pas très difficile. Après cela, faites face à la porte fermée par une grille. Grimpez sur le mur de droite, en hauteur. Percez le mur avec votre dague (R2), accrochez-vous (L2) et utilisez le Coup de paume (R3) pour faire pivoter cette petite partie du mur.est contenue dans un petit coffre.Vous possédez, dorénavant,. Si vous souhaitez avoir plus de pièces d'équipement, sachez que nous vous précisons comment obtenir l'Armure de l'Âme Maudite dans un guide dédié.Pour conclure, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.