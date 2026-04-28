Après le triomphe de Crimson Desert, Pearl Abyss offre une prime massive à ses employés

Le succès retentissant de Crimson Desert ne fait pas que des heureux parmi les joueurs. Pour célébrer le cap des 5 millions de ventes, le studio sud-coréen Pearl Abyss a récompensé financièrement l'ensemble de ses employés avec une prime exceptionnelle, saluant ainsi un travail acharné et un suivi exemplaire.

Crimson Desert rend (presque) tout le monde heureux. C'est le raccourci que nous pouvons effectivement faire en voyant les 83 % d'évaluations positives sur Steam depuis la sortie, tandis que le titre a dépassé les 5 millions de copies vendues, ce qui a réjouit Pearl Abyss, et les actionnaires. Ce sont maintenant les développeurs, les hommes et les femmes à qui nous devons cette expériences, qui sont récompensés, avec un beau geste de la part de la direction.

Une prime à la hauteur du succès commercial

Il y a quelques semaines, l'industrie vidéoludique assistait à un nouveau tournant pour la production sud-coréenne. Le 15 avril dernier, le titre phare de Pearl Abyss franchissait la barre symbolique des 5 millions d'unités écoulées. Cet accomplissement a même fait réagir les plus hautes sphères de l'État, le Premier ministre sud-coréen saluant publiquement ce cap comme un nouveau chapitre pour le contenu culturel du pays. Mais la véritable célébration s'est déroulée en interne.

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Pour marquer le coup, la direction de Pearl Abyss a pris la décision d'octroyer une prime de 5 millions de wons à chacun de ses employés (via MTN), soit un montant avoisinant les 2 900 euros par personne. Sachant que les derniers rapports financiers de novembre faisaient état de 1 323 salariés au sein de l'entreprise, cette initiative représente une enveloppe globale d'environ 3,8 million d'euros. Une somme colossale qui témoigne de la volonté du studio de partager les fruits de sa réussite avec celles et ceux qui ont bâti le jeu de leurs propres mains.













La reconnaissance d'un travail de longue haleine

Cette démarche s'accompagne d'un message fort de la part de la direction. Jin-young Heo, le président-directeur général de Pearl Abyss, a tenu à s'adresser directement à ses équipes pour souligner l'importance de leur dévouement dans cette aventure.

J'exprime mon profond respect et ma gratitude pour le travail acharné de chacun d'entre vous qui avez créé un résultat qui suscite l'enthousiasme du monde entier, et je verserai une prime de félicitations pour avoir atteint les cinq millions de ventes à tous les employés qui ont tranquillement rempli leur rôle dans leurs fonctions respectives.

Le dirigeant ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin. Il a profité de cette annonce pour motiver ses troupes en vue des prochains défis qui attendent le studio. Il faut donc nous attendre à de nouvelles choses pour Crimson Desert, mais aussi à cette même qualité sur les autres projets, à commencer par DokeV, qui est très attendu par certains joueurs. Sans oublier PLAN 8">PLAN 8, un jeu de tir très discret depuis son annonce.

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Crimson Desert est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :