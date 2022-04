Core Keeper : Le cuivre (cooper) où le trouver ?

Où trouver du cuivre (cooper) dans Core Keeper ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'instar de plusieurs autres jeux de survie du genre, Core Keeper vous demandera sans cesse d'améliorer votre équipement, avec une matière de meilleure qualité. Mais avant toute chose, vous débuterez votre aventure avec. Il ne faudra pas passer à côté, et faire une belle réserve, pour pouvoir progresser rapidement.Le, et permettra de très vite améliorer son stuff et son équipement, pour explorer un peu mieux la caverne dans laquelle nous sommes. Mais pour le trouver, tout n'est pas si simple, puisqu'il faut être attentif. Si vous venez de débuter votre aventure, sachez que le cuivre, et tous les autres minerais se trouvent en explorant la caverne. Ces derniers se remarquent par les étoiles qui scintillent, juste au-dessus. Vous n'avez donc qu'à créer un chemin jusqu'à ces blocs, et utiliser la piocheLorsque vous aurez du cuivre, vous pourrez avoir accès à de nombreuses autres recettes. Si vous ne souhaitez pas être spoilé, et découvrir par vous-même, nous vous conseillons d'arrêter votre lecture ici.Sinon, sachez que vous pourrez, notamment, commencer l'agriculture, en fabriquant une houe et un arrosoir. D'ailleurs, vous pouvez consulter ce guide pour tout savoir de l'agriculture . Vous aurez également accès à un meilleur équipement, des armes plus robustes et quelques autres objets bien utiles pour la suite de vos aventures. Vous pourrez notamment continuer votre exploration, pour partir à la recherche d'autres ressources, dont l'étain (tin)