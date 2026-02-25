Core Keeper : La mise à jour Void & Voltage est arrivée, avec de nombreuses nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 février 2026 à 11h44
Pugstorm a, très récemment, déployé la mise à jour Void & Voltage sur Core Keeper, qui apporte de grosses nouveautés.
Core Keeper : La mise à jour Void & Voltage est arrivée, avec de nombreuses nouveautés
Après avoir sorti son portage sur Nintendo Switch 2, Core Keeper accueille, comme prévu, une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite, soit Void & Voltage, qui introduit plusieurs nouveautés sur le jeu de survie de Pugstorm.

Core Keeper se dote de nouveautés avec la mise à jour Void & Voltage

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En effet, dès à présent, les joueurs et les joueuses peuvent partir à la découverte de nouveaux éléments sur Core Keeper, et ce, grâce à la mise à jour gratuite Void & Voltage. Disponible sur PC ainsi que sur consoles, ce patch majeur introduit notamment un tout nouveau biome, soit La Brèche du foreur (Breaker's Reach en anglais). Dans cette nouvelle région « reculée des souterrains », la communauté pourra trouver des secrets et trésors, mais devra faire attention aux nouveaux ennemis, dont certains sont situés dans un sous-biome (caverneux du néant, chamanes caverneux du néant, brutes caverneuses du néant).

Évidemment, les développeurs de Core Keeper ont également ajouté de nouveaux boss colossaux, dont le robot géant S.H.A.C.B.E.R et Oblidra le Seigneur du néant (hydre avec ses « fantômes »). Fort heureusement, les joueurs et les joueuses pourront compter sur de nouveaux outils, équipements et armes : essence inflammable pour le lance-flammes, miniguns, mortiers, nouvelles grenades et un détonateur de bombe à distance.

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La mise à jour Void & Voltage de Core Keeper apporte aussi cinq nouvelles armures, des objets décoratifs industriels, des items à détruire ainsi que des bestioles/compagnons inédits, de nouveaux accessoires, un nouveau grimoire (pour les invocateurs) et des salles à énigmes. Sans oublier, les écho-cartes, qui peuvent scanner la map et pointer des points d'intérêt spécifiques, et de nouveaux appareils électroniques (bras de ferme robotique, extracteur de graines, table d'automation, etc.).

Miniature vidéo

Le modding évolue également sur Core Keeper

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En outre, le studio de développement Pugstorm a profité de la mise à jour Void & Voltage de Core Keeper pour apporter « de grandes mises à jour » au modding, et ce, dans le but de « rendre la création de mods plus accessibles aux débutants tout en donnant des outils plus puissants aux créateurs expérimentés pour permettre une personnalisation plus poussée ». Les développeurs ont, à ce sujet, prévu d'ajouter la prise en charge de Steam Workshop et en ont parlé plus longuement dans un article dédié, qui a été partagé sur le compte Twitter/X du jeu.


Rappelons, en guise de conclusion, que Core Keeper est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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