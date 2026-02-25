Core Keeper : La mise à jour Void & Voltage est arrivée, avec de nombreuses nouveautés

Pugstorm a, très récemment, déployé la mise à jour Void & Voltage sur Core Keeper, qui apporte de grosses nouveautés.

Core Keeper se dote de nouveautés avec la mise à jour Void & Voltage

Le modding évolue également sur Core Keeper

Void & Voltage also brings BIG updates to modding for Core Keeper including open beta support for Steam Workshop! Find out how to take part here: https://t.co/ahmw3TeyqK — Core Keeper - Out Now! (@CoreKeeperGame) February 25, 2026

Après avoir sorti son portage sur Nintendo Switch 2,En effet, dès à présent,. Disponible sur PC ainsi que sur consoles,(Breaker's Reach en anglais). Dans cette nouvelle région « reculée des souterrains », la communauté pourra trouver des secrets et trésors, mais devra faire attention aux nouveaux ennemis, dont certains sont situés dans un sous-biome (caverneux du néant, chamanes caverneux du néant, brutes caverneuses du néant).Évidemment,(hydre avec ses « fantômes »). Fort heureusement, les joueurs et les joueuses pourront compter sur: essence inflammable pour le lance-flammes, miniguns, mortiers, nouvelles grenades et un détonateur de bombe à distance.La mise à jour Void & Voltage deapporte aussi. Sans oublier,, qui peuvent scanner la map et pointer des points d'intérêt spécifiques, et de nouveaux appareils électroniques (bras de ferme robotique, extracteur de graines, table d'automation, etc.).En outre,, et ce, dans le but de « rendre la création de mods plus accessibles aux débutants tout en donnant des outils plus puissants aux créateurs expérimentés pour permettre une personnalisation plus poussée ». Les développeurs ont, à ce sujet, prévu d'ajouter la prise en charge de Steam Workshop et en ont parlé plus longuement dans un article dédié, qui a été partagé sur le compte Twitter/X du jeu.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.