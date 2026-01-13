Core Keeper Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui est un vrai succès depuis sa sortie, est très souvent utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Core Keeper ? Nous vous partageons la réponse.

Est-il possible de jouer à Core Keeper sur Steam Deck ?

Disponible sur diverses plateformes de jeu,, qui est développé par Pugstorm et édité par Fireshine Games, est un jeu de survie en monde ouvert et multijoueur. Comme c'est le cas pour un grand nombre de titres, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent naturellement différentes questions à propos des possibilités du soft de Pugstorm. Ainsi, certains d'entre eux se demandentNe tournons pas autour du pot plus longtemps. Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du soft, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et le jeu de Pugstorm :En effet, sur la page Steam du titre, et plus précisément dans un encart figurant dans une colonne sur la droite, nous pouvons lire la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est, d'ailleurs, précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Core Keeper est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».Ainsi, et comme vous l'aurez compris,. Cette information devrait ravir les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir parcourir leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.Rappelons, pour conclure, que, qui dispose d'une dimension multijoueur (coopération en ligne), est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur PC (Steam et Epic Games Store), Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.